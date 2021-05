Spareekspert: – Fleksible billetter er penger ut av vinduet

Selv om det ligger an til at vi kan dra på feriereiser igjen snart, kan ting fortsatt endre seg på kort varsel. Og det har vi tatt hensyn til når vi planlegger ferien.

Det har vært en økning i salget av fleksible billetter under pandemien. Det opplyser flere reiseselskaper til NRK.

– Flex er ekstremt populært hos våre kunder, fordi det gir fleksibiliteten som alle søker nå for tiden, sier Andra Rado, kommunikasjonssjef i Wizz Air.

Fleksibel billett er en dyrere billett som du kan endre eller få refundert, dersom noe skulle komme i veien for reisen.

Hvor mye mer må du egentlig ut med for fleksibiliteten? Og er det verdt pengene?

NRK har tatt en stikkprøve på fly, buss og togavganger mellom de største norske byene, og her er noe av det vi fant.

Fleksible billetter på tog Strekning VY Lavpris VY Flex Refunderbar Prisforskjell Oslo - Bergen 349,- 1129,- 780,- SJ Standard SJ Standard Flex Bodø - Trondheim 299,- 1225,- 926,- Go Ahead Nordic Komfort Lavpris Go Ahead Nordic Komfort Flex Stavanger - Kristiansand 449,- 689,- 240,-

Mer enn dobbelt så dyrt på toget

Fleksibilitet kan koste dyrt. Og prisforskjellen er størst på toget.

Reiser du med tog fra Oslo til Bergen koster billigbilletten (Vy Lavpris) 349 kroner. Ønsker du muligheten til å endre eller refundere (Vy Flex Refunderbar), må du ut med 780 kroner mer for samme sete på toget. Det er mer enn det dobbelte.

koster billigbilletten (Vy Lavpris) Ønsker du muligheten til å endre eller refundere (Vy Flex Refunderbar), må du ut med mer for samme sete på toget. Det er mer enn det dobbelte. Reiser du med SJ fra Bodø til Trondheim, koster Standard-billetten 299 kroner. Mens Standard Refunderbar koster 1225 kroner, altså 926 kroner mer. Det er tre ganger så mye som billigbilletten.

Vi har spurt togselskapene hvorfor det er så stor prisforskjell. Du kan lese svaret nederst i saken.

Må betale ekstra, selv med fleksible billetter

Fleksible billetter på fly Strekning SAS Go Smart SAS Go Flex Prisforskjell Bergen - Oslo 499,- 649,- 150,- Wizz Go Wizz Flex Oslo - Stavanger 347,- 507,- 160,- Norwegian Lowfare+ Norwegian Flex Trondheim - Bergen 639,- 999,- 360,-

Prisforskjellen hos flyselskapene slår ikke like hardt ut som på toget. Her dukker det opp andre ting som kan skape forvirring.

Flyr du med Wizz Air fra Oslo til Stavanger, er det 160 kroner som skiller mellom «Wizz Go» og «Wizz Flex».

Selv om «Wizz Flex» gir deg gratis endring og refusjon. Men pengene blir satt til gode i Wizz account, altså får du ikke pengene tilbake.

Skal du fly fra Oslo til Bergen med SAS, er det 150 kroner som skiller mellom ikke refunderbare «SAS Go Smart» og refunderbare «SAS Go Flex».

I vilkårene til SAS står det derimot at du må ut med 600 kroner per pers ekstra om du skal refundere billetten. Dette til tross for at du har kjøpt den fleksible billetten. Du må også betale eventuell prisforskjell mellom ny og gammel billett.

Les svaret fra SAS lenger ned i saken.

Forbrukerrådet har ikke vurdert de ulike kategoriene, men sier til NRK at dette kan gjøre det vanskelig å være forbruker.

– Her kan du behøve å være en blanding av matematiker og spåmann for å vite hva som lønner seg, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

– Uforskammet dyrt

Det er i utgangspunktet fri prissetting i Norge, og friheten til å avbestille billetten er noe selskapene kan seg betalt for.

