Ris- og pastarester kan gjøre deg syk

Hender det at middagsgrytene blir stående på benken med både pasta og ris? Da kan det være fristende å småspise av dem eller spare restene til lunsj dagen etter.

Men du må passe på å oppbevare maten riktig.

– Svært få er klar over hvor farlig det er å spise pasta eller ris som først er kokt, og deretter lagret ved romtemperatur over tid, sier professor emeritus ved NMBU Veterinærhøgskolen Per Einar Granum.

Lar du den stå på kjøkkenbenken kan nemlig bakterien Bacillus cereus produsere giftstoffer.

– Du må sette ris og pasta kjølig, helst under ti grader, raskt etter måltidet. Ellers vil maten kunne gjøre deg syk, sier seniorrådgiver i Mattilsynet Eva Lillebakken.

Hjelper ikke å varme maten opp

Bacillus cereus kan begynne å produsere giftstoffer i kokt ris og pasta allerede etter to timer i romtemperatur. Men ifølge Granum tar det seks timer før den kan gjøre skade på mennesker.

– Bakterien trives best fra 14–40 grader, men i hvilestadium dør den ikke før den når 110 grader, forklarer Granum.

Derfor hjelper det heller ikke å varme opp maten på nytt hvis den først har stått ute over tid. Ei heller hjelper det å lukte på maten.

– Bakterien lukter ingenting, så nesa er ubrukelig. Du er nødt til å følge reglene for oppbevaring, sier han.

Akutt oppkast

Mengden bakterier i maten vil avgjøre hvor giftig maten blir for mennesker.

– De første symptomene på at du har blitt syk er akutt oppkast, forteller Lillebakken i Mattilsynet.

Det kan vare i opptil 26 timer. Hvis du har fått høye doser av giftstoffet, kan det skilles ut i leveren.

– Da kan det være dødelig, men det er svært sjeldent, sier hun.

Det er fire-fem dokumenterte dødsfall i Europa, men Granum tror det i realiteten er flere tilfeller der man ikke har oppdaget årsaken.

– I Japan kalles denne forgiftningen rissyken, og de har hatt en del dødstilfeller, sier han.

Sett lunsjboksen kjølig

– Ønsker du å ta vare på middagsrestene, må den kjøles ned og oppbevares i kjøleskap, sier Lillebakken.

Skal du ha den med som lunsj dagen etter, råder hun til å ha med et kjøleelement i vesken dersom det er varmt i lufta.

– Jeg ville også satt maten i kjøleskap når jeg kommer på jobb eller skole, sier hun.

Ikke i brød

Bakterien finnes i jord og slik overføres den til melposen og risgryta.

– Men hvorfor skjer ikke det samme med for eksempel brød eller andre bakervarer?

– Vi er ikke helt sikre, men bakterien har mindre tilgang på vann i et brød. Dessuten får bakterien konkurranse av gjær, forklarer han.

Han mener folk må ta denne faren på alvor, særlig fordi den er så enkel å forebygge.

– Det er selvsagt mye viktigere å bruke bilbelte, rent risikomessig. Men hvorfor ta sjansen når det potensielt sett kan bli farlig? spør han.