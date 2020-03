Slik er den nye skattemeldingen

Mens det er unormale tider i Norge og verden, er det noen ting som går som planlagt. Nemlig skattemeldingen – som er rett rundt hjørnet.

Skatteetaten opplyser til NRK at de har satt inn en krisestab som skal sørge for at folk får skattemeldingen sin i år også.

Det betyr at fra onsdag 18. mars vil de aller første kunne sjekke skattetallene sine. Deretter vil folk få tilgang fortløpende frem til slutten av måneden.

«Dommen» får du med en gang

I år får de aller fleste en helt ny versjon av skattemeldingen. Den skal være litt lettere å forstå enn den gamle modellen.

Marta Johanne Gjengedal er divisjonsdirektør i Skatteetaten Foto: Karina Kaupang Jørgensen

– Vi ønsker å være digitale og moderne og gjøre det lettere for brukerne. Skattemeldingen vi nå lanserer er et steg i riktig retning. Vi er spente på hvordan den blir mottatt, sier Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Noe av det første som møter deg i det nye designet, er det du antageligvis lurer mest på:

Blir det penger tilbake eller må du betale? De tallene slipper du å lete etter, for svaret får du med en gang.

Husk at dette bare er en foreløpig beregning. Du må fortsatt sjekke at alle tallene stemmer.

Postene er borte

Den kanskje største endringen er riktignok at postene er borte. Før ble alle tall lagt under kategorier som for eksempel «3.2.8 reisefradrag».

Nå er dette systemet skrotet. All informasjon er delt inn i temaer, som for eksempel «Bolig og eiendeler» og «Familie og helse». Du får spørsmål underveis som skal hjelpe deg med å fylle inn riktig.

Her kan du se hvordan det ser ut:

Eksemplene over er fra en fiktiv skattemelding. (Faksimile: Skatteetaten)

Har tatt vekk unødvendig informasjon

Det nye oppsettet er en klar forbedring, synes forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

– Den er intuitiv, enkel og relevant for hver og en som mottar denne. Det at unødig informasjon er fjernet gjør det mye lettere å forholde seg til, forklarer Tvetenstrand.

Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Du får en melding på sms eller e-post når skattemeldingen kan åpnes. Forbrukerøkonomen oppfordrer til å starte sjekken med en gang.

– Bruk noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer. Husk at skatteetaten får mye informasjon tilsendt. Men de er ikke Big Brother, og kan ikke få meg seg alt.

For eksempel kan det være fradrag som du må fylle ut selv.

– Har du startet i jobb hvor du nå pendler? Kanskje har du kjøpt bolig i utlandet og tatt opp lån i annet land? Gitt penger til frivillige organisasjoner som ikke har kommet med? Det kan være mange kroner å hente på å få med fradragene du har krav på, forklarer hun.