Slik blir du kvitt trips – planteelskeres mareritt

Ser bladene på planten din litt triste ut? Er de visne og gulne? Finner du i tillegg bittesmå prikker som kan se ut som støvkorn, bør alarmklokkene ringe. For skadedyret trips er ingen spøk.

Selv planteekspertene sliter med å bli kvitt denne plagsomme krabaten.

– Jeg har problemer med trips med jevne mellomrom. De kan være borte i et par år før de plutselig er tilbake igjen, sier Anders Røyneberg.

Planteentusiasten har skrevet boken «Plantelykke». Han har også over 75 tusen som følger plantekontoen hans «arcticgardener» på Instagram.

– Plantekjære mennesker som meg kan ha mareritt om trips fordi de kan gjøre stor skade og være vanskelig å bli kvitt, sier han.

Tripsens favorittplanter

Trips er en gruppe insekter som finnes over hele verden, med unntak av Antarktis. De fleste tripsartene lever av plantesaft og er glad i samme type planter som oss.

Kornstripsen er en av de vanligste tripsene på stueplanter. Den har en appetitt for dekorasjonsplanter med store grønne blader. Da snakker vi populære planter som monstera, shefflera, stuearalia og pasjonsblomster.

– Den er også glad i palmer som kentiapalme og dvergfjærpalme, forteller Nina Johansen, forsker hos Nibio.

Hun forsikrer at trips ikke er farlige for mennesker. De er bare plagsomme fordi de spiser og ødelegger plantene våre.

Planter som er angrepet av trips over tid, vil gå fra å være grønne til å bli bleke og gulaktige. Foto: Swapnil Karambelkar / Wikimedia Commons

Tegn på at du har trips

Den vanligste måten å få trips på, er at du tar den med hjem sammen med en plante du har kjøpt eller fått.

Sjekk derfor planten nøye før du setter den med de andre plantene. Er du i tvil, kan du holde den nye planten isolert i eget rom en uke eller to, mens du følger nøye med.

Er det gule, hvite eller sølvfargede flekker eller striper på blader eller blomster? Vær oppmerksom på flekker som er litt kantete.

– På palmer kan du kikke på plantenervene for å se om det er striper der tripsen har spist. De setter sugesnabelen ned og spiser seg langs nerven, forteller Johansen.

Planter som er angrepet av trips over tid, vil endre farge. Bladene går fra å være grønne til å bli bleke og gulaktige med en sølvglinsende farge. De kan også miste fasong og krølle seg. Etterhvert som tripsen sprer seg, vil du også se dyrene med det blotte øyet.

Kroppen til tripsen er sigarformet. Den kan være brun, svart, hvit eller gul avhengig av hvilket stadium dyret er i.

– Du vil kunne se selve tripsen på undersiden av bladverket. Om du rister bladverket litt, så kan de ramle av, sier Røyneberg.

Klarer du å oppdage tripsen? Foto: Su Thet Mon

Kan reprodusere seg selv

Det kan være vrient å bli kvitt trips fordi de er små i størrelsen og dermed vanskelig å oppdage før det er for sent for planten.

– Trips blir ikke større enn 1–2 millimeter og kan lett forveksles med et støvkorn, forteller Johansen.

Noen får seg derfor en kjip overraskelse når de skal tørke støv fra planten og støvkornene plutselig begynner å bevege på seg.

Voksne trips har også vinger, og kan derfor spre seg raskt til andre planter. Enda verre er det at de har en unik evne til å bli mange flere på kort tid.

– Trips kan legge egg uten å pare seg. Noen arter kan legge opp mot 200 egg, forteller Johansen.

Og det tar tripsen kun to uker fra mor legger egg til at baby-tripsen blir moden nok til å produsere egne avkom. Ikke nok med det, de gjemmer eggene inn i plantevevet ved å stikke hull i bladene. Dermed blir det nesten umulig for oss å oppdage eggene før de klekkes.

