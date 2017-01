Testikkelkreft trenger ikke merkes i pungen

– En av legene sa at det var usannsynlig at jeg kom til å leve ut året, sier Raymond Aspås til NRK. Han er en av pasientene i første episode av «Hva feiler det deg?»

31-åringen har alltid vært glad i å trene og være i god form. På ett tidspunkt sluttet framgangen. Han ble raskt sliten, var ofte syk og ble tungpustet.

Forklaringen kom da legene oppdaget svulsten.

Testikkelkreft

På Ullevål sykehus fikk han diagnosen testikkelkreft med spredning. Cellegiften hadde ingen effekt, så svulstene måtte opereres ut. Raymond måtte gjennom åtte operasjoner. Bare i løpet av den første operasjonen fant legene 19 ondartede svulster.

– Det var nok verst for familien min. For meg var det enkelt – å leve eller å dø, forteller Raymond.

Raymond ble pappa samtidig som kreften kom, og er takknemlig for hver dag han får med datteren sin. Foto: Therese Bergersen / NRK

Sjekk deg

Det store antallet svulster hos Raymond tyder på at kreften ble oppdaget sent. De fleste tilfellene av testikkelkreft oppdages ved at personen selv har kjent en kul.

Det er lurt å undersøke testiklene én gang i måneden. Foto: Anders Leines / NRK

Regelmessig sjekk av testiklene kan derfor gjøre at en potensiell svulst oppdages tidligere, og kan forhindre spredning til resten av kroppen.

SE VIDEO: Slik sjekker du ballene dine

– Sjekk deg heller en gang for mye enn en gang for lite, oppfordrer Raymond.

Les også: Flest overlever testikkelkreft

Den «beste» krefttypen

I 2014 hadde 7000 nordmenn testikkelkreft, hvorav fire døde. Det gjør testikkelkreft til den krefttypen flest overlever. Ifølge Rolf Wahlqvist, overlege ved Oslo universitetssykehus, kan testikkelkreft gi samme symptomer som en bitestikkelbetennelse.

Rolf Wahlqvist forteller at man kan få testikkelkreft uten svulster i testiklene. Foto: Privat

– Om du har en infeksjon i bitestiklene som ikke går over med en antibiotikakur, er det en mulighet for at du har testikkelkreft, advarer Wahlqvist.

Man vil ikke nødvendigvis alltid få symptomer i testiklene. Noen oppdager kreften først når den har spredt seg til andre deler av kroppen. Selv med spredning er det stor sannsynlighet for å overleve, understreker overlegen.

Ettervirkninger

I dag er Raymond kreftfri. Han må likevel til kontroller på Ullevål sykehus de neste ti årene, for å sjekke at alt er som det skal være. Rester etter svulstene kan fortsatt være en risiko.

Alt så bra ut da Raymond var på kontroll på Ullevål sykehus i fjor høst. Foto: Therese Bergersen / NRK

Selv om han og familien bor i Arendal, er reiseveien til Ullevål et lite offer sammenlignet med hvordan det hele kunne ha gått.

– Det er en klisjé, men man lærer seg å bruke energien på det som betyr noe, og ikke henge seg opp i de små tingene, sier Raymond.