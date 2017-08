Mange hageeiere kommer i disse dager hjem til ugress og brune, overgrodde gressplener. Hvis hagen har vært overlatt til seg selv i noen uker, er det lurt å sette i gang tiltak. Dette kan du gjøre i hagen i august:

1. Sørge for at plenen klippes på riktig måte

OVERGRODD PLEN: Det kan være fristende å klippe gresset kort, men det er bedre å ta det forsiktig. Foto: Marianne Utengen / Privat

Marianne Utengen er gartner i Det norske hageselskap, en landsomfattende organisasjon som blant annet gir ut bladet Norsk Hagetidend. Foto: Det Norske Hageselskap

– Det første som møter deg etter en lang sommerferie, er gjerne den forvokste plenen. Det kan være fristende å klippe den kort, men ta det forsiktig. Det er bedre å klippe litt og i flere omganger, kanskje med et par dagers mellomrom, sier Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap til NRK.

– Sett klipperen på det høyeste nivået. To tredjedeler av gressets lengde er nok. Tar du mer, blir gresset gult. Plenen vil også slite med å komme i gang igjen, til mosens store glede, advarer hun.

Tove Ladstein, informasjonsansvarlig ved Opplysningskontoret for blomster og planter, tipser om at en omgang med riva også kan være lurt, spesielt om plenen er misfarget.

– Er plenen veldig tørr kan du selvsagt gi den en skikkelig vanning. Er den våt er det kanskje lite næring igjen, opplyser Ladstein.

2. Luke ugress og klippe roser

Tove Ladstein er informasjonsansvarlig ved Opplysningskontoret for blomster og planter. Foto: OBP

Er bedet overvokst og rufsete, klipp bort avblomstrede blomster og gule blader.

– Å fjerne rester av gamle kronblader og stilker fra rosene er et løft for hagen. Klipp bort hele rosebunten, ned til nærmeste forgreining, sier Utengen.

Hun minner om at du ikke må fjerne blomsterrestene om du er ute etter nyper.

– Mange rosesorter får dekorative nyper som gir pryd til hagen utover høsten og vinteren, sier Utengen.

3. Ta vare på sommerblomstene

SOMMERBLOMSTER: August og september kan være fine vekstmåneder. Foto: Marianne Utengen / Privat

Tommy Tønsberg er gartner i Garden Living. Foto: Garden Living

– Selv om høsten begynner å nærme seg, kan mesteparten av august og september være fine vekstmåneder, sier Tommy Tønsberg, gartner i Garden Living.

Er du flink til å knipe, vanne og gjødsle, kan du ha sommerblomstene helt til frosten kommer.

– Lyset og temperaturen får du ikke gjort så mye med, men du kan sørge for at sommerblomstene får nok næring. Husk imidlertid at når veksten reduseres, så trengs det mindre vann og næring, sier Ladstein i Opplysningskontoret for blomster og planter.

4. Plukke frø

HØSTE FRØ: Frøene må være tørre før de lagres, ellers vil de mugne. Foto: Marianne Utengen / Privat

Marianne Utengen forteller at det å høste frø fra sommerblomster og stauder er en fin aktivitet i august. Visste du at en neve med frø kan bli til hundre planter?

– Men det er noen tommelfingerregler. Frøene må være tørre før de lagres, ellers vil de mugne. Når de er tørket, legg dem i et kaffefilter merket med navn. Så kan du putte dem i en boks i kjøleskapet. Ved å så planter selv, sparer du både penger og miljøet. Men vær oppmerksom på at frøformerte planter kan se litt annerledes ut enn mor, sier Utengen.

Tove Ladstein legger til du ikke bør høste før frøene er modne.

– De aller fleste frø skal stå på planten helt til frøkapslene er brune og visne. Ikke minst er det viktig å sjekke hvilke lagringsforhold og spireforhold de trives under, råder hun.

5. Høste fra kjøkkenhagen

INNHØSTING: Sukkererter er bare én av grønnsakene du kan høste i august. Foto: Marianne Utengen / Privat

– Det er mye klart i kjøkkenhagen nå, både grønnkål, salat, gulrot, purre, sukkererter og squash, sier Utengen.

Det er heller ikke for sent å så nye grønnsaker.

– Du kan fortsatt dyrke reddiker eller salat, og rekke å få en liten avling før frosten kommer, tipser Tønsberg.

6. Plante busker og trær

Er det områder i hagen du har tenkt å gjøre noe med? Ifølge Tommy Tønsberg er sensommeren og tidlig på høsten et fint tidspunkt for å plante busker og trær.

– I august er det ofte litt roligere i hagesentrene enn på våren, så spør personalet om hjelp til å finne planter som passer best for din hage, tipser han.

7. Binde opp høye sommerblomster

TRENGER STØTTE: Plommetrærne blir tunge av frukt på denne tiden. Det kan være lurt å støtte opp grenene, så de ikke brekker. Foto: Jorunn Amdal / Privat

I begynnelsen av august begynner mange av sommerblomstene du sådde tidligere i år å strekke på seg. De blir fulle av blomster.

– Kommer det en vindfull dag, gjerne i kombinasjon med regn, er det store sjanser for at plantene knekker og blomstringen ødelegges. For å hindre dette kan du binde opp plantene. Ofte er det ikke mye som skal til for å beskytte litt, sier Tommy Tønsberg.

Også plommetrærne trenger litt støtte.

– Plommetrærne blir tunge av frukt på denne tiden. For å unngå at grenene brekker om det kommer mye vind, støtt de opp med en stokk, sier Marianne Utengen.

8. Beskjære bringebærbusken

BRINGEBÆRBUSK: Når du er ferdig med å høste bringebær, kan buskene beskjæres. Foto: Marianne Utengen / Privat

Når du er ferdig med å høste bringebær, kan buskene beskjæres. For på den grena der det i år satt bær, vil det aldri komme bær igjen.

– Men pass på å ikke ta de andre skuddene, de skal nemlig gi bær neste år. Det er lett å se forskjell, fordi de nye skuddene er grønne, avslutter Utengen.