Dette er en amerikansk blomstertrips. Den er også etablert som skadedyr i Norge. Foto: Erling Fløistad / Bioforsk/ Nibio

Fire tips for å bli kvitt trips

En kald dusj, karantene, insektsåpe, Neem-olje, rovdyr og ulike plantevernmidler. Lista er lang når det kommer til bekjempelse av trips. Det er kanskje ikke rart, ettersom trips er utrolig vanskelig å bli kvitt.

Planteekspertene har gått gjennom noen av de vanligste metodene.

1. Kast planten i søpla med en gang

– Det beste tipset er å kaste den infiserte planten, vaske godt og la plassen stå tom en stund, sier Johansen.

Hun mener det er bedre å kaste en plante, istedenfor å risikere at du mister mange flere. Skadedyret kan spre seg raskere enn du får behandlet plantene.

– Er det en plante som du har hatt i mange år, etter å ha fått en stikling i gave fra bestemor, så ville jeg nok ha forsøkt å redde den, sier hun.

2. Slipp løs rovdyrene

Dette hørtes kanskje litt voldsomt ut, men det finnes små nyttedyr som hjelper deg og plantene ved å spise skadedyr som bladlus, mellus, hærmygg og trips.

– Trips har naturlige fiender som rovmidd som spiser larvene og rovteger som også spiser de voksne tripsene, sier Johansen.

Mattilsynet har godkjent flere produkter som inneholder nyttedyr til bruk i yrkesdyrkning, hobbyveksthus og innendørs.

Det finnes rovmidd som spiser larvene og rovteger som også spiser de voksne tripsene. Begge er godkjent til bruk i hobbyveksthus og innendørs.

– Det er kanskje ikke alle som ønsker å slippe ut rovinsekter i stua for å bekjempe trips, sier Johansen.

Det krever litt innsats og tiltak for å bli kvitt tripsen, sier Anders Røyneberg. Foto: Privat

3. Plantevernmidler og Neem-olje

Hobbypreparater som inneholder pyretriner/pyrethrum virker kun dersom du treffer selve dyrene. Det virker ikke mot eggene inne i plantevevet og eller larvene som ligger i jorda.

Preparater som inneholder flupyradifuron kan brukes som spray eller pinne i jorda.

– Det tas opp i planten og fraktes rundt med saftstrømmen. Voksne trips og larvene vil dø når de spiser av bladet.

Provanto skal kun brukes til prydplanter og ikke på spiselige vekster.

Neem-olje er ofte anbefalt på plantegrupper. Det er et naturlig produkt som er effektiv mot skadedyr og sopp.

– Neem-olje er per i dag ikke godkjent, så det er ikke lov å selge på det norske markedet, forteller Johansen.

Alt som skal selges som plantevernmiddel i Norge må godkjennes av Mattilsynet. De sjekker blant annet om det ligger igjen rester av kjemikalier i plantene som kan være skadelige for oss.

Derfor anbefaler Johansen at du kun tar i bruk godkjente plantevernmidler, og bruker dem slik som det står beskrevet på etiketten

4. Enkel og billig metode – såpevann og saks

Anders Røyneberg har best erfaring med å spraye planten med denne enkle og billige blandingen:

0,5 dl grønnsåpe

0,5 dl rødsprit

1 liter vann

– Ved tripsangrep benytter jeg denne miksturen som jeg sprayer med en sprayflaske. Det gjentas 2–3 ganger i løpet av en måned, forteller han.

Det kan også være lurt å klippe vekk bladene som er blitt angrepet og skifte jord og potte før behandlingen med såpevann starter.

– Jeg har lagt hele planter i såpevann også. Det er en kriseløsning som jeg bruker hvis det er en plante jeg absolutt ikke vil miste. Ikke alle planter tåler det, så det hender at planten dør av selve behandlingen også, sier Johansen.

Ekspertene er enige om at det beste trikset mot trips er å gjøre alt du kan for å unngå å få dem i hus,

– Forebygging er alltid best. Spray plantene jevnlig med lunkent vann kun med grønnsåpe en gang i måneden, sier Røyneberg.