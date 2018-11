Komiker og hobbykokk Robert Stoltenberg tilberedte en billig og en dyr biff under Forbrukerinspektørenes maratonsending for å teste om man kan smake forskjell.

– Jeg vet ikke hvilken av biffene som er billig eller dyr, men jeg har en formening, sier komikeren før testen.

– Synet bedrar

På tallerkenen var det en biff til 469 kroner kiloen og biff til 137 kroner kiloen. Den dyre er altså tre ganger så dyr.

Bifftesterne er Kine Søyland i Norgesgruppen og matforsker Arne Dulsrud ved Oslo Mets senter for forbruksforskning.

Robert Stoltenberg lagde både billig og dyr biff i Forbrukerinspektørene. Foto: Torstein Morvik / NRK

– Kan dere se forskjell på de tilberedte biffene?

– Vi vet at synet bedrar, sier Dulsrud.

– Utseendemessig ser det ut som det er den billige og det er den dyreste, sier Søyland.

Stoltenberg, Dulsrud og Søyland fikk alle tre smake på biffene og de mente at den billigste var den beste.

– Jeg håper vi har hatt uflaks. Det er helt forskjellige produkter, understreker kommunikasjonssjefen i Norgesgruppen.

Hun sier videre at det skal være forskjell på dyr og billig biff.

– Det er ikke alltid det har konsekvenser for smaksopplevelsen. Ved dyre produkter er det gjort en utvelgelse av kjøttet slik at sannsynligheten for en god biffopplevelse er større.

Forbrukerne står overfor vanskelige valg, for man vet ikke alltid om det er kvalitet før man har spist det, forklarer Dulsrud.

– Det er et usikkerhetsmoment ved kjøtt og prisen gir ikke alltid en pekepinn. Ofte kan man la seg lure av emballasje som får produktene til å se ut som de har svært høy kvalitet.

– Ingen god ordning

Forsker Rune Rødbotten i Nofima sier til NRK at man må teste flere biffer enn to for å konkludere med at billig smaker bedre enn dyrt.

– Kjøtt er et variabelt produkt hvor mange faktorer påvirker smaksopplevelsen. Mørhetsnivå varierer mye mellom forskjellige muskler, men også for samme muskel fra ulike dyr kan forskjellen være stor.

Tips til biffkjøp og tilbereding Foto: Petter Nielsen / NRK Ekspandér faktaboks Skal du kjøpe biff er det ofte erfaring som hjelper aller mest. Erfaring om kjøtt og hvilke stykker på dyret som er mørest, forklarer forsker Rune Rødbotten i Nofima. Skal du ha garanti for at kjøttet er mørt, bør du går for en indrefilet, er hans råd. – Kan man se om en biff er seig eller mør? – Nei, men biff-elskere vet at sannsynligheten for mørt kjøtt øker når fettmarmoreringen er høy. Skal du ha en mør biff, bør det være fettprikker i kjøttet og minst mulig synlige sener. – Hvordan bør man best tilberede biffen? – Mitt råd er at du lar kjøttet mørne lenge etter at det er slaktet. Selv lar jeg alltid kjøttet mørne til det går ut på dato og gjerne litt lenger. Det er også viktig at du tempererer det før du steker det, forklarer han. Steker man biffen til mer enn 67 grader vil den miste mye væske og blir tørr. Liker man grå og tørr biff, så er det en personlig sak. Kjøttdeig og farseprodukter må stekes godt, men det gjelder ikke biff.

Han forklarer at faktorer som alder og kjønn på dyret, mørningstid og fettmarmorering bestemmer mye for smaksopplevelsen.

– Selv om man gjør alt etter boka, så vil noen av de forventet møre biffene være seige. Det er variasjon, og man må sammenligne flere stykker hvis man vil teste om de billige er like gode som de dyre biffene.

Forskeren medgir at det er vanskelig for forbrukerne å vite hva man skal kjøpe.

– Det er ingen god merkeordning i Norge for hva som er god kvalitet. Iblant annet USA og Australia graderer de kjøttet slik at det blir enklere for forbrukerne. Det opplyses for eksempel om hvor gammelt dyret er og marmoreringsgrad. Men det er dyrt å produsere mørt og godt kjøtt, så det blir et spørsmål om pris.