– Da er det opp til den enkelte av oss om vi synes det er verdt det, sier Blyverket.

En som absolutt ikke synes at det er verdt pengene, er Rune Kaino Nikolaisen som driver nettstedet Gjerrigknark.com.

Det er ikke er noen vits i å betale i dyre dommer for fleksible billetter, sier den selverklærte «Gjerrigknarken.» Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Han mener fleksible billetter er uforskammet dyre.

– Det vil være penger ut av vinduet, fordi mange av oss har allerede reiseforsikringer som dekker tapet dersom du blir syk og må avlyse turen, sier Nikolaisen.

Dersom du har reiseforsikring eller har kjøpt reisen med kort, er du som regel sikret dersom du eller noen i reisefølget blir syke før avreise.

– Med tanke på koronatiltak, kan det være at det er lov til å reise dit du skal, men du føler det utrygt. Da kan du ikke regne med å få tilbake noe på forsikringen. Den dekker ikke frykt, advarer Blyverket i Forbrukerrådet.

Slik forklarer selskapene prisforskjellene

NRK har vært i kontakt med alle selskapene som er inkludert i stikkprøven og spurt dem hvorfor prisforskjellene er så store.

– Det stemmer at differansen kan bli stor, da lavprisbilletter ofte kan være rabatterte, mens det aldri er rabatt på fleksible billetter, svarer Dag Brekkan, salgsansvarlig i Go-Ahead Norge.

Prisen for refunderbare billetten er fastsatt av Jernbanedirektoratet, og den prises ut av lengden på togreisen.

– Nordlandsbanen Bodø og Trondheim er den lengste banestrekningen i Norge, og derfor den strekningen med dyrest refunderbar pris, sier Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør for SJ Norge.

De ikke-refunderbare billettene prises derimot etter tilbud og etterspørsel.

– Da vil prisen variere avhengig av antall billetter som er tilgjengelige og hvor lenge det er til avgang. Billetten er billigere, jo tidligere du bestiller, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy.

–

Noen av disse passasjerene kan ha betalt ganske mye mer enn andre for å ta samme flyet. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

SAS, hvorfor må jeg betale 600 kroner ekstra per billett for å be om refusjon, hvis jeg allerede har kjøpt en fleksibel billett?

– Du betaler for det du trenger. Mange ønsker rimelige billetter uten behov for fleksibilitet, mens mange andre ønsker fleksibilitet, svarer John Eckhoff, pressesjef i SAS.

Han påpeker at det går an å kjøpe en dyrere billett Sas Plus Pro, hvis man vil ha refusjon og avbestilling inkludert i prisen.

Alle selskapene mener til syvende sist at det er opp til passasjerene selv å velge hva slags billett de ønsker å kjøpe.

– Dersom kundene ønsker mye fleksibilitet, anbefaler vi at de kjøper en Flex-billett. Det er fordi det inkluderer flere valgmuligheter og tjenester, sier Eline Skari, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

Pressesjefen i SAS mener at de enkleste billettypene være både praktisk og godt nok for noen.

– Andre ønsker mer fleksibilitet, og da kan man betale for det, sier Eckhoff.

Busselskapene Vy Ekspress og Nor-way har ingen egne fleksible billetter, og er derfor ikke inkludert i stikkprøven med priseksempler.

Slik utførte vi stikkprøven Ekspandér faktaboks Vi har sjekket prisforskjellen mellom ikke-refunderbare og refunderbare billetter i samme komfort-kategori hos noen av de største fly-, tog- og busselskapene i Norge. Kriterier: Billettype - 1 voksen - én vei

Reisedag: Fredag 2. Juli 2021

Reisemål: Avganger mellom Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Bodø Vi har så langt det lar seg gjøre sammenlignet samme type billett, slik at det ikke er store forskjeller utover om de er fleksible eller ei. Merknad i skjema der dette ikke var mulig. Dette er ikke er en fullstendig oversikt eller en pristest, men kun en stikkprøve for å sjekke markedet.