Så mange ekstra fridager kan du få i 2021

Neste år blir det knapt med inneklemte og bonus-fridager som vi får på grunn av offentlige helligdager som faller på beleilige hverdager.

I 2019 fikk vi ti ekstra fridager. I år hadde vi åtte og til neste år bli det kun sju ekstra fridager.

Slik kan du få langfri

2. januar 2021 faller på en lørdag. Dermed går vi glipp av årets første mulige inneklemte dag.

I mai blir det litt bedre. Selv om 1. mai faller på en lørdag, er det flere muligheter til å sikre seg noen langhelger ved hjelp av noen strategiske fridager.

Kristi himmelfartsdag faller alltid på en torsdag. Det betyr at fredagen etter helligdagen alltid er en inneklemt dag. I 2021 er Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai.

Tar du fri fredag etter (altså 14. mai) får du en fem fridager på rad, fordi 17. mai er den påfølgende mandagen.

Hvis fem fridager ikke er nok, hva med dette?

Helga rett etterpå (altså 22. og 23. mai) er pinse. Dersom du bruker fem feriedager og tar ut ferie 14., 18., 19., 20. og 21. mai, kan du faktisk få hele 12 sammenhengende dager fri.

Til jul neste år kan du derimot ikke regne med å få noe gratis. Julaften faller nemlig på en fredag, noe som betyr at 1. juledag er en lørdag, 2. juledag er en søndag.

Fridager i 2021 1. nyttårsdag Fredag 1. januar Skjærtorsdag Torsdag 1. april Langfredag Fredag 2. april 1. påskedag Søndag 4. april 2. påskedag Mandag 5. april 1. mai Lørdag 1. mai Kristi Himmelfartsdag Torsdag 13. mai 17. mai Mandag 17. mai 1. pinsedag Søndag 23. mai 2. pinsedag Mandag 24. mai Julaften Fredag 24. desember 1. juledag Lørdag 25. desember 2. juledag Søndag 26. desember Nyttårsaften Fredag 31. desember 1. nyttårsdag (2022) Lørdag 01. januar

Føles som belønning

Når du får en inneklemt fridag, så kan det føles som en belønning som du ikke har forventet, mener professor Christina Nerstad ved OsloMet.

Hun forsker på motivasjon og jobbengasjement.

Selv om noen av oss har hatt hjemmekontor med mer fleksibilitet, er det fortsatt viktig med fridager.

Undersøkelser viser at en stor andel av nordmenn jobber minst like mye selv om de har hjemmekontor.

– Ferie er viktig for helsa, velvære og ikke minst prestasjonen på jobb, sier Nerstad.

Avkobling handler ikke bare om antall dager du har fri eller hvor ofte du har fri. Det handler om at man faktisk klarer å koble av når man har fri.

– Effekten av ferie forsvinner fort, uansett om man har en langhelg fri eller tre ukers ferie, sier Nerstad.

Derfor er det viktig å ta seg fri, dersom jobben tillater det.

Sjefen bestemmer

De store langhelgplanene er ikke mulig å gjennomføre uten sjefens godkjenning.

– Arbeidsgiver avgjør, men vårt råd er alltid å starte året med å gå i dialog med de ansatte og legge opp en ferieplan hvor man i størst mulig grad innfrir den enkeltes ønsker, sier Elin Spjelkavik, juridisk direktør i Virke.

Hun anbefaler arbeidsgivere å være fleksible og gi fri på inneklemte fridager.

– Ferie og fridager er et viktig gode for de ansatte. Det er viktig at arbeidsgiver ser alle de ansatte og forsøker å legge feriekabalen slik at flest mulig opplever at deres ønsker blir lyttet til, sier Spjelkavik.

Nerstad mener det er vanskelig å si bastant at alle arbeidsgivere bør gi sine ansatte fri på inneklemte fridager.

– Generelt kan jeg si at ferieforskningen viser at det er positivt å ha fri fra jobb og kunne koble av. Da kan folk bli mer produktive, og de har det bedre, sier hun.