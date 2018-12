Slik gjør du en god bruktbilhandel

Bruktbil ligger på topp hos henvendelser til Forbrukerrådet. De får rundt 8.000 spørsmål og mekler i 2.000 bilsaker hvert år.

– Det er nesten en halv million bileierskifter i året, og bruktbil er jo den mest solgte bilen, sier Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF.

Ofte er man uenige i hva som er lovet skriftlig og muntlig.

– Kjøpere er så flinke etter de har kjøpt bil, men da er det ofte for sent. De må heller være flinke i forkant, sier Bergerud.

Konfliktene handler også ofte om feilen har oppstått før eller etter eierskifte.

– Du kan ikke kan klage på feil som faller under forventet vedlikehold og slitasje, sier Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet.

De har råd til hva du må huske på når du skal kjøpe bruktbil:

Før kjøp:

1. Finn ditt bilbehov

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Når du skal kjøpe bil, er det viktig å finne en bil som passer dine behov.

– Tenk først på plass og last. Ikke kjøp større bil enn du trenger, sier Bergerud.

Deretter må du vurdere hvor mye penger du vil bruke.

– Husk ta høyde for vedlikehold og reparasjon i budsjettet, sier Iversen.

Jo eldre bil du kjøper, jo høyere er risikoen for at det blir flere utgifter i etterkant av kjøpet.

– Det er viktig å finne balansegangen mellom pris og risiko. Et godt forarbeid vil kunne spare deg for utgifter i ettertid, sier han.

2. Sjekk markedet

Når du vet hvilke egenskaper du trenger, bør du sjekke ut markedet. Ekspertene anbefaler både å søke på nettet og se i bruktbilforretninger.

– Fordelen med å kjøpe bruktbil i butikk, er at du har litt bedre rettigheter. Men bilene er i snitt cirka 15 prosent dyrere, sier Bergerud.

Kjøper du bil fra privatpersoner har du to års reklamasjonsrett, mens i butikk er den på fem år.

– Det kan også være lurt å se etter en bil i nærområdet. Da er det ikke så store avstander hverken ved levering, eller dersom det skulle være noe du vil klage på i ettertid, sier han.

Under kjøp:

3. Les annonsen nøye

Foto: Skjermdump / Finn

– Annonsen må du alltid lese veldig nøye. Selger har plikt til å opplyse om det som er relevant, sier Iversen.

Nevnes det noe om rust eller ulyder? Er det andre risikoelementer?

– Det du skriver under på vil få store konsekvenser for eventuelle klagemuligheter i ettertid, sier han.

Bergerud sier at man må forvente at biler som har gått over 150.000 kilometer og er over 8–10 år gamle har en del slitasje.

4. Prøvekjør bilen

Sannsynligheten for å bli fornøyd er større dersom du prøver bilen i forkant.

– Når du tester bilen kan du kjenne på følelsen og se med egne øyne hva du får for pengene. Å prøvekjøre bilen er helt avgjørende for å kunne gjøre et godt kjøp, sier Bergerud.

En del biler selges med tilstandsrapport fra et profesjonelt bilverksted, noe som gir en ekstra trygghet.

– Be selger om en slik rapport, eller invester i det selv i forkant av et kjøp. Det kan gi deg mange svar og større visshet om hva du faktisk kjøper.

Iversen sier at de som velger å kjøpe usett tar en stor risiko.

– Bilen kan være i henhold til kontrakten og det som er forventet selv om du ikke er fornøyd, og da kan du altså ikke klage i ettertid, sier han.

5. Skriv kontrakt

Uansett hvor god tonen er mellom kjøper og selger, er det viktig at man lager en skriftlig kontrakt ved kjøpet.

– Hvis dere blir enige om noe muntlig, så sørg for å få det skriftlig, sier Iversen.

Ofte blir det ord-mot-ord i etterkant av salg, og da er det vanskelig for en kjøper å bevise hva som har blitt lovet.

Etter kjøp, dersom du ikke er fornøyd:

6. Klag skriftlig til selger

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Du har en plikt til å informere selger først dersom du vil klage på kjøpet.

Iversen anbefaler å først ta en telefon til selger, og deretter sende en skriftlig klage der man forteller konkret om hvilke feil man vil klage på.

– Gi selger litt tid til å svare før du begynner å mase. Vi pleier å anbefale to uker svarfrist for at selger skal kunne komme opp med et tilbud, sier Iversen.

Ofte fører en slik dialog til enighet.

7. Ta kontakt med Forbrukerrådet

Dersom man ikke kommer til enighet kan man enten ta utgiftene selv, eller å klage videre til Forbrukerrådet.

– Det er tidkrevende å skulle gå videre med en klage, og man har ingen garanti for at man vinner frem, sier Iversen.

Vil man klage saken inn, bør man vurdere hvor mye penger det er snakk om opp mot belastningen en slik konflikt kan være.

– Men man har rett til å få den bilen man har betalt for, så dersom du ikke har fått en bil som samsvarer med kontrakten, har du absolutt rett til å prøve saken, sier Iversen.

Klager man til Forbrukerrådet vil en jurist ta kontakt og innkalle til mekling.