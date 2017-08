Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea. Foto: Nordea

– Pengene sitter løsere om sommeren og det er lett å bruke over evne. Vi lever mer i nuet, handler og spiser ute, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, til NRK.

I en undersøkelse YouGov gjorde på oppdrag fra Nordea i mai, oppga seks prosent av norske husholdninger at de skulle bruke kreditter og lån til å finansiere ferien. I aldersgruppen 26 til 39 år var tallet 11 prosent.

– Jeg synes det er en del når dette er folk som planla å bruke kreditten sin, sier hun.

Hun forstår at det er fristende å ty til lånte penger for å realisere drømmer, men denne måten å finansiere ferien på kan være risikofylt hvis du ikke har en plan for tilbakebetaling.

– Det er fort gjort å komme tilbake til en økonomisk blåmandag, som kan prege økonomien din i lang tid fremover, advarer Reitan.

Har du brukt for mye penger i ferien, bør du sette i gang disse tiltakene:

1. Skaff deg oversikt over gjelden

LÅNTE PENGER: Å bruke kredittkortet som en minibank for å finansiere det du ikke har råd til er ikke å anbefale. Illustrasjonsfoto. Foto: Pål Solheimsnes

Hanna Folkvord er finansrådgiver i Dnb. Foto: DNB

Har du havnet i kredittkortfellen, er rådet å finne ut hvor mye du har brukt og hva som må betales tilbake.

– Mange er flinke og har en oppspart buffer, men har du ikke det, er det første du må gjøre å få en oversikt over økonomien. Kedittkortgjelden har skyhøye renter og gebyrer, som du bør kvitte deg med raskest mulig, sier Hanna Folkvord, finansrådgiver i Dnb.

Elin Reitan oppfordrer til å skaffe deg et klart bilde av hvor mye du har i minus.

– Du må få nedbetalt kredittkortgjelden så fort som mulig. En idé er å refinansiere boliglånet og «bake» gjelden inn her, tipser hun.

Gå så gjennom økonomien og se hva du bruker penger på.

– Får du oversikt over økonomien din, ser du også hvor du kan kutte forbruket.

2. Kutte sløsing

HANDLETUR: De aller fleste sløser på noe. Prøv å identifisere dine lommetyver. Illustrasjonsfoto. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Når du er på minussiden, er det viktig at du kutter sløsingen og reduserer forbruket tilstrekkelig til at du kommer deg raskt på plussiden.

Gå inn i nettbanken og sjekk hva du har brukt penger på de siste tre månedene.

– Det er ganske individuelt hva folk bruker penger på. Mens noen sløser på kioskvarer, smågodt og kjøpekaffe, bruker andre penger på klær, interiør og magasiner. De aller fleste sløser på noe. Så det er lurt å identifisere dine lommetyver, tipser Reitan i Nordea.

Hun legger til de små dryppene i hverdagen utgir store utgifter til sammen.

–Er økonomien trang, bør du kutte kjøpekaffen, smågodtet og impulshandlingen – i hvert fall til du er på plussiden.

Folkvords tips er å kjenne etter hva du kan ofre.

– Shoppestopp er et godt tiltak. Ett mål kan for eksempel være å ikke kjøpe seg nye klær før du jul. Kanskje heller vennegjengen kan lage en bytteklubb, foreslår hun.

3. Planlegge matinnkjøp

SKRIV HANDLELISTE: Lag en plan for innkjøpene og handle mat kun én dag i uka. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Dette er en gjenganger når det kommer til økonomiråd. Det er fordi mange nordmenn har en høy prislapp på matkurven. Så her er det mye å hente. Er du flink til å planlegge, sparer du flere tusen, opplyser Elin Reitan.

Ifølge Reitan viser tester at matkasser er dyere enn å handle den samme maten i butikken.

– Samtidig rapporterer mange om at de sparer på dette, fordi det blir færre turer i butikken og at de dermed ikke handler så mye annet. Mange rapporterer også om mindre matsvinn, opplyser Reitan.

