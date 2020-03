Sjekk hvilken kaffe som har minst kolesterol.

Vi elsker kaffe. Det er bare Finland som drikker mer kaffe enn oss.

Men visste du at det er stor forskjell på kaffevariantene?

Mindre kolesterol

Den tradisjonelle, for noen litt kjedelige kaffetrakteren, er bedre for helsa. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Filterkaffe er bedre fordi fettstoffene i kaffen fester seg i papirfilteret, forklarer Kjetil Retterstøl, professor ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Fettstoffene vil du helst ikke drikke. De kan øke kolesterolet.

– Det er to fettstoffer som er særlig ugunstige for kolesterolet: kahweol og cafestol, forteller han.

Hvis professoren skal rangere kaffen fra minst til mest kolesterol, ser lista slik ut:

Traktekaffe. Den filtreres før den renner ned i koppen

Den filtreres før den renner ned i koppen Pulverkaffe. Den er filtrert før den ble frysetørka

Den er filtrert før den ble frysetørka Sirupskaffe. Konsentratet er filtrert før det blir fryst ned

Konsentratet er filtrert før det blir fryst ned Kapselkaffe. Der er vannet i kontakt med kaffen ganske kort, men noen av fettstoffene kommer likevel ut i koppen

Der er vannet i kontakt med kaffen ganske kort, men noen av fettstoffene kommer likevel ut i koppen Presskanne. Her står kaffen og vannet sammen og trekker noen minutter før du presser gruten ned og heller i koppen

Her står kaffen og vannet sammen og trekker noen minutter før du presser gruten ned og heller i koppen Kokekaffe. Her koker kaffen og vannet sammen lenge, fettstoffene løser seg opp, og alt blandes sammen til en jevn kaffe som helles i koppen

Sirup, eller kaffeekstrakt, er også fri for de fettstoffene folk med for høye kolesterolverdier bør unngå.

– Kaffeekstrakt betegnes også som «liquid coffee». Smak og aroma trekkes ut av kaffebrygget og fryses flytende. Dette oppbevares som et kaffekonsentrat på fryselager, forklarer Bjørn Grydeland fra Norsk kaffeinformasjon. De representerer kaffebransjen.

Grydeland håper du fortsetter å nyte favorittkaffen.

– Vi oppfordrer alle til å nyte kaffen på den måten de foretrekker. Med mindre du har fått beskjed av legen om å endre kostholdsvanene. Da er det ikke bare kaffen du skal konsentrere deg om, sier han.

Kan minske medisinbruk

Det er mange med høyt kolesterol i Norge.

Tall fra reseptregisteret viser at kolesterolsenkende midler har økt, fra 306.000 i 2004 til 580.000 i 2018.

Samtidig har befolkningens totalkolesterol gått ned med cirka en enhet fra 1995 til 2008, viser Tromsøundersøkelsen

– Gjennomsnittlig kolesterol har gått ned med en enhet bare på noen år. Det er ganske mye. Det skyldes i betydelig grad kostholdsendringer, som for eksempel kaffe, forklarer legen Ketil Størdal.

Retterstøl påpeker at å bytte til filterkaffe kan være forskjellen som gjør at du slipper kolesterolmedisiner.

Erik Arnesen, doktorgradsstipendiat ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Foto: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

– Det er viktig at helsepersonell gir råd om kaffedrikking til sine pasienter. Vi er et kaffedrikkende folk. Kolesterolmengden i ufiltrert kaffe har en stor betydning for kolesterolnivået i befolkningen, mener Erik Arnesen fra UiO.

– Drikker du fem kopper kokekaffe vil kolesterolet ditt øke med 0,5 millimol per liter i gjennomsnitt. Har du et kolesterol på 5,5 kan du regne med at det blir på 6,0, eksemplifiserer professoren.

Og i tilfelle du er en som liker store kopper: En kopp er 2 dl.

Filtrertrikset funker

Du kan filtrere all kaffe hvis hensikten er å få vekk de farlige fettstoffene. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Har du høyt kolesterol må du ikke droppe kaffefavoritten.

– Du kan filtrere alle typer kaffe før du drikker den. Har du et papirfilter vil fettstoffene feste seg til det. Også kokekaffe, presskannekaffe og kapselkaffe, forklarer Retterstøl.

Men fortvil ikke. Kaffe i moderate mengder er også bra for deg, så du kan fortsette å nyte en kopp eller tre.

– Filterkaffe er det ingen grunn til å være bekymra for. Man har ikke funnet noe farlig i den, beroliger Kjetil Retterstøl.

Pleier du å drikke koffeinfri kaffe bør du vite at filteret er avgjørende også her.

– Koffeinfri kaffe inneholder også de ugunstige fettstoffene. Det er bare koffeinet som ikke er til stede i denne varianten. Ellers er det likt, avslutter han.

