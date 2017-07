Så lenge holder solkremen din

Sommeren er her, og vi nyter late og solfylte dager. I skapet står solkremene du kjøpte i fjor sommer. Kan de brukes i år, eller må du kjøpe ny er det mange som lurer på.

– Holdbarhet i solkremer er todelt. Vi har holdbarheten til selve kremen, men også til solfilteret, sier farmasøyt og førsteamanuensis Gøril Eide Flaten ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.

Mister gradvis effekten

Selve kremen har en holdbarhet, men i tillegg har solfilteret i kremen en egen holdbarhet.

– Når det gjelder kremen kan man raskt se om den har blitt gammel, for da kan kremen begynne å lukte litt merkelig og man kan også se at den skiller seg, sier Flaten til NRK.

Førsteamanuensis Gøril Eide Flaten ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø. Foto: Pia Tøhaug / NRK

Når det kommer til solfilteret, som beskytter oss mot de farlige UV-strålene, er det imidlertid ikke mulig å se om det har blitt ødelagt eller ikke er like effektivt som før.

– Men har man en solkrem fra sommerferien i fjor, så er det absolutt ikke slik at den ikke kan brukes, man skal bare være obs på at solfilteret kanskje ikke er like effektivt lenger og man smøre seg litt oftere enn med en nyåpnet solkrem, sier Flaten til NRK.

Solkremer er ofte merket med 12 måneders holdbarhet ifra de åpnes.

– Det er jo imidlertid ikke slik at etter 12 måneder så slutter solkremen plutselig å virke helt, men man kan se en gradvis svekkelse i hvor effektivt solfilteret er.

Ikke vær gjerrig med kremen

Selv om vi er blitt flinkere til å smøre oss med solkrem med høy faktor, er Norge fortsatt på verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. I fjor fikk over 2000 nordmenn føflekkreft, ifølge tall fra Kreftregisteret.

Derfor oppfordrer ekspertene oss til å smøre oss skikkelig solkrem når man skal ut i sola, også her hjemme i Norge.

Forsker Terje Christensen ved Statens strålevern. Foto: Statens strålevern

– Her hjemme holder det stort sett med faktor 15. Men jo lengre syd du reiser, og særlig hvis du reiser med det mål for øye å virkelig sole deg aktivt og lenge, jo høyere bør faktoren være, sier forsker Terje Christensen ved Statens strålevern til NRK.

Det største problemet med feil bruk av solkrem er antakelig ujevn smøring, og at man utelater noen områder fullstendig.

– Der folk smører tykt nok på, er faktor 15 tilstrekkelig. Derfor vil jeg heller anbefale å være nøye med jevnheten. Hvis du øker solfaktoren, men fremdeles utelater hudområder, er du like langt uansett.