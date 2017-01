Her råd fra økonomieksperter og en alenemor for hvordan du kan slippe å være helt blakk i januar. Dette er enkle og overkommelige tips, uten noe hokuspokus:

1. Bruk kontanter

Vi starter med et veldig enkelt triks fra firebarnsmor, alenemor og blogger Anne Brith Davidsen. Hun har lang erfaring med å få mye ut av pengene:



– Ta ut kontanter og fordel dem på de neste ukene frem til lønn. Prøv å ikke bruke kortet ditt, uttaler innehaveren av bloggen Annebrith.no til NRK.

For med bare kontanter i veska får du jo ikke brukt mer enn de pengene du har.

2. Gode handlevaner med storhandel

Foto: Maria Elsness / NRK

Småhandler du litt hver dag, og må stadig innom butikken for å raske med deg middag?

– Gode handlevaner kan du spare mye på. Prøv å storhandle en gang i uken. Og da bør du bruke handleliste. Det viktigste poenget med en liste, er nemlig å følge den – for da unngår du å kjøpe masse ekstra på impuls, sier Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 og ekspert i Luksusfellen.

– Dette er et enkelt råd alle kan følge, for å storhandle har man bare glede og nytte av, fortsetter økonomieksperten.

3. Sett opp budsjett

Ikke bare planlegg storhandling i matbutikk, lag også en plan på andre utgifter.

– Det er vanskelig å ha kontroll på privatøkonomien, og få mest mulig ut av pengene dine, om du har dårlig oversikt over hva som går inn og ut av kontoen. Allikevel er det kun et fåtall av nordmenn som skriver husholdningsbudsjett. Faktisk er vi blant de dårligste i Europa til å budsjettere, sier Elin Reitan i Nordea.

Du kan for eksempel prøve ut Sifos budsjett, gratis på nett.

– Da tar det under et minutt å få budsjettforslag til hele familien. Det er ikke så vanskelig som mange tror, mener Magne Gundersen.

4. Slutt med sløsing

Foto: Kim Jansson / NRK

Dine egne kontoutskrifter kan gi deg mange svar på hva du kan kutte ned på.

– Du lærer masse av å gå gjennom kontoen din for en måned eller to tilbake, eller fra januar året før. Det å se hva du har brukt penger på tidligere er faktisk din egen personlige kuttforslagsliste, sier Gundersen.

Mange blir overrasket over å se alle småtingene de bruker penger på.

– Snus, brus, godteri og kaffe – det blir gjerne mye til sammen. Hvis du får kuttet ut noe av sløsingen, kan du spare masse, sier Luksusfellens mann.

Prøv for eksempel også Din sides sløsekalkulator, og få en kjapp oversikt over sløsingen din.

5. Selg unna …

Foto: Maria Elsness / NRK

Er du heldig, er huset eller leiligheten full av ting du ikke trenger.

– Er boden eller klesskapet ditt din en gullgruve? Rydd på loftet eller i boden eller andre steder hvor du oppbevarer klær og utstyr. Du kan raskt og enkelt tjene en del kroner på å selge via Finn eller andre bruktmarkeder på nettet, sier Kristina Picard i Storebrand.

6 … og kjøp brukt selv

– Kjøp ting brukt eller la barna arve av hverandre, råder firebarnsmor Anne Brith Davidsen.

Picard i Storebrand er enig:

– Hvis du må handle noe, så tenk brukt før nytt. Det finnes veldig mye klær og utstyr som gis bort eller selges billig. I januar er det også salg på mange varer, så sjekk tilbudene først.

7. Kan du tjene litt ekstra?

Mer penger utbetalt på kontoen kan det også være mulig å få til.

– Kan du jobbe litt ekstra? I en del yrker er det mulighet for overtidsarbeid eller å ta ekstra skift. For dem som har kapasitet og mulighet, kan noen ekstra arbeidstimer hjelpe på neste lønning, sier Kristina Picard.

Du kan også prøve på noe annet enn din vanlige jobb.

– Det er nok ikke realistisk for alle å skulle ta på seg en ekstrajobb, men du kan sikre deg en god, skattefri inntekt på småjobber. Kanskje er det noen du kjenner som trenger hjelp til å male eller vaske huset? Du kan kanskje sitte barnevakt eller gjøre andre småoppgaver hjemme hos andre? spør Elin Reitan i Nordea.

Du kan tjene inntil 6.000 kroner per arbeidsgiver på disse såkalte skattefrie småjobbene.

– Forutsetningen er at arbeidet utføres innenfor hjemmet, og at du ikke har en privat virksomhet innen samme bransje, opplyser forbrukerøkonomen.

8. Leie ut hytta, hybel eller bilen?

Foto: Maria Elsness / NRK

Du kan helt skattefritt leie ut en del av boligen din, hytta og til og med bilen din.

– Fremveksten av delingsøkonomiske tjenester har gjort dette lettere og mer vanlig. Vær imidlertid oppmerksom på skattereglene om du gjør dette. For at skattefritaket skal gjelde for utleie av bolig, må du selv benytte en del av boligen – som har en høyere utleieverdi enn den delen du leier ut, sier Reitan.

Fritidsboligen din kan du også leie ut skattefritt.

– Så lenge du selv bruker hytta jevnlig, mesteparten av året, kan du nyte godt av 10.000 skattefrie leiekroner i året. Av inntekter utover dette er 85 prosent skattepliktige. Bilen din kan du for eksempel leie ut på Nabobil.no. Du kan tjene 10.000 skattefrie kroner på å leie ut bilen din, men dette fordrer at du bruker bilen din også privat, forteller hun.

9. Helt krise? Be banken om hjelp

Noen ganger kan det være umulig å få regnskapet til å gå opp, uansett hvor mange av rådene over du har fulgt.

– Er det veldig trangt, kan du be banken om hjelp. Du kan for eksempel søke om avdragsfrihet på boliglån og studielån i en kortere periode, sier Kristina Picard.

Skylder du penger, så ikke vær redd for å kontakte kreditorene.

– Sliter du med å få endene til og møtes, er det viktig å kontakte kreditorene så fort som mulig å be om en betalingsutsettelse. Mange kvier seg for dette, men kreditorer er vant til å få slike forespørsler – og det er bedre å kontakte dem for å undersøke hvilke muligheter du har, enn å unngå å betale regningene dine, forklarer forbrukerøkonom Reitan.

– Det er imidlertid viktig å unngå at dette blir en permanent løsning, presiserer hun.

10. Ikke vær trofast – bytt og kutt

Foto: Skjermdump Finansportalen

Sjekk om du kan kutte abonnement på magasiner, trening og andre ting du kanskje ikke MÅ ta deg råd til.

Undersøk også andre avtaler som kan sluke unødvendig med penger – som strøm, mobil, bank og forsikring. Finansportalen overvåker markedet, og hjelper deg med å sammenligne ulike avtale og tilbud.

– Minst et par ganger i året bør du gå gjennom de ulike finansielle avtalene dine for å påse at du har de beste betingelsene. Det kan være mye å tjene på å forhandle boliglånsrenten din med banken, eller på å bytte forsikringer. Sørg også for at du har den billigste strømavtalen, og at det mobilabonnementet du har er det mest optimale for deg, sier forbrukerøkonom Reitan.

Akkurat dette punktet gir deg ikke umiddelbart mer penger i januar – da det kan ta litt tid før oppsigelsene trer i kraft og pengene er spart.

Men du kan forhåpentlgivis få mye glede av billigere strøm, rimeligere mobilabonnement eller å ikke være støttemedlem de andre månedene i året.