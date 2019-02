I Norge blir kvinner i alderen 50 til 69 år invitert til en mammografiundersøkelse annethvert år.

I Sverige blir du invitert hvis du er mellom 40 og 74 år.

– Hvis folk tror det bare er gamle damer som får brystkreft, tar de feil, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Hun oppdaget selv en kul i brystet i perioden mellom to mammografiundersøkelser, og mener det er viktig å undersøke egne bryst.

– Vi lever lenger og er friskere lenger, påpeker Utne.

Derfor mener hun det er et mål for oss i Norge å utvide rammen for hvem mammografiprogrammet henvender seg til. Svenskene inviterer bredere enn Norge .

Brystkreftforeningen sier at selv om det ikke er vitenskapelig bevist at selvundersøkelse øker muligheten for å overleve brystkreft, er det viktig å bli kjent med kroppen og endringer i kroppen.

Noen endringer er naturlige

Både menn og kvinner bør sjekke brystene regelmessig.

– Stå foran speilet og bli kjent med egne bryster, forklarer overlege Turid Aas fra Haukeland Universitetssykehus.

Endringer som oppdages tidlig, kan føre til raskere undersøkelser og raskere behandling.

Brystkreft rammer sjeldnere unge kvinner. Brystvevet deres er tettere.

Overlege Aas minner om at brystene forandrer seg i løpet av menstruasjonssyklusen.

– Det er lettere å undersøke brystene etter menstruasjon enn før. Brystene er mer knudrete og faste før menstruasjonen. Mammografi kan finne små forandringer i brystene tidlig. Men du bør også undersøke deg selv, understreker hun.

Menn kan også få brystkreft

Menn bør også bli kjent med brystene sine for å oppdage endringer, selv om langt flere kvinner enn menn får brystkreft. I 2017 fikk 34 menn diagnosen brystkreft. Foto: Anders Leines / NRK

Brystkreft hos menn er mye sjeldnere enn hos kvinner. Derfor kan symptomene bli oversett, og oppdaget først når kreften har spredd seg til andre organer.

I 2017 var det 3589 nye tilfeller av brystkreft hos kvinner, og 34 nye tilfeller hos menn.

I 2016 døde 623 kvinner og 6 menn av brystkreft.

Tidlig diagnose er veldig viktig for både menn og kvinner.

– Menn bør også følge med, selv om færre menn enn kvinner får brystkreft. Spesielt eldre menn som får en vekst i brystkjertlene, bør se nøye etter når de undersøker seg selv. Hvis det bare er endringer i det ene brystet bør mennene oppsøke lege, oppfordrer overlegen.

Hun framhever at behandlingen av brystkreft er blitt veldig persontilpasset, og dermed mye bedre.

– Pasientene klarer seg ofte med mindre kirurgi enn tidligere. Mye kan gjøres når pasientene kommer tidlig til behandling, påpeker Turid Aas.

Slik sjekker du brystene selv:

