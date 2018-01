Influensasesongen er her, og Folkehelseinstituttet melder at utbruddet nylig nådde sin topp.

Det vanlige er at 5 til 10 prosent av hele befolkningen får influensa i løpet av sesongen, som ifølge Norsk Helseinformatikk varer fra sent i desember til tidlig i mars.

Her er sju ting du bør vite om influensa:

1. Influensa eller «vanlig» forkjølelse?

Det er lett å bruke begrepene influensa og forkjølelse om hverandre.

– Mange tror de har influensa, når de egentlig er forkjølet, sier Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

Mens forkjølelse som regel er lokalisert til øvre luftveier, med halsvondt og rennende nese, har influensa en rekke andre symptomer:

– Det klassiske med influensa er at det starter brått med feber og hodepine. Deretter får du muskelverk, blir slapp og hoster, forteller seniorrådgiveren.

2. Slik smitter det

VIRUS PÅ OVERFLATER: Ifølge Folkehelseinstituttet er en liten smittedose nok for å gi sykdom. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Elsness / NRK

Sykdommen smitter ved såkalt dråpesmitte.

– Det vil si at viruset smitter når en som er syk hoster eller nyser. Men viruset kan også til en viss grad smitte gjennom partikler i luften. Viruset kan da komme inn i slimhinner i øyne eller nese, sier Tønnessen.

Influensaviruset overlever ikke så lenge på overflater, men du kan også bli smittet av å ta på dørhåndtak og heisknapper.

3. Du kan forebygge influensa

UNNGÅ SMITTE: Det er lett å bli smittet når du står tett på andre personer på tog og buss. Husk å vaske hendene godt når du kommer hjem. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Influensa er en sykdom det er lett å unngå, hvis du tar forholdsregler. Smittevern og vaksinering er stikkordene her, påpeker Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han støttes av Tønnessen i Folkehelseinstituttet:

– Vaksinasjon og hyppig håndvask med såpe og vann er den beste måten du kan forebygge influensa på. Klarer du i tillegg å unngå store folkemengder, er mye gjort, bemerker hun.

For å minimere sjansen for å få influensa bør du ta vaksinen, gjerne i oktober eller november. Husk at det tar to uker før den har effekt.

– Det er ikke for sent å ta den nå, da sesongen fortsatt kan vare et par måneder, tipser Tønnessen.

4. Disse er i risikogruppen

RISIKOGRUPPE: Gravide i andre og tredje trimester anbefales influensavaksine. Det samme gjelder gravide i første trimester, som har kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes. Illustrasjonsfoto. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Den beste måten å forebygge alvorlige tilfeller og dødsfall forårsaket av influensa, er å vaksinere alle som er i risikogruppen, sier Brelin.

Han anbefaler at også at alle som jobber med mennesker i risikogruppen tar vaksinen.

– Det er viktig at de som jobber i helsevesenet ikke smitter pasientene, så her er det en klar oppfordring om å vaksinere seg, understreker han.

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du fullstendig oversikt over hvem som bør ta influensavaksine.

– Vaksine anbefales blant annet til alle fra og med fylte 65 år, til de med kroniske sykdommer, som for eksempel lungesykdom eller hjerte-karsykdom, samt alle med redusert immunforsvar eller alvorlig fedme, opplyser Tønnessen.

5. Det finnes medisin

Har du fått influensa, bør du hvile, drikke nok og ta febernedsettende ved behov. Som regel går sykdommen over av seg selv i løpet av en uke. Legen kan også skrive ut antivirusmedisin, som kan dempe symptomene og korte ned sykdomsperioden.

– Skal medisinene ha en effekt, er det lurt å begynne med en gang du blir syk, helst innen 48 timer, sier Brelin i Norsk forening for allmennmedisin.

For noen kan sykdommen gå over i en lungebetennelse.

– Dersom lungebetennelsen er forårsaket av bakterier, kan det bli nødvendig å bruke antibiotika. Men influensaen i seg selv forårsakes av virus, og da har antibiotika ingen effekt, fastslår Tønnessen i Folkehelseinstituttet.

6. Du kan bli immun

INFLUENSA: Det finnes flere influensavirus, derfor bør du ta ny vaksine før hver sesong. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Når du har gjennomgått influensasykdom med én virusstamme, er du vanligvis immun mot denne i mange år etterpå.

– Men du vil likevel ikke være beskyttet mot sykdom forårsaket av andre influensavirus. I tillegg forandrer virusene seg litt fra år til år. Dette gjør at det hvert år må lages oppdaterte influensavaksiner og er årsaken til at det anbefales årlig vaksinasjon, forteller Tønnessen.

7. Rundt 900 personer dør årlig av influensa i Norge

– Influensa kan være en svært alvorlig sykdom, for en del pasientgrupper er det en truende sykdom. Blant annet kan det gi tilleggsproblemer som lungebetennelse, sier Brelin i Norsk forening for allmennmedisin.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan omtrent 900 dødsfall i året knyttes til influensa.

– Blant smittsomme sykdommer er influensa en betydelig årsak til dødsfall i Norge. Antallet kan variere fra et par hundre til et par tusen. De fleste som dør av influensa er eldre eller personer med risikofaktorer, avslutter Tønnessen i Folkehelseinstituttet.