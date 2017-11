Stapper du rotet ditt her? Du er ikke alene

Vi går kreativt til verks når vi ikke finner noe sted å oppbevare tingene våre. Da gyver vi nemlig løs på hvitevarene, viser en fersk nordisk undersøkelse.

Den viser at 38 prosent av oss oppbevarer ting i kjøleskap og fryser. Her troner nordmenn på toppen av nabolandene.

14 prosent oppbevarer ting i tørketrommel og vaskemaskin. Det viser en undersøkelse Yougrov har utført for Elfa.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen / Pressebilde

– Det viser at mange av oss har flere ting enn vi trenger. Ting som vi sjelden bruker, enten det er driller, gressklippere, høytrykksspylere eller penklær, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Her åtte tips til hvordan du kan få kontroll på rotet.

1. Se etter ubrukte overflater

Har du skråtak? Kanskje du kan sette opp hyller eller et stativ og trekke en gardin foran? Foto: Anette Torjusen / NRK

– Når nesten ti prosent oppgir at de har lagret ting i badekaret, er det grunn til å tro at nordmenn har bruk for gode tips og råd på effektiv oppbevaring, sier Hilde Børresen Istre i Elfa Norge til NRK.

Du har større oppbevaringspotensial i hjemmet ditt, enn det du tror, sier Børresen Istre.

Hun anbefaler deg å se etter ubrukte overflater i hjørnene, under sengen og bak dørene som kan brukes til oppbevaring.

2. Bruk vakuumposer

Tepper, puter og sesongklær tar minimalt med plass hvis de er pakket inn i vakuumposer, og deretter plassert under sengen eller på de øverste hyllene i skapet, forklarer hun.

– Sørg for å dra nytte av hele rommet, hele veien opp til taket.

3. Gå over hyllene dine

Gå over hyllene dine. Kanskje du kan rydde slik at du får bedre plass. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er både interessant og morsomt å se hvor nordmenn oppbevarer tingene sine, for vi har vel alle kjent på behovet for større oppbevaringsplass i hjemmet. Ifølge undersøkelsen, oppgir 42 prosent av de spurte at de tror de kunne fått større boflate dersom de oppbevarte tingene sine på smartere måter.

Sjekk hyllene dine:

– Dype hyller skaper lett uorden og ubrukt plass. Bytt de heller ut med grunnere hyller, eller mer strategiske bokser som kan plasseres ennå tettere. Da får du mer plass, og det blir lettere å holde orden.

4. Utnytt gardiner

Gardiner langs veggen er trendy og skaper en hotellfølelse, sier Børresen Istre.

– Sett opp en gardinskinne i taket, cirka 15–20 cm ut fra veggen, og gjem noen små hyller bak dem. Vips så har du skapt en fin, effektiv og godt skjult oppbevaringsplass.

5. Plasser sesongutstyret i høyden

Yttertøy trenger kanskje ikke henge fremme om sommeren? Legg det bakerst eller øverst. Foto: Anette Torjusen / NRK

Utnytter du potensialet til å oppbevare ting oppunder taket? Spør hun.

– Det er lett å glemme de siste 30–40 cm, disse er perfekte for ting du ikke bruker så ofte.

6. Bruk rommet under trappen

– Bygg lagringsplass under trappen. Her kan du enkelt oppbevare sko, støvler og vesker som ikke blir brukt hver dag. Eller du kan for eksempel bruke plassen som resirkuleringsstasjon.

7. Lån og lei

Kan du låne i stedet for kjøpe? Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det hadde vært bedre for miljøet om vi delte på ting vi trenger sjelden, enn at alle skal eie alt selv, sier Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Problemet er at det i mange tilfeller er billigere å kjøpe ting man bruker sjelden enn å leie det, forklarer hun.

– Derfor vil vi ha momsfritak på utleie, for å gjøre det mer lønnsomt for folk fleste å leie ting enn å eie dem.

8. Finn tjenester på nett og app

Flere apper og nettsteder gjør det enkelt å låne og leie.

– Gratisappen Nabohjelp gjør det enklere å låne ting og tang du trenger av naboen, og enkelte biblioteker tilbyr utlån av mer enn bøker. For eksempel tilbyr bibliotekene på Moholt i Trondheim og Tøyen i Oslo utlån av verktøy, sier lederen.

Flere kommuner har også utlånssentraler.

– Blant annet i Oppegård og Tromsø, finnes det utlånssentraler der man kan låne skiutstyr og andre ting.