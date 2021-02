Separate soverom kan øke sexlysten

– Å sove hver for seg trenger ikke bety at forholdet blir dårligere.

Det sier Sara Emilie Tandberg (28). Hun og Robin Daldorff Magnussen (27) har sovet på separate rom i tre år.

– Vi prøvde å sove sammen i starten av småbarnsperioden. Det ble vanskelig med ett nyfødt kolikkbarn. Vi var ødelagt begge to, sier Tandberg.

Paret flyttet inn på samme rom igjen da sønnen ble eldre, men så kom barn nummer to. Mannen måtte ut enda en gang.

– Nå er hun to og et halvt år, men vi sover fortsatt fra hverandre på grunn av praktiske årsaker. Han jobber som heismontør og står opp tidlig hver dag, og da slipper vi andre å våkne, sier hun.

Når de har barnefri, sover de også på separate rom. De har sine vaner og rutiner, og er komfortable med det.

– Men selv om vi ikke sover sammen, er vi til sengs sammen. Vi kan ligge og kose før sengetid, og går hver til vårt når vi skal sove, sier hun.

Forholdet ble bedre fordi de fikk mer søvn og mannen kunne avlaste mer på dagtid.

Foto: Sara Emilie Tandberg / Privat

Men hvor sunt er det egentlig å sove fra hverandre? Hva er fordelene og ulempene?

Fordeler med å sove fra hverandre:

1. Bedre søvn

– Hvis den ene partneren er veldig sensitiv for lyder og sover lett, mens den andre snorker høyt, er det naturlig å vurdere separate soverom.

Det sier søvnforsker Bjørn Bjorvatn. Han jobber som behandler ved Bergen søvnsenter.

17 prosent av australske par sover hver for seg, ifølge en undersøkelse gjort av Sleep Health Foundation. 22 prosent foretrekker å sove alene, men gjør det ikke.

– Forstyrrelser er nok hovedgrunnen til at noen par velger å sove hver for seg. Jeg som behandler pasienter med søvnproblemer, opplever det rett som det er, sier Bjorvatn.

Dårlig og lite søvn over tid kan øke risikoen for å utvikle sykdommer som angst, depresjon, overvekt, diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer.

Ifølge Bjorvatn plages flest kvinner av søvnløshet og menn plages mest av søvnapné. Begge lidelsene øker med alderen.

15 prosent av den norske befolkningen lider av søvnvansker.

2. En ny start på sexlivet

– Det å sove på hvert sitt soverom betyr på ingen måte at sexlivet er dødt. Mange par opplever tvert imot at intimiteten og sexlivet får en oppsving.

Det sier psykologspesialist og sexolog Lene Guttulsrud. Til daglig jobber hun ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo. I tillegg til privat sexologisk rådgivning og terapi.

Det at partneren ikke er tilgjengelig hele tiden, kan gjøre at begjæret og den seksuelle lysten øker.

Man blir liggende i sin egen seng og tenke på, lengte etter og få lyst på den andre.

– Det kan gi en positiv effekt på sexlivet. Det ser man spesielt hos par som har vært sammen i mange år, hvor seksuallivet kanskje har dabbet av eller stagnert, sier hun.

– Hvordan organiserer man sexlivet når man sover hver for seg?

– Man kan ha sex på kvelden, og så gå hver til sitt. Man kan tasse inn til hverandre på morgenen. Eller så kan man ha sex andre steder i huset. Her er det bare fantasien som setter grenser, sier hun.

Alle par er forskjellige og har forskjellig utgangspunkt. For noen er sexlivet en viktig del av relasjonen, for andre er det ikke det.

Hvor i livsløpet man er spiller også inn. Hvis man har tenåringer som er oppe i tide og utide, er det naturlig nok vanskeligere å finne en passende situasjon.

– Da må det kanskje mer planlegging til. Men sex er ikke forbeholdt sengen, selv om det er mer praktisk i en travel hverdag, sier hun.

Ulemper med å sove fra hverandre:

1. Kan gjøre vondt verre

Om sexlivet blir bedre eller dårligere når man sover hver for seg, avhenger av årsaken til at paret velger å droppe dobbeltsengen.

– Hvis parforholdet er på et dårlig sted, for eksempel etter utroskap eller hvis man har vokst fra hverandre, kan særsoving være et skritt på veien mot et dødt sexliv, i verste fall samlivsbrudd, sier hun.

Hvis sexlivet skal fungere optimalt, er det viktig at andre aspekter ved forholdet også er på plass. Slik som intimitet, nærhet og et felles ønske om å få det til å fungere.

– Hvis det ikke finnes intimitet ellers i parforholdet, går også kvaliteten på sexlivet ned, i dobbeltseng eller ikke, sier Guttulsrud. Foto: Sara Høines. illustrasjonsfoto / NRK

2. Skam

– Noen par føler skam knyttet til det å ikke lenger sove sammen. Mange som praktiserer særsoving, med eller uten et sexliv, snakker ikke om dette til andre. Man har ikke lyst til å fremstå som et «mislykket» par, sier hun.

Det kan også være vanskelig å fortelle partneren din at du har lyst til å sove alene.

– Dobbeltsengen er et sterkt symbol på fellesskapet i parforholdet, og ønske om særsoving kan kjennes som en stor avvisning, sier Guttulsrud.

– Hvordan skal man da gå fram?

– Finn en passende anledning, hvor man har litt tid og ro. Helst ikke midt i morgenstresset, eller etter en krangel hvor begge er opprørte, sier hun.

Forklar årsaken til at du ønsker bedre søvn. Innby heller til forståelse enn skyldfølelse fra partnerens side.

– Hvis derimot årsaken er et ønske om avstand fra partneren, for eksempel etter utroskap eller at man har gått lei, er det viktig å forklare det også. Selv om det da antakelig kan ende med brudd etter hvert, sier hun.