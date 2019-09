Slik stemmer du på 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Carl synes det var lett å avgi stemme og er fornøyd. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Jeg stusset litt på hvor jeg skulle legge inn konvolutten, men jeg fikk hjelp veldig raskt, sier Carl Lindholm.

20-åringen er førstegangsvelger i årets kommunevalg og har nettopp forhåndsstemt.

Her er en rask gjennomgang slik at du får en like smertefri opplevelse som Carl.

1) Husk legitimasjon

– Det aller viktigste er at du husker å ta med legitimasjon, ellers får du ikke avgitt din stemme, sier Lise Merkesdal, seniorrådgiver i Valgdirektoratet.

Valgmedarbeiderne må kontrollere at du er den du utgir deg for å være for å forhindre valgfusk.

Denne regelen gjelder absolutt alle.

Da Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold skulle stemme under valget i 2017, fikk hun ikke lov til å stemme fordi hun hadde glemt å ta med legitimasjon.

Selv om statsministerkandidaten og titalls pressefolk til stede kunne bekrefte identiteten, måtte Slagsvold dra hjem og hente legitimasjon før hun fikk lov til å stemme.

Eksempler på godkjent legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

2) Fyll ut stemmeseddel

Husk at det er to valg du skal ta stilling til i år og dermed to stemmesedler.

Ta en stemmeseddel for partiet du ønsker å støtte i kommunevalget og en for partiet du vil støtte i fylkestingsvalget / bydelsutvalget dersom du er bosatt i Oslo.

Hvis du har en person du heier litt ekstra på, så kan du gi en personstemme til denne kandidaten.

– Det er viktig å være obs på at det er ulike regler ved kommunestyre-, fylkestings- og stortingsvalg, sier Merkesdal.

Her er de ulike reglene:

I et kommunevalg kan man ikke stryke kandidater eller renummerere.

Ved fylkestingsvalg kan man ikke stryke, renummerere eller gi slengerstemmer*.

På stortingsvalg kan man ikke gi personstemmer eller slengerstemmer*.

* En slengerstemme er når du fører opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til.

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme, så rekker du å ta en rask runde med valgomaten for å se hvilke partier du er mest enig med.

3) Dobbeltsjekk - man kan ikke endre i ettertid

Dobbeltsjekk at du har valgt riktig stemmeseddel og krysset av på kandidatene du vil støtte.

Dersom du skulle være så uheldig å velge feil stemmeseddel eller angre på valget av parti, er det nemlig ingen vei tilbake når du først har stemt.

Lise Merkesdal mener det viktigste er å huske legitimasjonen Foto: Valgdirektoratet

– Det er ikke mulig å angre når man har sluppet stemmeseddelen i urnen, sier Merkesdal.

Det er hemmelig valg i Norge, så ingen har lov til å åpne urnen før stemmene skal telles opp.

– Det er anonymt, så kan man uansett ikke spore tilbake til hvilken stemmeseddel som er din, sier Merkesdal.

4) Brett riktig

Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Ikke legg noe annet over for å skjule innholdet.

– Hvis man bretter riktig, så er det ikke mulig for andre å se hva du har stemt, sier Merkesdal.

5) Husk å få stempel

Gå til en valgfunksjonær, vis legitimasjon og få stempel på utsiden av stemmesedlene. Begge stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent.

Legg de stemplede stemmesedlene selv i valgurnen.

Feil folk oftest gjør

Det skjer sjelden, men av og til blir noen stemmesedler forkastet under opptelling.

– En vanlig feil er at stemmeseddelen ikke har et stempel, sier Merkesdal.

Det kan skyldes at man har brettet en annen stemmeseddel over den man har fylt ut for å sikre at folk ikke kan lese hva som står i arket.

Stemmer kan også bli forkastet dersom det ikke er mulig å tyde hvilket parti man har ment å stemme på, eller hvis man stemmer på et parti som ikke stiller i den aktuelle valgkretsen.

Godt valg!