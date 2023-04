Stian Sandø (31) ler. Han er av typen som har høy risikovilje, og kjeder seg innenfor rammene.

Faktisk vil han heller trekke alle tenner hos tannlegen enn å fylle ut reiseregninger. (I hvert fall hvis vi skal ta alt han sier for god fisk, men det skal vi kanskje ikke).

– Jeg vil ikke bli som de «goblinene» i Harry Potter som jobber i bank, men jeg respekterer virkelig de som klarer det.

Kanskje er det derfor han både er tech-gründer og tidligere Newton-programleder.

Bitcoin, bjeffing og behov

Men selv om Stian ikke vil bli assosiert med bank, har hunden hans tross alt Bitcoin til mellomnavn.

Bamse Nicolay Bitcoin (den andre) bjeffer mot meg, gneldrer og knurrer, og jeg får beskjed om å ikke ta på ham. Rart, har han ikke nettopp vært på kurs hos den eminente hundehviskeren Maren?

Uansett har han faktisk betalt alt av mat og veterinærutgifter selv. Han har en egen konto, som følge av at Bamse investerte i Bitcoin idet han flyttet inn i kollektivet Stian bodde i på den tiden.

Bichon frisé/pekingeser: Valget av rase var tilfeldig i kollektivet. Foto: Frida Wattne Lindland / NRK

Hva er det med denne ressurssterke og redde hunden som har trollbundet eieren?

Følelsesstyrte venner

I den nye sesongen av «Fra bølle til bestevenn» følger vi en Bamse som stadig vekk bjeffer og er usikker, men som Stian poengterer ligger det styrke i usikkerheten også.

– For å sitere «Exit»: man skal ikke undervurdere mindreverdighetskomplekser, og det er jo nettopp det Bamse har – sånn som mange toppledere.

(Exit-utsagnet er ikke verifisert, men så skulle vi jo heller ikke ta alt Stian sier for god fisk).

Stian tror det å tisse på steder og lukte på andre hunders tiss er Bamses svar på sosiale medier. Foto: Frida Wattne Lindland / NRK

Toppledere er ikke ukjent for Stian, han jobber nemlig med å kartlegge personlighetstyper hos bedrifter og på arbeidsplasser. Ironisk nok tok det likevel tid før Stian skjønte at Bamse er følelsesstyrt og har behov for trygge vaner.

– Hvis man ikke er bevisst på at folk er ulike en selv, tenker man fort at andre er dumme som ikke reagerer på samme måte, forteller Stian.

Men, er det ikke nettopp dette som har skjedd med han og Bamse? Bamse som er redd og trenger ro innenfor rammene. Stian som ikke sitter stille og hater rammer. På kontoret i Oslo slapper Bamse av i sin egen seng på møterommet, men rutinene eieren nå har gitt han lot vente på seg.

It's a match! Eller?

Hva skjer når du ikke passer sammen med din egen hund? Christine Olsen er forsknings- og utviklingsansvarlig for Dyrebar omsorg, et sted man blant annet kan få dyreassisterte interaksjoner.

Olsen kan fortelle at det er mange fordeler ved å skaffe seg en hund, men det er også flere ulemper – særlig hvis hundens personlighet og krav ikke matcher med dine egne.

– Dersom hunden har adferdsproblemer vil det kunne gjøre at man både føler på skam og tap av mestring. Dette kan føre til at man vegrer seg for å gå ut med hunden, noe som igjen kan gi skyldfølelse.

Christine Olsen er adferdsbiolog og har en doktorgrad i folkehelsevitenskap. Her er hun med schæferen sin Apollo. Foto: Silje England Garshol / privat

Plutselig mister man de gode effektene av en hund som høyere mestringsfølelse, sosial støtte og ansvarsfølelsen det bringer oss å ta vare på noe annet enn oss selv, forteller Olsen. Det forsvinner fort i en følelse av å ikke ha lyktes, og ikke kunne vise frem hunden og seg selv for omverdenen.

– Jeg er veldig for omplassering, det er vinn vinn for tre personer: deg, hunden og den som får en hund som passer bedre.

Livsviktige venner

Og misforstå både Stian, Bamse og meg rett: Stian ville aldri gitt vekk Bamse N. Bitcoin. For vi kjenner jo hundene våre best som positive vesener for oss og andre – og det bekrefter Christine Olsen. Den sosiale støtten er kanskje den mest betydningsfulle virkningen hundene har på oss.

– Den sosiale støtten, eller snarere mangelen på den, står like sterkt som røyking og fedme når det gjelder tidlig død, poengterer Olsen.

Hundene er altså nærmest livsviktige for mange av oss: De fleste med hund har en sterk tilknytning til de pelskledde bjefferne. Og det er ikke tilfeldig. Hunder velger nesten alltid mennesker fremfor andre hunder i det lange løp, mye fordi de forstår seg på adferden vår – og vi forstår oss på dem.

– Det er den eneste arten dette er bevist på så langt, og kanskje derfor vi har en sterkere tilknytning til en hund enn for eksempel en katt.

Viktige vurderinger før du får deg hund: Ekspandér faktaboks Har du kapasitet til å ta vare på et annet individ, som kan sette begrensinger for det du liker å gjøre?

Er du klar for å være mer eller mindre sosial ved å komme deg ut med hunden?

Hunden vil ikke nødvendigvis være med å endre turholdningene dine - lær deg å like å gå på tur uten den først!

Vær nøye i valget av rase - det er store forskjeller i aktivitetsnivå, størrelse og adferd. Det er også individuelle froskjeller når det kommer til trenbarhet og lekbarhet.

Få hjelp av noen med erfaring, og husk at hundens personlighet ikke er satt før i voksen alder. Kilde: Christine Olsen, Dyrebar omsorg

Med hunden på jobb

Det var kanskje ikke et like sterkt vurderingsgrunnlag som gjorde at Stian skaffet Bamse sammen med kollektivet sitt, men han var en omplasseringshund som trengte et trygt hjem. Og siden da har Bamse og Stian på et vis utviklet seg sammen.

Selv om Stian poengterer at han som tidligere NRK-ansatt spiste sin egen bæsj, ser han på både Newton-jobben og hans nåværende jobb som såkalt voksenjobber.

Faktisk har han investert i en egen nødgenser, hvis han plutselig havner i et møte han hadde glemt. Det er denne han har tatt på seg nå.

Nødgenser: Under olajakka skimter vi Stians investering for å virke mer profesjonell. Foto: Frida Wattne Lindland / NRK

Ikledd nødgenseren forklarer han at å investere i Bitcoin er litt som å hakke etter gull – det er i hvert fall det de har prøvd å etterligne med Bitcoin.

– Se for deg å hakke etter gull i fjellet og hente ut en gullbit. Jo færre gullbiter, jo mer er de verdt, sånn som andre investeringer.

Falt til ro

Og dermed ble Bamse altså en investor som Stian ikke klarer seg uten. Hver dag blir han minnet på at han må ta luftepauser fra voksenjobben med sin firbente venn, og selv tror han at skjermbruken hans har minsket på grunn av Bamse.

Tidligere levde Bamse og Stian en hektisk livsstil sammen, hvor den lille krølltoppen måtte være med å reise både land og strand. Nå har den udynamiske duoen funnet ut at Bamse koser seg hos Stians foreldre de ukene gründerhjernen er litt vel opptatt.

– Det digger han, han møter presist til faste tider for tur. Jeg tenkte først fri oppvekst, hippie og Steinerskolen – men det passa ikke Bamse, han ble helt gal av det.

