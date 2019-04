Rekker du ikke fristen, får du mindre enn naboen

1. januar 2020 blir det forbudt å bruke oljefyr med fossilt brensel.

Å fyre med fossilt brenselolje er noe av det mest klimafiendtlige du kan gjøre som privatperson.

Derfor har Klima- og miljødepartementet gjennom Enova delt ut tilskudd for å gjøre det billigere å erstatte oljefyren.

Det skal gjelde frem til forbudet trer i kraft, men i vår kom beskjeden om at Enova kutter deler av støtten fra og med 1. juni 2019.

Dermed kan du gå glipp av flere tusenlapper dersom du ikke rekker den nye fristen.

Her er kuttene i Enovatilskuddet Ekspandér faktaboks Maksimal støtte til biokjel endres fra 25.000 kroner til 10.000 kroner

Maksimal støtte for væske-til-vann-varmepumpe endres fra 20.000 kroner til 10.000 kroner

Maksimal støtte for luft-til-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner

Samtidig fjernes den ekstra støtten som tidligere har blitt gitt til de som velger en varmepumpe med energimåler.

Støtten til å bytte ut oljefyren (10 000 kroner) og oljekaminen (3 000 kroner) er uendret og vil vare ut 2019

Kilde: Enova.no

Stor pågang

– Har du ennå ikke fått skiftet ut oljefyren, begynner du å få veldig dårlig tid, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

Rolf Iver Mytting Hagemoen tror ikke mange boligeiere vil rekke fristen Foto: Katrine Lunke / Katrine Lunke

Allerede før jul i fjor varslet flere selskaper om stor pågang, fulle ordrebøker og forbrukere som står i kø for å fjerne oljetanker.

– Det er uforståelig at Enova trapper ned på støtten seks måneder før forbudet. Mange boligeiere vil ikke rekke den nye fristen, sier Hagemoen.

For å hjelpe boligeiere har de laget en guide til hvordan man skal gå frem for å skifte ut oljefyren.

– Dårlig gjort av Enova

Siden 2008 har Naturvernforbundet jobbet for å overbevise folk til å bytte til mer miljøvennlige fyringsalternativer.

Silje Østerbø mener det er dårlig gjort av Enova å redusere tilskuddet Foto: Mona Maria Løberg

– Pengestøtten fra Enova har vært et viktig argument i arbeidet vårt, sier Silje Østerbø, informasjonsansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet.

Hun er provosert over at støtten reduseres før forbudet i 2020.

– Dette er en stor investering og en tidkrevende prosess. Det er dårlig gjort å halvere støtten på oppløpssiden, sier Østerbø.

Enova: – Bransjen trenger ikke vår støtte

I 2018 ble det gitt støtte til mer enn 5 000 varmepumper av typen luft-til-vann og væske-til-vann.

– Vi skal hjelpe slik at markedet kan levere fornybare og fleksible løsninger. Vi reduserer støtten fordi responsen fra forbrukerne viser at markedet er modent, sier Anna Barnwell, markedssjef for bygg og bolig i Enova.

Hun forstår at det er surt for de som ikke rekker den nye fristen.

Anna Barnwell mener det er opp til bransjen å gjøre det rimeligere for forbrukeren Foto: Enova

– Det er en utfordring at ordrebøkene er fulle. Men det er også et signal om at bransjen ikke lenger trenger vår støtte, sier Barnwell.

Hun mener det er opp til bransjen å følge opp.

– Hva den reduserte støttesatsen betyr for den enkelte, er avhengig av tilbudet man får fra leverandøren. Nå er det på tide at vi ser konkurranse og reduserte priser som kommer forbrukerne til gode, sier Barnwell.

Det er ikke aktuelt å forlenge de omtalte tilskuddene til 1. januar 2020. Om du ikke rekker fristen, fortvil ikke. Enova har andre støtteordninger som gjelder frem til forbudet trer i kraft.