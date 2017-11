Trenger du mer å rutte med enn den vanlige lønnen din, kan du faktisk spe på med skattefri inntekt.

Driver du en aktivitet over et visst nivå er det per definisjon en næringsvirksomhet, og da er du næringsdrivende. Du kan altså ikke vaske 20 leiligheter hver måned og få 6000 skattefrie kroner av hver av dem hvert år, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Du kan tjene inntil 6000 kroner skattefritt for småjobber fra private arbeidsgivere, forteller Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Du kan ha flere arbeidsgivere, og tjene inntil 6000 kroner hos hver av dem.

– Supplér inntekten din med små oppdrag fra privatpersoner. Du kan ta flere oppdrag fra den samme husstanden, så lenge samlet beløp ikke overstiger 6000 kroner på ett år, understreker Lothe.

Et annet yrke

Du kan gjerne ha flere oppdragsgivere. Male hos én for 6000 kroner, måke snø hos en annen for 2000 kroner og klippe plenen hos en tredje for 3000 kroner.

Men det er to ting du må passe på:

Du kan ikke ha et firma i samme bransje. En næringsdrivende fotograf kan altså uansett ikke ta bilder i et bryllup, en næringsdrivende frisør kan uansett ikke klippe nabobarna og en næringsdrivende vaskehjelp kan ikke vaske skattefritt hos naboen.

Du kan ikke har så mange skattefrie oppdrag at aktiviteten i realiteten går over til å bli næringsvirksomhet.

– Det ligger en begrensning i at arbeidet må skje i tilknytning til betalerens hjem eller fritidsbolig. Eksempelvis renhold, innkjøp, hagestell, maling, snømåking og arbeid på bygning, hage, kjøretøy og løsøre, skisserer Lothe.

Utfører du for mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan det være skattepliktig.

– Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Er du i tvil, ta kontakt med Skatteetaten, oppfordrer Lene Marie Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten.

Lønna kan vippses

Du kan få lønn for det skattefrie arbeide via vipps. Foto: Skjermdump / Vips

Holder du deg innenfor 6000-kronersgrensa per kalenderår er arbeidet altså skattefritt, og må ikke oppgis til skatteetaten.

Lønnen kan du motta både kontant, på konto eller med vipps.

– Beløpsgrensen gjelder lønn fra en og samme oppdragsgiver (husstand) per kalenderår, forklarer skatteetatens seksjonssjef.

Det er bare fantasien som kan sette en stopper for hvilke skattefrie småjobber du tar, gitt at de har tilstrekkelig tilknytning til hjemmet eller fritidseiendommen.

Deres eksempler på typer arbeid som omfavnes av ordningen er hundelufting, leksehjelp i eget hjem/fritidsbolig, flytting/levering av møbler til/fra eller mellom egne hjem, og bistand i forbindelse med selskaper/feiringer i hjemmet.

– Småjobber som ikke har tilknytning til den private arbeidsgiverens hjem eller hytte går ikke under skattefritaket, avslutter Lothe.