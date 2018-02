Ser taket ditt slik ut? Det kan bli dyrt

– Har du hytte eller hus i fjellet bør du ta med deg snøskuffa og komme deg opp på taket før det er for sent, sier Terje Eldegard i Tyin Hytteservice i Valdres.

Han måker hyttetak for harde livet, og forteller at enkelte tak har opptil to meter snø.

– Dette er en god gammeldags snøvinter. I fjor måkte vi ikke ett hyttetak, i år gjør vi nesten ikke annet.

Eldegard er snekker og ser mange umåkte hyttetak.

– Jeg skjønner ikke at folk tør. Snøen er lett og fin nå, men vekten øker betraktelig når regnet kommer. Taket kan rett og slett kollapse også på nyere hytter, sier han.

Mange ødelagte tak denne vinteren

– Vi har uvanlig mange saker der tak har rast sammen av for mye snø denne vinteren, og vi får stadig inn rapporter om tak som ikke er måkt, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If til NRK.

Det er huseiers ansvar å måke taket. (Illustrasjonsbilde) Foto: sjur sætre / nrk

Han sier mange hytter blir lite brukt, og han minner om huseiers ansvar for å sikre bygg.

– Du risikerer redusert skadeoppgjør hvis huset eller hytta faller sammen av snø på taket. Det er mye snø også på steder som vanligvis ikke har snø i Sør-Norge, både i lavlandet og i fjellet, sier Berge.

Byggereglene varierer fra kommune til kommune, og det er strengere krav til tak i områder der det vanligvis er mye snø. Men ifølge fagkonsulent Jens-Morten Søreide i Byggmesterforbundet er det mye slurv, og mange dårlige tak også på snørike steder.

– Et tak som er 100 år kan være mer solid enn et nytt tak. Det er ofte vanskelig å vite hva taket tåler. Men generelt sagt bør du måke når det nærmer seg en meter snø, sier Jens-Morten Søreide.

Dropper skituren

– Aller helst ville jeg vært på skitur, men jeg våger rett og slett ikke la være å måke. Hytta er fra 1989, og jeg vet ikke helt hva taket tåler. Det var en meter snø på taket da jeg begynte, sier Øyvind Egaas.

Øyvind Egaas tar seg en økt på hyttetaket i stedet for skitur. Foto: sjur sætre / nrk

Han og Astrid Tomassen bor i Bergen, og de kjøpte hytta i Valdres for 10 år siden.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så mye snø her, sier Øyvind Egaas.

Einar Hjellum har måkt taket på hytta i Valdres to ganger i vinter. Foto: sjur sætre / nrk

Einar Hjellum fra Lærdal tar seg en pause fra snøryddingen. Tjuetoåringen har overtatt familiehytta på Tyinkrysset sammen med søsteren, og har måkt taket to ganger i vinter.

– Det var onkelen til faren min som bygde hytta for 50 år siden, og det ville være pinlig om den skulle knele fordi vi passer for dårlig på, sier han.