Se hva som skjedde uten plast

Mange ønsker seg mindre plast fordi plast er et miljøproblem. Men er det sånn at vi bare kan ta vekk all plasten fra maten?

I en ny test har matforskningsinstituttet Nofima, på oppdrag fra NRK, undersøkt hva som skjer med et utvalg av frukt og grønnsaker med og uten plast. Varene har blitt testet i både kjøleskap og romtemperatur i ti dager.

Det viste seg at flere av varene som lå i romtemperatur uten emballasje tørket inn. Reddikene og gulrøttene mistet nesten alt vannet og skrumpet inn.

I kjøleskap mistet grønnsakene også en del fuktighet når de ikke var pakket inn i plast.

Best med plast

Grønnsakene gulrøtter, brokkoli og reddiker klarte seg vesentlig bedre med plast, både på kjøkkenbenken og i kjøleskapet.

-Testene viser at vi kan klare oss uten plast på noen få produkter, men at flertallet har best av plast fordi det hindrer uttørkingen, sier seniorforsker Hanne Larsen ved Nofima til NRK.

Banan, agurk og paprika klarte seg overraskende bra uten plast.

Frukt- og grøntleverandøren Bama, mener likevel at det ikke vil være en god ide å ta bort plasten på agurk og paprika fordi det gir kortere holdbarhet.

– Maten lever fire dager lenger med riktig emballasje og riktig temperatur, og det øker sjansen for at maten spises i stedet for å bli til matsvinn, sier kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama.

At temperatur er viktig blir bekreftet av Nofima.

– Vi ser at temperatur er det som har størst effekt i forhold til å bevare kvaliteten, utdyper Larsen.

Før og etterbilder i romtemperatur i 10 dager. Reddikene mistet over 90 % av vannet på kjøkkenbenken. I plast mugnet de. Foto: Rune Hansen / NRK

Matsvinn er verre

Anne Marie Schrøder i Matvett er enig i at plast er et stort miljøproblem, men peker på at matsvinn er et enda større problem for miljøet. Hun mener at testen fra Nofima derfor underbygger at plast er nødvendig emballasje.

Anne Marie Schrøder jobber som kommunikasjonssjef i Matvett. Foto: Matvett

– Det er mye mer miljøbelastende å kaste mat enn plastemballasje hvis plasten sorteres riktig. Fotavtrykket knyttet til produksjon av emballasje, også plast, er betydelig lavere enn ved produksjon av mat. Så det er viktig å forstå at det ikke bare er å ta av plasten på frukt og grønt og tro at det er mer miljøvennlig. Hvis vi da kaster mer mat, så har vi ikke hjulpet miljøet i det hele tatt, påpeker Schrøder.

– Matbransjen har to store mål: Den skal både kutte plast og kutte matsvinn. Norske myndigheter har satt som mål at matsvinnet skal ned med 50 prosent innen 2030. Det er ikke mulig uten plastemballasje, mener Schrøder.

Hva er nødvendig og unødvendig plast?

Både Norgesgruppen og Coop har lovet at de skal redusere plastbruken i sine butikker. Da er spørsmålet hvilken plast som kan fjernes uten å øke matsvinnet.

Når frukt og grønnsaker ligger side om side, både med og uten plast, kan man jo lure på om plasten egentlig er nødvendig? Foto: Stephan Reis / NRK

Knut Lutnæs, Miljøsjef i Coop, forklarer til NRK at de får en del kjeft for det som oppfattes som unødvendig emballasjebruk, og innrømmer at det er en del dårlige løsninger.

Og det er ikke vanskelig å finne eksempler på unødvendig plast i butikkene. For er hvitløk i dobbeltplast egentlig nødvendig?

Hvitløk i dobbeltplast. Foto: Runar Lindseth / NRK

– Dette er et eksempel på en hjemmelekse for oss. Her er det unødvendig emballasje, og den må vi løse. Samtidig har emballasje mange funksjoner og for lite emballasje er i veldig mange sammenhenger verre enn for mye emballasje, sier Lutnæs.

Kokosen var emballert med plastskål og med en plastfilm rundt. Plasten er nå byttet ut med et lite klistremerke. Foto: Runar Lindseth / NRK

Han presiserer at det er plast på avveie som er problemet, og at plast på frukt og grønt stort sett resirkuleres og ikke havner i naturen. Han får støtte fra Oslos nye plastkoordinator, Anja Stokkan. Hun jobber for å få ned unødvendig plastbruk.

– Av og til er det kanskje best å bruke plast, så lenge man er bevisst på å resirkulere det etterpå. Hvilke alternativer som finnes, og hvor det er mest hensiktsmessig å benytte seg av alternative produkter til plast, er noe av det vi jobber med, skriver Stokkan i en mail til NRK.

