Det er ingen nasjonale krav til maten barna får servert når de slutter på skolen og går over til lek og moro på fritidsordninger ved skolene. Hver kommune kan bestemme hvordan mattilbudet skal være på SFO. Pølser, pasta, ketchup og cornflakes er populære retter. Det kom fram da Forbrukerinspektørene undersøkte hva barna spiser på SFO.

– Det er mat med mye stivelse, toppet med mettet fett og sukker. Jeg synes det er for dårlig, sier klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør.

Hun peker på at dette er mat som over tid kan bidra til å øke risikoen for livsstilssykdommer. Men det skal ikke mye til for å gjøre rettene sunnere - både på fritidsordningene og hjemme. Her er Sundførs tips:

1. Pølse i brød

For mye stivelse i hvetemel, mettet fett og sukker i de mest populære rettene. Kyllingpølse i lompe er et sunnere alternativ. Foto: Brynjar Widerøe / NRK

Mange barn elsker pølse i brød. Men dersom en bytter pølsebrødet med potetlompe, og pølsa med kyllingpølse, er plutselig retten mye sunnere.

– Hvis du vil ta det lengre, fyll lompa med røkelaks, smøreost og grønnsaker, legger Sundfør til.

2. Posesupper

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør viser sunnere varianter av barnas favoritter Foto: Janne Seime Siler / NRK

Den populære tomatsuppen kan også enkelt gjøres langt sunnere.

– Bland tomater, løk og forskjellige rotgrønnsaker, velg en sunn olje, for eksempel olivenolje, kjør i stavmikser og vips!

– Spinatsuppe er også veldig næringsrikt og lett å lage. Vil du gjøre suppa enda sunnere, legg til kokte egg. Da får barna også i seg de viktige proteinene.

3. Mer fisk

Fiskekaker med grovbrød og grønnsaker er et sunnere alternativ til fiskepinner Foto: Brynjar Widerøe / NRK

Forbrukerinspektørene spurte tusenvis av barn om maten de får på SFO gjennom NRK Super sin spørre-app. Flertallet av SFO-barna svarte at de aldri spiser fisk. Bare tre prosent fortalte at de spiser fisk på SFO en til to ganger i uka.

– Fiskepinner i pølsebrød er en effektiv måte å servere barna fisk på. Men fiskepinner har gjerne bare 50 prosent fiskeinnhold, og brødet inneholder mye stivelse. Et mye sunnere alternativ er fiskekake i grovbrød, toppet med agurk og grønnsaker. Fiskekaker har gjerne mer fisk i seg enn fiskepinner, forteller Sundfør.

– Næringsstoffene i fisk er viktig hjerneføde som særlig barn i vekst trenger i sitt kosthold, sier Sundfør.

4. Bytt ut «kneip» og usunt pålegg

Bytt ut salami med skinke eller magert kjøtt Foto: Brynjar Widerøe / NRK

Det barna serverers aller oftest er brød med pålegg. Bytter du ut det vanlige «kneip»-brødet med grovbrød blir måltidet langt sunnere, mener Sundfør. Et annet enkelt grep er å erstatte salami med skinke.

– Grove kornprodukter, frukt, grønnsaker, fisk, magert kjøtt, proteiner fra egg og sunne fettsyrer fra oljer og nøtter, er mat som over tid som fremmer konsentrasjon og læring, sier Sundfør.

5. Kutt opp flere grønnsaker

Næringsrike alternativ til venstre på bordet Foto: Janne Seime Siler / NRK

Maten bør også være mye mer variert, ifølge Sundfør.

– Å skjære opp paprika og tomater er like enkelt som bare en agurk. Barna liker mer enn vi tror!

6. Frokostblandinger

Kornblanding med nøtter og rosiner er mer næringsrikt og sunt enn cornflakes Foto: Brynjar Widerøe / NRK

– Et mye bedre alternativ til cornflakes ville være firkorn eller havregryn med rosiner og nøtter. I tillegg til mer fiber får du også i deg sunne fettsyrer og mer vitaminer og mineraler.

7. Dropp saft og juice

Ett glass rød solbærsaft inneholder mer sukker enn cola Foto: Brynjar Widerøe / NRK

Barna svarte også at de fikk servert en del saft og juice på skolefritidsordningen. Ifølge Sundfør inneholder ett glass saft av solbærsirup mer sukker enn ett glass cola, hele 12 sukkerbiter.

– Juice og saft bør droppes. En bør ikke drikke mer enn ett glass juice om dagen. Vann og melk med tilsatt D-vitamin er det beste alternativet, sier Sundfør.

