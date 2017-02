– De som snuser fem bokser i uka eller mer er mer utsatt enn andre, mens de som bare tar seg en snus innimellom ikke risikerer mer enn andre, sier Sofia Carlsson ved Karolinska institutet i Stockholm i NRK. Hun er en av forskerne bak en fersk studie som presenteres i Journal of Internal Medicine.

Forsker Sofia Carlsson ved Karolinska institutet i Stockholm. Foto: Karolinska Institutet

Forskerne har fulgt over 50.000 personer i en periode på 13 år. Ingen av dem har noensinne røkt. Resultatet viser at personer som snuser én boks om dagen eller mer har 70 prosent høyere risiko for å rammes av diabetes type 2.

– Diabetes type 2 er en alvorlig kronisk sykdom som øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og for å dø tidlig, sier Carlsson til NRK.

For personer som snuser færre enn fem bokser i uken er det ingen økning i risiko, men personer som snuser 5–6 bokser i uken hadde 40 prosent økning i risiko. En økning som øker til 70 prosent ved sju eller flere bokser i uka.

– Det er mye, ettersom risikoen for å rammes av diabetes er ganske høy allerede, sier Carlsson.

Forskerne tror at årsaken til sammenhengen mellom snus og diabetes er at nikotin fører til nedsatt insulinsensitivitet, noe som øker risikoen for diabetes.

12.000 nye diabetikere i året

Færre nordmenn røyker daglig nå enn for ti år siden, men forbruket av snus har økt, særlig blant yngre kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn, ifølge SSB.

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samtidig får rundt 1000 nordmenn diabetes type 2 hver eneste måned.

– Det finnes myter om at snus ikke er like farlig som røyk. Men denne studien viser at snus er en vesentlig risikofaktor for en av våre største folkesykdommer. Den knuser myten om at snus ikke er så skadelig, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Risikoen for å få sykdommen reduseres dersom du slutter å snuse.

– 12.000 nordmenn får diabetes type 2 hver måned. Dersom vi får ned snusforbruket i Norge, vil dette være et viktig bidrag til å forebygge sykdommen, sier Allgot.

Innfører nøytrale snusbokser

Helseministeren viser fram nytt design på snus- og røykpakker. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Studien føyer seg inn i rekken av forskning som viser at snus er skadelig for helsa.

– Stadig færre unge nordmenn begynner å røyke, men det er bekymringsfult at mange begynner å snuse istedenfor, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

I fjor foreslo Helsedepartementet at alle røykpakker og snusbokser som selges, skal ha samme nøytrale farge og en standardisert logo.

– I løpet av året innfører vi standardiserte snusbokser med helseadvarsler. Jeg håper det vil føre til at færre begynner å snuse, avslutter Høie.