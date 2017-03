To uker gammel torsk kan selges som «fersk fisk»

Trodde du at betegnelsen «fersk fisk» forteller at fisken kun er et par dager gammel? Nå har forskere ved matforskningsinstituttet Nofima funnet ut at torsk og skrei kan være like fin etter 12-14 dager hvis den holder riktig temperatur.

Grete Lorentzen har fulgt et parti skrei fra den kom i land til den lå i fiskedisken. Foto: Kjell-Erik Moen / NRK

Forskerne har fulgt et parti skrei fra den kom i land til den lå i fiskedisken i supermarkeder i Tyskland. Underveis har de sjekket og målt fiskens kvalitet gjennom alle ledd av produksjons- og transportkjeden.

– Vi målte temperatur på ulike tidspunkt. Dette sammenholdt vi med innholdet av såkalt total flyktig nitrogen, som er det vi opplever som dårlig lukt. I tillegg luktet vi ganske enkelt på fisken hele veien, forklarer seniorforsker Grete Lorentzen ved Nofima i Tromsø.

Slik sjekker du om fisken er fersk Ekspandér faktaboks Lukt på fisken. Den skal lukte frisk og kanskje litt sjø. Sur eller veldig kraftig lukt er ikke bra.

Kjøttet skal være hvitt og uten blodrester.

Fisken skal være fast i kjøttet. Trykk eller klem på fisken. Skinnet skal sprette raskt ut igjen og kjennes fast.

Den svarte hinnen på fiskebukens innside skal være hel og uten skader. Er fisken begynt å bli gammel vil bein stikke gjennom denne hinna.

På hel fisk kan du også sjekke blodårene der hodet er kuttet av. De skal være faste og røde. Har de begynt å gulne og flyte ut er ikke kvaliteten på topp. Kilde:

Må holde null grader

Nofimas studie viste at temperaturen var helt avgjørende for å sikre at fisken holdt seg fersk.

Fisken må ha en temperatur på null grader fra den dras ombord i båten. Da må den rett i isvann og kjøles ned.

Forskere har målt temperaturen på ulike tidspunkt for å se hvordan holdbarheten på fisken ble. Foto: Kjell-Erik Moen / NRK

– Klarer man å holde null grader videre på mottak, gjennom bearbeiding og frakt helt frem til butikken, viser våre resultater at filetert torsk holder ypperlig kvalitet og vil oppleves som fersk selv etter 12 døgn. Er fisken hel kan den holde seg i 13-14 døgn, sier hun.

For ifølge Grete Lorentzen i Nofima skal det ikke mye til før holdbarheten går fort utforbakke.

– Vi målte at dersom man bare i aller siste leddet i kjeden øker temperaturen til fire grader, faller holdbarheten til ti dager.

– Kan bli bedre på kjøleløsninger

Det er nemlig i butikken at fisken for alvor kommer ut i høyere temperaturer.

– Mange butikker kan absolutt bli bedre på kjøleløsningene sine. De er jo blitt flinke når det gjelder melk og pålegg, med glassdører som kan lukkes så minst mulig kulde slipper ut. Lignende løsninger kunne fungert utmerket for fisken også, sier Grete Lorentzen.

En av dem sier de vil se nærmere på kjøleløsninger, er Coop Norge.

– Noen av våre butikker har kjøleløsninger med glassdør også for fisk, understreker kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

– Dette er noe vi vil vurdere å utvide nettopp fordi vi vet at en jevn og korrekt temperatur sikrer god kvalitet på produktene til våre kunder, sier Kristiansen.