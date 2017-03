Ser du på småfuglene? Det kan være bra for helsa

Livet på fuglebrettet er hyggelig å følge med på, men du kan faktisk bli mindre stresset og deprimert hvis du ser de kvitrende skapningene. Det kan også gi deg mindre angst, melder Forskning.no.

– Egne utfordringer i livet blir litt tilsidesatt når man flytter fokuset fra seg selv til fuglebrettet. Da glemmer man sin egen tilstedeværelse, for fugler har sin daglige dont som gjør at man glemmer tiden, sier biolog Rune Aae til NRK.

Rune Aae følger fulgelivet tett på jobb og gjennom fotografering. Han mener kontakt med natur og dyreliv påvirker helsa vår positivt. Foto: Anette Torjusen / NRK

Jo flere fugler, jo bedre helse

Britiske forskere, psykologer og ornitologer har samarbeidet om en ny studie som er omtalt på Forskning.no.

Den mentale helsen til 270 personer ble observert. Resultatet viste at de som hadde småfugler der de bodde, hadde mindre risiko for å utvikle stress, angst og depresjon.

Tre britiske nabolag har deltatt, og mens fugleforskerne så på fuglelivet, fulgte psykologene med på studiedeltagernes mentale helse.

Småfugler, trær og busker viste at jo flere fugler det var å se på, jo bedre ble den mentale helsen.

Studiedeltagerne som hadde milde eller moderate lidelser, hadde best effekt av å kikke på småfugler. Forskerne kunne derfor konkludere med at det er en sammenheng mellom det å oppleve natur, og hvordan vi har det psykisk.

De mener det er viktig å se på hvordan dyrelivet påvirker oss, og at man må se det i sammenheng med å ha grøntområder rundt oss.

– Skjer så mye med fugler

Den norske biologen er ikke overrasket over resultatet. Han tror det å være i kontakt med naturen og alle levende dyr, er bra for oss. Og fugler gir oss umiddelbar respons for det skjer så mye mens vi følger med på dem, forteller han.

– Fuglelivet er i stadig forandring og det er lett å få kontakt med fuglene. De er takknemlige for den jobben du gjør, hvis du mater og setter opp fugleklasser. Et tegn på det er at de kommer tilbake.

Her koser en flaggspett seg med mat. Gir du fugler mat, så får du respons, sier biolog Rune Aae. Foto: Rune Aae

Det skal ikke mye til for å få tillit hos fuglene. Gir du dem tilgang på mat, et sted å skjule seg og hvor de kan oppfostre fugleunger, vil du få respons, forklarer han.

Selv følger han også fuglelivet tett gjennom fotolinsa, noe som gir han mye glede. En glede han også ser hos barn og eldre.

Hvert år tar han med seg barn på ringmerking.

– Det setter seg fast i minnet deres. På sammen måte som det gjør hos eldre når vi tilrettelegger for fugl uten for sykehjem. Vi må aldri underslå verdien av grønne lunger og kontakt med naturen, avslutter han.