Slik får du det kaldt nok på soverommet

– Det er problematisk med 29 grader på soverommet. Har du det for varmt er det viktig å gjøre tiltak for å få det kaldere, sier søvnforsker Bjørn Bjorvatn, professor ved UiB.

Det varierer hva folk liker, men anbefalt romtemperatur inne er 18–20 grader.

– Blir det for varmt er det vanskelig for kroppen å sove, fordi du ligger og bader i svette. Kroppen vår er laget slik at hvis den ikke har god balanse blir den urolig, forklarer han.

Her er fem grep du kan ta for å sove svalt og bra.

1. Kanskje ikke senga

Frem til sola står opp er det gjerne kaldere ute enn inne. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Aller først, sover du på rett sted?

– Når det er veldig varmt, er det ikke sikkert soverommet er det rommet som er best egnet for nettopp soving. Har du en kjeller, et rom på nordsiden eller et annet kaldere sted, bør du ta med deg madrassen dit for en periode, sier Hans Martin Mathisen, professor ved NTNU.

Eller flytte ned på gulvet.

– Har du kjæledyr så se hvor den firbente legger seg. De velger en kald plass på gulvet. Legg madrassen rett på gulvet, eller ligg på dyna og bruk lakenet som dyne, oppfordrer globetrotter og forfatter Gunnar Garfors.

Han har besøkt alle verdens land to ganger, og sovet rett på flisene på gulvet i mange land. Eller med et vått håndkle under seg i senga.

– Du må i alle fall ikke sove øverst i køyesenga, men flytte så langt ned som mulig. Eller ut. Hagen eller verandaen er ofte svalere enn inne, sier han.

Legg madrassen ut heller heng opp en hengekøye.

LES OGSÅ: Sjekk hvilke feil du bør unngå i hengekøya

2. På soverommet

Ta dyna ut av dynetrekket og skift til lys rullegardin. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Dropp dyna. Ta den ut av dynetrekket og bruk trekket som dyne.

– Jeg sover ikke naken, men jeg tar vekk dyna og bruker bare dynetrekket. Hvis du ikke har noe på deg våkner du midt på natta av at det er for kaldt, forklarer Garfors.

– Det svaler også litt å fukte et håndkle eller laken og henge opp inne på soverommet, gitt at boligen din har tørr luft. Ved fuktig og klam luft hjelper det ikke, men ved tørr luft krever fordampingen varme, og lufta vil føles kaldere, forklarer Mathisen.

Bruk en vifte, still varmepumpa inn på kjøling eller lag gjennomtrekk. Vi blir mer komfortable med bevegelse i lufta ved høyere temperaturer.

– Se for deg at du ligger på stranda i Syden med 35 grader og stekende sol. Da hjelper det med havbris eller en dukkert i sjøen. På samme måte vil en vifte eller en kald dusj føles godt for kroppen, skisserer søvnforsker Bjorvatn.

En liten gladmelding til lommeboka er at alle vifter hjelper.

– En stor vifte i taket eller ordentlig air conditon er best. Men små vifter hjelper også godt. Det er luftbevegelsen som virker svalende og kjøler deg ned. Det har ikke noe med prisen å gjøre om de virker eller ikke, men du bør sjekke at den ikke bråker for mye, oppfordrer Mathisen fra NTNU.

– En vanlig vifte er helt gull, i varme land er det sånn de overlever. Sett vifta så den reflekterer i en vegg og ikke blåser rett på deg. Da kan det bli for kaldt, sier Garfors.

LES OGSÅ: Derfor sover vi mindre om sommeren

3. Vinduene

Lys rullegardin stenger varmen ute bedre enn mørk rullegardin. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Kommer det sol inn soveromsvinduet må du stenge den ute. Det beste er markiser eller annen solskjerming på utsiden, men rullegardin inne hjelper også.

– Den bør være hvit, og den må være nede hele dagen. Lyse rullegardiner reflekterer mest mulig varme ut igjen. Sorte eller mørke rullegardiner tar til seg mer av sollyset og gjør det enda varmer inne, forklarer Mathisen.

I varmere land har de gjerne skodder av tre eller metall på utsiden av vinduene.

– Det er for å holde varmen ute, legger han til.

Markiser er ofte ikke tillatt i leiligheter, og solsskjerming kan være kostbart. Men det finnes et billigere triks.

– Du kan dekke vinduet med sølvpapir. Helst på utsiden, men det hjelper også på innsiden, opplyser professoren.

Det er kanskje ikke så pent, men det gjør nytten til du får skaffet deg lyse rullegardiner eller får ned temperaturen på annen måte.

4. Ikke luft på feil tidspunkt

Lukk opp balkongdøra og luft før sola kommer. Her er det 20 grader på morgenen og det dobbelte når sola står på som verst. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Du kan faktisk lufte på feil tidspunkt. Er det sol utenfor vinduet velter varmen inn hvis du åpner opp.

– Du må lufte når det er kaldest. Ofte er det før eller etter sola når vinduet. Når sola kommer lønner det seg å stenge igjen og trekke for, for å få minst mulig solvarme inn, forklarer Mathisen.

Varmen går som kjent oppover. Har du flere etasjer bør du bare lufte i andre etasje hvis soverommene er der. Hvis ikke kan varm luft stige ut av vinduene nede og inn på soverommet i etasjen over.

– Har du gang midt i huset som er litt kaldere enn resten av boligen så hold døra til gangen åpen, oppfordrer Garfors.

5. Kjøl ned kroppen

Kjøl ned kroppen med en kald dusj eller et fotbad. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Selv om du gjør flere tiltak i rommet du sover i, kan kroppen være for varm. Du sover bedre om du kjøler deg ned før du legger deg.

Ta en kald dusj, lån bassenget til ungene eller ta et kaldt fotbad.

– Hvis du utsetter kroppen for en temperaturforandring har det god effekt. Etter et langt møte i et rom med dårlig luft, vil en tur ut i kulda på vinteren føles behagelig, selv om det egentlig kanskje er for kaldt. Selve forandringen gjør at du føler deg mer bekvem, det er behagelig, skisserer Mathisen.

Det finnes kjølehåndklær som funker godt, men et vanlig håndkle badet i kaldt vann over nakke kan brukes. Du kan også la dynetrekket ligge i fryseren eller kjøleskapet før du legger deg.

– Du kan gjerne bruke fuktighetskrem selv om du ikke er solbrent. Aloe vera eller liknende har en viss nedkjølende effekt, forteller globetrotteren Garfors.

All form for kjølig er godt, og det er vel egentlig bare kreativiteten som stopper deg.

– Pakk inn et kjøleelement i et håndkle og legg det under nakken eller på brystet når du legger deg, og sov godt, avslutter Mathisen.