Slik takler du en krise

– Det er fullt mulig å få et bra liv med god livskvalitet. Livet mitt er likt det jeg hadde før skaden, med unntak av at jeg sitter i stedet for å stå, sier Gunhild Bottolfsen (41) til NRK. Hun jobber som brukerkonsulent ved Sunnaas sykehus, og vi møter henne i den nye sesongen av «Helene sjekker inn».

I 2008 fikk Gunhild ryggmargsskade etter en utforsykkelulykke. Beskjeden var klinkende klar. Hun kom aldri til å gå igjen.

– At jeg fikk tydelig beskjed, var lettere å takle enn usikkerhet. Det har ikke vært en «walk in the park», men det har aldri vært helt mørkt heller. Har du opplevd mestring tidligere, er det kanskje enklere å tenke at ting ordner seg.

Gunhild Bottolfsen aksepterte hun tidlig at livet ble som det ble etter sykkelulykken. Hun valgte å se fremover. Hun er fremdeles en aktiv syklist, og har byttet ut håndball med rullestolrugby. Foto: Privat

Vanlige reaksjoner Ekspandér faktaboks Et flertall vil mestre kriser, ulykker og katastrofer uten behov for hjelp av lege, psykolog eller andre fagfolk. I krisesituasjoner vil hjelp til selvhjelp og støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskolleger være viktig. Reaksjoner ved ulike kriser, ulykker og katastrofer er ofte av generell karakter og kan ha visse likhetstrekk. Vanlige umiddelbare reaksjoner er: Sjokk, forvirring, uvirkelighetsfølelse, sterke emosjonelle reaksjoner eller fravær av følelser

Tristhet, frykt, sinne, maktesløshet, selvbebreidelse, benektelse

Kroppslige reaksjoner som hjertebank, hyperventilering, svetting, frostanfall, skjelving, kvalme og svimmelhet

Tilbaketrekning, hyperaktivitet og hukommelsessvikt Reaksjoner som kan vedvare eller utvikle seg over tid: Angst og bekymring

Skyldfølelse, selvbebreidelse og bebreidelse

Irritasjon og sinne

Søvnvansker

Vansker med konsentrasjon og hukommelse

Sosial tilbaketrekking

Endret selvfølelse

Tristhet, savn, håpløshet og depresjon

Påtrengende minner om det som har skjedd

Kroppslige reaksjoner som for eksempel å bli mer skvetten, vaktsom, urolig og vedvarende aktiv, bli trett eller få vondt i kroppen Alvorlige problemer og lidelser som kan oppstå: Akutt stressreaksjon

Depresjon

Angst og fobier

Posttraumatisk stresslidelse

Komplisert sorg

Vedvarende skyld og sinne

Rusavhengighet og selvskading Kilde: Helsedirektoratet

– Mange klarer seg bra

Helene Høye er psykologspesialist ved avdeling for ryggmargsskade på Sunnaas. Foto: Sunnaas sykehus HF

– Flertallet som opplever alvorlige livskriser klarer seg bra, sier Helene Høye, psykologspesialist ved avdeling for ryggmargsskade på Sunnaas.

Allikevel er det noen typer traumer som flere vil streve med. For eksempel når foreldre mister barn under dramatiske omstendigheter.

Det kan hjelpe å få forsoning tidlig i prosessen.

– Det betyr ikke at du må like det som har skjedd, men at du tar det innover deg. Og bestemmer deg for å gjøre det beste ut av det, også når dagene er tunge.

– Må ikke gjennom sorgfaser

Høye forteller at forståelsen av kriser har endret seg de siste 20 årene.

– Tidligere mente fagfolk at mennesker i sorg måtte gjennom ulike faser, men dette har ekspertene gått bort fra nå, fordi forløpene er så ulike, bemerker Høye.

Hun får støtte av Unni Heltne, psykologspesialist og daglig leder ved Senter for Krisepsykologi.

– At du må gjennom ulike sorgfaser, blir sett på som utdaterte og udokumenterte råd, opplyser hun.

Og legger til at hvordan du har mestret problemer tidligere og hvilken støtte du får fra familie og venner, spiller inn.

– Noen takler kriser ved å snakke om det, mens andre synes det er bedre å fokusere på andre ting som gir mening. Det kan være vanskeligere å tilpasse seg sykdommer som kan utvikle seg til det verre.

Rune Stuvland er spesialpsykolog og daglig leder ved Senter for Stress og Traumepsykologi. Han har jobbet med mennesker i krise i mer enn 25 år. Foto: Privat

Spesialpsykolog Rune Stuvland forteller at alle mennesker i krise blir merket av det.

– Men det som er gjennomgående, og som stadig vekk forundrer meg, er at folk mestrer uventede og helt forferdelige kriser på en god måte.

Både den som rammes og de pårørende kan bli overrasket over hva de selv klarer.

– Kriser kan medføre sterke psykiske reaksjoner den første tiden, men som regel vil dette avta etter hvert. Noen opplever at det vedvarer over tid, og går utover funksjonsevnen. Da er det nyttig med faglig bistand, avslutter han.