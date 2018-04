Spar skattepenger i siste liten

Tid som gjenstår før du må levere skattemeldingen:

3 dager 2 timer 44 minutter 54 sekunder

Er du blant dem som ikke har åpnet skattemeldingen ennå? Tida er i ferd med å renne ut, men det er fremdeles ikke for sent.

– Skattemeldingen inneholder foreløpige tall, og det er ditt ansvar at tallene stemmer, sier finansrådgiver i DNB Hanna Folkvord.

Fremdeles er det rundt 450.000 som ennå ikke har åpnet skattemeldingen. Fristen for å levere er 30. april ved midnatt, men skal du rekke å samle inn opplysninger, bør du begynne nå.

– Lar du være å åpne skattemeldingen kan konsekvensene bli store. Hvis opplysningene som står der er feil, risikerer du titusener i tilleggsskatt, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Her er siste tips for deg som er litt bakpå:

1. Åpne opp skattemeldingen – sjekk tallene

Sjekk at tallene i skattemeldingen stemmer med årsoppgavene du har mottatt, råder ekspertene. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

– Et minimum er at man åpner skattemeldingen og sjekker at de tallene som allerede står der stemmer, sier Lothe.

Det hender at arbeidsgiver rapporterer inn feil beløp eller rapporterer inn for sent. Da kan man få tilleggsskatt.

– Dersom det plutselig står 0 kroner i inntekt fordi arbeidsgiver har gjort en feil, kan konsekvensene bli store for deg, sier Lothe.

Folkvord råder alle til å sjekke at årsoppgaven fra banken samsvarer med skattemeldinga.

– Du får fradrag for gjelden, så det er særlig viktig å sjekke at den stemmer, sier hun.

2. Bruk skattemeldingen fra i fjor

– Jeg vil anbefale å sjekke reisefradrag og foreldrefradrag. Der kan det være mye penger å hente, sier Hanna Folkvord i DNB. Illustrasjonsfoto. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Det neste du bør gjøre, er å fylle inn tallene som ikke allerede står der.

– Jeg vil anbefale å sjekke reisefradrag og foreldrefradrag. Der kan det være mye penger å hente, sier Folkvord.

Les mer om hvordan du enkelt kan spare skattekroner

Lothe mener fjorårets skattemelding kan være en fin inspirasjon.

– Sjansen er stor for at den ligner litt på årets melding, sier han.

Seniorrådgiver i Skatteetaten Roar Lyby råder alle til å ta utgangspunkt i hva som er nytt av året.

– Har det skjedd noe i livet ditt som har trigget en forandring – har du blitt alene, fått barn, flytta eller fått lengre reisevei, bør du være ekstra oppmerksom, sier han.

Lyby anbefaler alle å ta en titt på fradragsveilederen på skatteetaten.no.

3. Søk utsettelse

Synes du er vanskelig å få levert skattemeldingen? – Det er ikke noe nederlag å be om utsettelse, sier Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen. Illustrasjonsfoto. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

– Hvis tida renner ut og du ikke får det til, kan du søke om utsettelse på nett. Det er ikke noe nederlag, sier Lothe.

Fristen for dette er også 30. april. Lothe mener at det er bedre å kjøpe seg litt ekstra tid enn at meldingen blir feil.

– Men det kan hende at oppgjøret kommer noe senere, sier han.

Lyby forteller at dette kan gjøres elektronisk og med den begrunnelse at man fikk for liten tid.

– Da får du i første omgang en måned ekstra på å ferdigstille den, sier han.

Her kan du søke om utsettelse