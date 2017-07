Slik kommer du deg hjem uten pass

Hvert år blir tusenvis av norske pass borte. Og flere av dem forsvinner når man er på ferie i utlandet. Men hvordan kommer du deg hjem til Norge hvis passet blir borte?

– Hvis du mister eller blir frastjålet passet ditt når du er i utlandet, bør du umiddelbart melde dette til lokalt politi. Husk å få en kopi av anmeldelsen eller en kvittering fra politiet. Utenriksstasjonen og ditt forsikringsselskap vil trenge politianmeldelsen, sier Kristin Enstad i Utenriksdepartementets kommunikasjonsenhet.

Foto: Utenriksdepartementet

Deretter må du henvende deg til nærmeste norske ambassade eller konsulat for å søke om pass.

Må møte opp for å få nytt pass

Søknad om pass krever personlig oppmøte på en utenriksstasjon. Mister du passet på ferie i utlandet risikerer du å måtte reise langt for å få et nytt pass.

– Søknad om pass tas imot kun i utenriksstasjonens ordinære åpningstid, sier Enstad til NRK.

Hvis du ikke har mulighet til å vente på utstedelse av vanlig pass, så kan du søke om nødpass. Et nødpass er først og fremst beregnet på å gjøre det mulig å reise hjem til Norge.

– De samme vilkårene gjelder som ved søknad om ordinært pass, men når du søker om nødpass må du i tillegg kunne fremlegge dokumentasjon for reisen. Nødpasset er gyldig kun for én reise og leveres til politiet, eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Det er ikke alle ambassader som skriver ut nødpass med en gang, men de fleste kan lage det i løpet av dagen. På ambassaden vil det bli foretatt en sjekk av at du faktisk er den du utgir deg for å være.

– Du må bevise at du er deg. Det kan du gjøre ved hjelp av ID-kort, bankkort, førerkort eller lignende. I tillegg viser du frem politirapporten om frastjålet pass. Du må også ta med to passbilder og betale et gebyr. Et nødpass koster det samme som et vanlig pass, sier Enstad.

33.000 norske meldt tapt

Over 33.000 norske pass ble meldt tapt i fjor. Og så langt i år er over 21.000 norske pass tapsmeldt, ifølge ferske tall fra Politidirektoratet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– For å forhindre misbruk er det særlig viktig at tapte pass meldes slik at de kan legges inn i Interpols database over tapte reisedokumenter, en database grensekontrollen har tilgang til, sier seksjonssjef John Ståle Stamnes i Politidirektoratet til NRK.

Hvis du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til norsk utenriksstasjon eller politiet i Norge. Passet vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

– Har du mistet pass flere ganger, kan det medføre at du ikke får nytt pass, som igjen får konsekvenser for din neste utenlandsreise, avslutter Enstad i Utenriksdepartementet.