4. Si opp abonnementene du ikke trenger

– Behøver du virkelig alle abonnementene på film og musikk? Og medlemskapet på treningssenteret? Kanskje du heller kan bruke naturen som treningsarena, det er jo gratis, råder Folkvord.

Gå gjennom de abonnementene du har på strømmetjenester, samt magasiner, aviser og lydbøker og si opp de du ikke bruker så ofte.

– Det er lett å stoppe abonnementet for en periode, og dette er essensielt om du er i pengeknipe. Da bør du si opp det meste til du er på plussiden, oppfordrer Reitan.

5. Ikke vær for lojal mot bank og forsikring

STORE UTGIFTSPOSTER: Du bør sjekke om du trenger alle forsikringene og om du kan spare penger på å flytte lånet ditt. Foto: Skjermdump Finansportalen

Hanna Folkvord råder forbrukerne til å ta jevnlige gjennomganger av de store utgiftspostene, som forsikring, telefon og bil.

Finansportalen overvåker markedet, og hjelper deg med å sammenligne ulike avtaler og tilbud.

– Du bør gå gjennom boliglånsrenta, strømavtaler og forsikringene dine et par ganger i året. Sjekk om du trenger alle forsikringene og om du kan spare penger på å flytte lånet ditt, påpeker Reitan.

6. Selge klær og ting

RASKE PENGER: Det å selge ting kan være mer innbringende enn du tror. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Er du på minussiden på grunn av høy kredittkortgjeld, er det lurt å selge unna ting av verdi. Det er prekært å få inn penger, og det å selge ting kan faktisk være mer innbringende enn du tror.

– Har du bodd lenge et sted, er det spesielt lurt å sjekke i boden. Kanskje du har noe av verdi som kan selges, foreslår Reitan.

7. Sett opp et budsjett

Sett opp et budsjett for høsten, og lev etter budsjettet.

– Essensen er å få oversikt over pengebruken og kutte der du kan. Du har garantert mye å spare, sier Folkvord.

De fleste nettbanker har en funksjon der du kan gå gjennom ulike kategorier og bruke verktøy for å sjekke forbruket ditt.

– Etter at du har laget de ulike kategoriene, er det veldig lett å se hva pengene går til, sier Reitan.

Da kan du også sette opp et budsjett.

– Det kan faktisk være gøy å sammenligne denne måneden med neste. Da får du også motivasjon til å spare penger, forteller forbrukerøkonomen.

8. «Spis seg ut» av fryseren

TØM FRYSEN: Gjør det som vane å tømme fryseren et par ganger i året, og spise opp det du har fryst ned. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Fryseren har en tendens til å fylles med matvarer som aldri bli spist. Gjør det som vane å tømme fryseren et par ganger i året, og spis opp det du har fryst ned. For mange kan det være en del å spare på å gjøre dette, sier Reitan.

Ett tips er også å kutte ut kjøtt i en periode.

– Kjøtt er dyrt, og heller ikke det mest miljøvennlige valget, noe som taler for å kutte ned på forbruket. Bytt ut biffen med et vegetarmåltid og spar både miljøet og lommeboka, oppfordrer Reitan.

9. Ikke glem bilutgiftene

Bilen er et pengesluk, og her kan det være en del å spare. Kanskje du har mulighet til å ta sykkelen istedenfor bilen iblant?

– Det kan også være lurt å fylle opp bensintanken på søndagskvelden og mandagsmorgen, når det er billigst, tipser Folkvord.

10. Lei ut et rom, hytta eller bilen

LEI UT HYTTA: Via Airbnb kan du leie ut bilen eller hytta. På denne måten får du ekstra penger i kassa. Foto: Skjermdump Airbnb

Via nettsider som airbnb.no kan du enkelt leie ut et rom i boligen din, bilen eller hytta. Kniper det skikkelig, kan det også være en idé å skaffe seg en ekstrajobb.

– For mange er det kanskje urealistisk, men det kan være lurt å tenke på det. Mange småjobber, som å klippe plenen og vaske hus, kan gjøres skattefritt. Sjekk reglene hos Skatteetaten. Inntekten må ikke overstige 6000 kr, og husk at jobben må gjennomføres i boligen eller fritidsboligen til oppdragsgiver.