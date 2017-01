Slås i hjel rett etter fødselen

Geitekjøtt er det mest spiste kjøttet i verden, men i Norge destrueres halvparten av alle killingene istedenfor å bli mat.

– Kjedene kan ikke selge produkter som ikke forbrukerne kjøper, og bedrifter kan ikke lage produkter som ikke kjedene vil ha, sier kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

Økonomisk støtte til kjeproduksjon

I Norge brukes geiter først og fremst til melkeproduksjon. I serien FBI redder høna, har NRK satt søkelys på det skjulte matsvinnet i Norge.

Siden bukkekillingene ikke blir slaktet til matproduksjon blir de heller ikke en del av statistikken over matsvinn.

I Norge brukes geiter hovedsakelig til melkeproduksjon. Foto: Hallvard Mørk Tvete / NRK

Geitene kunne blitt mat, men det blir de altså ikke. I stedet kastes årlig 31.000 killinger, også kalt kje, her i landet. Blant annet fordi det er dyrt å slakte geiter.

– Slaktekostnad for et kjeslakt på tre til sju kilo er nær den samme som for et lammeslakt på 22 kilo, forteller Ole G. Hertzenberg, redaktør i Norsk Sau og Geit.

Statssekretær for Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, håper støtteordninger vil bidra til at dette endrer seg i tiden fremover. Allerede ser han at interessen for norske råvarer øker.

Statssekretær Terje Halleland vil minske matsvinnet. Foto: Håvard Grønli / NRK

– Det er blitt gitt støtte til mange tiltak for å fremme småskala matproduksjon og lokalmat. En del av disse er kjekjøtt. De siste årene har norske forbrukere i økende grad etterspurt norske råvarer og matkultur. Lokalmatmarkedet er den delen av matvaremarkedet som øker mest. Det gir et bedre grunnlag for å omsette slike spesialiteter som kjekjøtt, sier han.

– Et fantastisk dyr

Det er ingen grunn til ikke å spise bukkekillinger, mener matskribent Andreas Viestad.

Matskribent Andreas Viestad er selv veldig begeistret for geitekjøtt, og mener flere burde prøve det. Foto: Elisabet Høye / NRK

– Geita er et fantastisk dyr. Den overlever der man tror det er umulig, forteller han.

Han får støtte av bonde Mats Hegg Jacobsen. Han driver med kjøttproduksjon av gris, villsau og kje. Han synes det er for ille at kje blir avfall istedenfor mat.

– Dette er naturlige produkter av melkeproduksjonen og det er kjempegodt kjøtt, så hvorfor ikke ta vare på det og bruke det, sier han.

Han har startet en adoptivordning for geitekillinger, slik at kjøttet ikke skal gå i søpla.

I stedet adopterer han bort dyra til familier som følger dem opp gjennom sesongen. Til slutt får familiene skinnet og kjøttet fra sin killing.

– Det kjøttproduktet vi leverer nå synes jeg er vel så godt og mørt som lam. Kokkene sier jo at kjekjøtt er noe av det møreste og herligste å jobbe med, forteller Jacobsen.

Bonde Mats Hegg Jacobsen adopterer bort geiter. Foto: Elisabet Høye / NRK