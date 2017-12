Tipsene som kan få deg til å unngå snufsing i jula

En undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden viser at 660.000 nordmenn sliter med høysnue i jula. Kjemiske rengjøringsmidler, julekrydder, røkelse, duftlys og fyr på peisen er noe av det som bidrar til irritanter i lufta.

Cecilie Revhaug er spesialist i allergi, eksem og luftveissykdommer. Hun jobber som barnelege ved Oslo universitetssykehus og Kal privat. Foto: Paul Paiewonsky / KAL PRIVAT

– Problemet i jula er at luften blir veldig tett når alle disse stoffene kommer inn i huset samtidig, og at det er for kaldt ute til å lufte skikkelig. De som har astma og neseallergi, såkalt kronisk rhinitt, kan få ekstra plager i jula fordi lufta har høyere tetthet av irriterende partikler fra parfyme, stearinlys og juletreet, sier Cecilie Revhaug, lege ved Oslo universitetssykehus til NRK.

Her er tipsene til deg som vil unngå «juleallergi»:

1. Ikke tenn alle stearinlysene på en gang

– I jula fylles gjerne stua av gjester med tung parfyme. Mange «unner» seg røyk eller sigar i jula, og er flinke til å gå ut for å røyke, men partikler fra røyken henger igjen i klær, hår og hud når de kommer inn igjen. Det blir rett og slett for mye dunst, sier Revhaug.

Hun forteller at stearinlys, røkelse, røyk og parfyme kan gi avgasser.

Lene Gunvaldsen er kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: Tore Fjeld / Norges Astma- og Allergiforbund

– Dette er kjemiske stoffer med sterk luft som kan trigge astma og irritere de følsomme slimhinnene i nese og øyne. I tillegg kan noen reagere på parfyme med hodepine og kvalme, sier legen.

Lene Gunvaldsen, kommunikasjonsrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, råder til å ikke tenne alle stearinlysene på én gang. Hun forteller at batteridrevne lys er et godt alternativ.

– Dessuten bør du droppe parfyme i juleselskapet, mener hun.

2. Velg riktig julepynt

JULESTJERNE: Mange tror det er tilstrekkelig å knipe av knoppene, men det stemmer ikke. Det du reagerer på, er den hvite melkesaften som siver ut igjennom de røde og grønne bladene, i tillegg til selve duften. Illustrasjonsbilde. Foto: Astrid Engen / NRK

Det vil variere fra person til person hvilke blomster man reagerer på, og hvor kraftig. Men generelt skaper julestjernen store problemer, fordi den inneholder slimhinne- og hudirriterende stoffer.

I tillegg kan løkblomster som svibler, tulipaner og juleglede skape problemer.

– Det finnes heldigvis mange andre blomster man kan velge, for eksempel duftfrie roser, orkide og asalea, samt alpefiol eller julekaktus, foreslår hun.

Kongler og kvister er sikre valg til juledekorasjonen.

– Den eneste forholdsregelen du må ta, er å vaske og tørke dem før de brukes i dekorasjonen. Tørr mose kan benyttes, mens fuktig mose kan skape reaksjoner. Husk å tørke støv av julepynt som har stått nedpakket, tipser kommunikasjonsrådgiveren.

3. Vær obs på pollen og midd i juletreet

JULETRE: Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er det noen få som reagerer på selve grantreet. Alle juletrær med ekte barnåler gir fra seg terpentinliknende gasser som kan virke irriterende på slimhinnene. Illustrasjonsbilde. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Når du tar inn juletreet, får du med pollen og muggsporer som har festet seg på treet.

– Ved å spyle juletreet, vasker du bort det meste av dette, tipser Gunvaldsen i Norges Astma- og Allergiforbund.

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er kunstig juletre et godt alternativ dersom du reagerer på ekte juletrær.

– Men det er like god grunn til å være bevisst på rusk og støv som samler seg på juletrær av plast, hvis ikke treet har vært lagret godt, sier Torstein Kvamme, rådgiver i avdeling Skoghelse i Norsk institutt for bioøkonomi.

Han legger til at det er helt naturlig at det følger insekter og andre organismer med treet, som midd, spretthaler, støvlus og edderkopper. Men, det er ingen grunn til å frykte dyrene i treet.

– De fleste dør fort på grunn av temperaturforskjellene. Du kan riste treet for å bli kvitt de dyrene som er igjen, sier Kvamme.

4. Pass på huden

Ifølge lege Cecilie Revhaug kan både astma, allergi og eksemplager forverres i jula.

– Det bakes og lages mye mat i jula, noe som betyr at vi har hendene mye i såpevann. Dette kan trigge eksemhud, som allerede er sårbar i vinterkulda, påpeker hun.

Stress, både positivt og negativt, kan påvirke huden.

– Mange tror at barna reagerer på maten når de får eksemoppbluss, men dette kan like gjerne dreie seg om forventninger og spenning til det som skal skje i jula, forteller legen.

Får du elveblest utløst av allergi, kan antihistaminer hjelpe.

5. Sørg for gyldige resepter

ALLERGIMEDISIN: Ved allergi er den beste behandlingen å holde seg unna det man er allergisk mot. Men er uhellet ute, er det viktig å ha medisiner i hus. Illustrasjonsbilde. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Om det er matvarer du reagerer på, kan du lage mat med alternative ingredienser, eller spise noe annet, sier Gunvaldsen i Norges Astma- og Allergiforbund.

Om du vet at du blir tett i nesa eller tungpustet av noe, for eksempel juletreet, fyring i peisen eller kjæledyr, bør du si ifra på forhånd slik at verten kan tilrettelegge.

– Du kan ha med de vanlige medisinene du pleier å ta som backup, i tilfelle du skulle få en reaksjon. Sørg for å ha allergimedisiner i hus før jula er i gang, om du vet du er allergisk. Pass på at resepten er gyldig, sier hun.

6. Vær obs på krydder og nøtter

MATALLERGI: Er du allergisk bør du gi beskjed til verten på forhånd, slik at de kan tilrettelegge. Illustrasjonsbilde. Foto: Astrid Engen / NRK

Det er mye krydder, klementiner, appelsiner, marsipan og nøtter i julen, og dette kan kan være problematisk for mange.

– Personer med pollenallergi har ofte kryssallergi, som gjør at man reagerer på krydder som nellik, muskat, dill, anis, kanel og karve, sier Gunvaldsen.

Og de som har nøtteallergi bør være på vakt.

– Nøtteallergikere må være ekstra påpasselige i jula, spesielt med tanke på konfekt, som ofte inneholder nøtter, advarer lege Cecile Revhaug.

7. Husk at alkohol kan forverre allergien

ALKOHOL: Alkoholholdige drikker er ofte sammensatt av mange hundre ingredienser. Noen av disse stoffene kan føre til allergiske reaksjoner. Illustrasjonsbilde. Foto: Anette Torjusen / NRK

Alkohol kan både kan forsterke og utløse en allerede eksisterende allergi.

– En kjent utfordring med alkohol, og særlig rødvin, er innholdet av histamin. Dette kan gi symptomer som kløe, elveblest, rennende nese og øyne og hodepine. Mange kan også bli varme og rødflammede i ansiktet, forteller Gunvaldsen.

Du kan også reagere på histamin selv om du i utgangspunktet ikke er allergisk.

– Alkohol reduserer nemlig kroppens evne til å bryte ned histamin, noe som gjør at mennesker som i utgangspunktet er følsomme for histamin lettere får reaksjoner. I tillegg bør astmatikere passe inntak av sulfittholdige drikker, avslutter Gunvaldsen.