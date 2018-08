Redd for hunder? Slik møter du dem på gata

Sommertid betyr ofte mer utetid både for dyr og mennesker. Det kan være krevende for dem som er redde for hunder.

Og det blir ikke lettere at frykt for hunder nettopp kan tiltrekke seg dem.

– Vi vet at hunder kan lukte adrenalinet man skiller ut når man blir redd. Dessuten vet vi at mennesker oppfører seg litt annerledes når man er redd, og hunder vil ofte finne ut hva som skjer, sier veterinær og ekspert på hundeadferd Gry Ellingsen Eskeland.

Hun anbefaler folk som ikke vil at hunder skal komme bort til å se en annen vei og late som de holder på med noe annet.

– Blir du redd, er regelen at du skal stå stiv som et tre. Prøv å forhold deg rolig og ikke vift med armene, sier hun.

Hunder blir også redde

I Norge lever rundt 700.000 mennesker med hunder, ifølge Norsk Kennel Klub. Rundt 400.000 hunder er fordelt i disse hjemmene.

– Likevel er det mange som har lite eller dårlig erfaring med hunder, sier forsker i dyreatferd ved NMBU Judit Banfine Vas.

Men det er ikke bare mennesker som blir redde. Også hunder kan bli redde og det kan gjøre situasjonen enda verre.

– Hunder som er redde for mennesker og som føler er tvunget til å bli klappet av fremmede, kan bli aggressive i et forsøk å forsvare seg, sier Banfine Vas.

Hun råder hundeeiere til å venne hunder til mennesker og nye steder.

Behandling

Uansett årsak til at man er redd, er eksponering måten å bli kvitt frykten på, ifølge professor og psykolog ved NTNU Patrick Vogel. Han har behandlet folk med hundefobi i mange år.

– I terapitimen lager vi ofte en liste over angstfulle hundesituasjoner og begynner med det minst angstfulle. Når man får mestring og angsten går ned, øker vi vanskelighetsgraden, forklarer han.

Men å få angsten helt bort er derimot ikke så lett. Den har nemlig vist seg å kunne komme tilbake når man treffer en ny og ukjent hund igjen.

– Vi må derfor lære folk å leve med hundeangsten og jobbe med hvordan man takler møter med ukjente hunder, sier han.

Her er tips til hvordan du kan nærme deg fremmede hunder på best mulig måte:

1. La hunden ta første steg

For hunder er viktig å føle at de er frie til å stikke av dersom de blir redde. La hunden derfor komme bort til deg hvis den har lyst til å hilse på. Illustrasjonsfoto. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Mange får lyst til å klappe hunder når de ser dem, men det er slett ikke sikkert at hunden vil bli kost med.

– Husk at hunden også kan være redd for fremmede, sier Judit Banfine Vas.

Derfor er regelen at man ikke skal nærme seg en hund før eieren, og hunden, gir klarsignal. Generelle råd går ut på at logrende haler og ører som står opp på hodet vitner om en glad og trygg hund.

– La alltid hunden ta første steg og vent til den kommer til deg, sier Gry Ellingsen Eskeland.

2. Ikke stirr hunden i øynene

Mange som er redde vil ha kontroll på hvor hunden er og følger den derfor med blikket.

– Øyekontakt kan være vanskelig for hunden fordi du signaliserer en dominans, sier Banfine Vas.

Eskeland sier at det er best å se en annen vei, eller å veksle blikket.

– Stirring kan virke truende på hunden, forklarer hun.

3. Gå sidelengs

Det kan være lurt å snu kroppen sidelengs slik at hånden er det første som møter hunden. Slik virker du mindre truende. Illustrasjonsfoto. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Hvis hunden kommer mot deg og vil hilse på, bør du ikke går rett mot den og i hvert fall ikke løpe bort.

– Jeg vil anbefale å snu kroppen sidelengs slik at hånden og ikke magen kommer inn mot hunden. Det gir hunden en mulighet for å snuse på hånden og bli kjent med deg, sier Banfine Vas.

Hvis hunden blir stående hos deg og ser vennlig ut, kan du sette deg på huk og strekke ut hånden.

– Jeg vil anbefale å strekke ut en flat hånd, fordi den er lettere å lukte og slikke på, sier Eskeland.

Utfordringen for folk som er redde er at de gjerne trekker hånden til seg slik at hunden ikke blir kjent.

– Det kan bare gjøre hunden enda mer pågående og interessert, sier Eskeland.

Hun legger til at mange engstelige hunder reagerer negativt på mennesker som strekker ut hånden, og råder alle til å spørre eieren om det er lov å hilse.

4. Vær ekstra forsiktig med barn

Barn kan vi litt med utilregnelige og nysgjerrige, noe som kan gjøre hunder ekstra usikre.

– Barn lager ofte høye lyder og brå bevegelser, det kan være vanskelig for å en hund å takle eller forstå, sier Banfine Vas.

Man må derfor være ekstra varsom når barn nærmer seg fremmede hunder.

– Det er viktig at hunden ikke blir overrumplet eller føler seg låst, da kan den agere annerledes enn den vanligvis gjør, sier hun.

Det samme gjelder sykler.

– Hunder kan oppleve det litt truende hvis de ikke er kjent med det, sier hun.

5. Ikke klapp på hodet først

Etter at hunden har fått snust på hånden din, er neste steg å klappe den forsiktig på kroppen. Unngå å klappe oppå hodet til en hund du ikke kjenner. Illustrasjonsfoto. Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Mange starter med å klappe på snuten eller på hodet, men det kan oppleves truende for en hund.

– Hvis hunden blir værende etter at den har snus på hånda di, kan du klappe forsiktig på kroppen og på siden av brystet. Det virker mindre truende, sier Banfine Vas.