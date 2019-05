Slik prøver folk å slippe unna billettkontroll

– Noen har ingen skrupler for hva de vil gjøre for å slippe unna billettkontroll, sier «Per».

Securitas-vekter «Per» og kollegaene «Ole» og «Tore» har jobbet som billettkontrollører for Ruter i til sammen 15 år.

– Jeg husker godt en fyr som hoppet av båten da han så at vi sto klare for kontroll på brygga, sier «Ole».

Det mannen ikke visste, var at det eneste stedet han kunne klatre opp på land igjen, var ved bryggekanten der kontrollørene ventet på ham.

Billettkontrollører er ikke ute etter å gi flest mulig gebyr. Vi får ingen provisjon, sier Securitas-vekterne som NRK har møtt. Foto: Su Thet Mon / NRK

Løgn og lureri

En mann brøt opp døra og hoppet ut av en buss i fart. Noen later som de sover, og andre prøver å snakke seg ut av boten.

– Vi har hørt frasen «Pappa er advokat» mange ganger. Men bare én gang har vi hørt «Pappa kjører buss» som en unnskyldning for at man ikke har billett, sier «Tore».

– Så har vi de som lyver og oppgir navnet til en klassekamerat eller i et spesielt stygt tilfelle, en som oppga navnet på sin avdøde bror for å slippe boten, sier «Ole».

NRK har satt sammen en liste over de vanligste unnskyldningene.

Unnskyldningene du ikke slipper unna med i billettkontroll; Ekspandér faktaboks Jeg er tom for strøm på mobilen/ikke nok mobildata Jeg har glemt mobil, lommebok eller billett Jeg måtte løpe for å rekke buss/båt/trikk/bane, så rakk ikke å kjøpe billett Jeg visste ikke at billetten hadde gått ut Vipps er nede Jeg har blitt frastjålet lommeboken eller mobilen Jeg skulle bare 1–2 stopp Jeg trodde det var gratis Jeg betaler ikke av prinsipp fordi kollektivtransport bør være gratis Kilde: Ruter/Skyss/AtB/Kolumbus

– Viser skjønn

– En av de største mytene er at billettkontrollører er ute etter å gi flest mulig gebyr. Det stemmer ikke. Vi får ingen provisjon, sier «Per».

Selv om billettkontrollørene hører unnskyldningene flere ganger om dagen, betyr det ikke nødvendigvis at alt håp er ute dersom du skulle bli tatt i kontroll.

– Hvis billetten din ikke lenger er gyldig, men du kan dokumentere at du vanligvis kjøper billett, viser vi skjønn. Så er jo dette avhengig av når du sist kjøpte billett, sier «Ole».

Kontrollørene forteller at jobben handler om å lese mennesker og situasjoner.

– Vi møter folk i alle mulige faser i livet, så vi prøver å møte alle på en måte som vi selv vil bli møtt, sier «Ole».

Færre sniker

I løpet av de siste årene har antallet snikpassasjerer gått ned på grunn av holdningsskapende kampanjer, økte gebyrer og hyppige kontroller, ifølge kollektivselskapene.

– Målet er ikke å skrive ut flest mulig gebyrer, men å sikre en forebyggende effekt, slik at flest mulig reisende kjøper billett på forhånd, sier Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss.

Andel passasjerer med gyldig billett i 2018 Selskap Andel passasjerer med gyldig billett i 2018 Ruter (Oslo & Akershus) 95 prosent AtB (Trøndelag) 98, 46 prosent Skyss (Hordaland) 94 prosent (ved siste storkontroll) Kolumbus (Rogaland) 98,76 prosent

Grete Opsal er fornøyd med at nesten alle i Trøndelag reiser med gyldig billett.

Til høsten innfører også AtB såkalt «åpen billettering» slik som det allerede er i flere andre byer. Da slipper du å vise frem billetten til sjåføren eller registrere på kortleser hver gang du går om bord.

– Slik blir det enklere og raskere for kundene. Åpen billettering krever at vi følger opp med flere kontroller. Men kundene våre er vant til å reise med gyldig billett, sier Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB.