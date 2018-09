Redd for å bli forkjølet?

Høsten er i gang, og dermed også sesongen for plager som vondt i halsen, feber, hoste og rennende nese.

– Siden det ikke finnes en enkel kur som tar knekken på forkjølelsesvirusene, er det viktig å forebygge, sier Are S. Berg. Han er overlege på Folkehelseinstituttet, avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer.

Her er seks råd fra eksperter som jobber for å forebygge sykdom:

1. Ikke frys

Det er viktig å holde på kroppsvarmen når temperaturen synker. Foto: Hanna Førland / NRK

– Du blir ikke syk av å bare fryse, du må først få i deg et virus. Men vi kan lettere bli syke av forkjølelsesvirus når det er kaldere i lufta. Da blir slimhinnene våre tørrere og mer mottagelige for virus rundt oss, sier overlege Berg.

Det er mange måter å bevare varmen på. Et tips er å bruke klær av ull.

– Er du utendørs og klærne blir våte, holder ull deg god og varm fordi den har en unik evne til å isolere.

Det sier forsker Tine Mejbo Sundfør ved avdeling for forebyggende medisin på Ullevål universitetssykehus. Hun legger til at tekniske klær med kunststoffer kan bli fryktelig kalde hvis de blir våte og svette.

2. Gi deg selv overskudd

I denne tiden av året trenger kroppen at du holder dampen oppe. Foto: Hanna Førland / NRK

For at immunforsvaret ditt skal være godt rustet, er det ikke nå du skal sige ned i sofaen. Tvert imot.

– Fysisk aktivitet er bra for helsa vår, kan gjøre deg mer motstandsdyktig og samtidig gi deg overskudd, sier Sundfør.

Hun legger til at det er lurt å komme ordentlig i gang med gode vaner før dagene blir mørkere og kortere.

Det er ikke bare trening som påvirker hvordan kroppen har det. Sundfør er også opptatt av at nattesøvnen, blant annet for at vi skal kunne ta gode valg.

– Når det gjelder noe så viktig som å velge bevisst hva du bør få i deg av mat og drikke i løpet av dagen, er det en forutsetning å være våken og opplagt.

3. Vær obs der smittefaren er størst

Dråpesmitte med virus kan finnes på håndtak og andre overflater. Foto: Hanna Førland / NRK

Større folkemengder, for eksempel stappfulle busser er typiske steder der forkjølelsesvirus sprer seg lett.

– Står du nærmere enn en meter unna en som er smittsom, øker risikoen kraftig for at viruset når deg, sier Are S. Berg på Folkehelseinstituttet.

– Spesielt hvis en person hoster eller nyser i din retning. Det samme gjelder hvis du tar på for eksempel samme håndtak der det finnes dråpesmitte med virus.

Berg oppfordrer til å ta hensyn og skjerme andre.

– De som allerede er syke, har et ansvar for å huske å hoste og nyse i armkroken. Med vanlig høflighet sprer ikke virusene seg like lett.

4. Ikke dropp håndvasken

Såpe og vann kan redde deg fra smitte du får via hendene. Foto: Hanna Førland / NRK

Vi kan ikke vite hvor de usynlige forkjølelsesvirusene befinner seg, hvem som har trykket på heisknappen før oss, eller om noen har nyst i hånda før de etterpå tok i dørhåndtaket.

– Noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge luftveisinfeksjoner, er derfor å vaske hendene dine ofte. Spesielt etter at du har vært der mange andre oppholder seg, sier overlege Berg.

5. Ikke glem fem om dagen

Paprika og brokkoli gir deg enda flere C-vitaminer enn sitrusfrukter. Foto: Hanna Førland / NRK

Hva du får i deg av mat og drikke kan påvirke immunforsvaret, selv om det er fremdeles omdiskutert hva som beviselig virker.

– Uansett vet vi at et sunt og variert kosthold styrker kroppen, sier Sundfør som også er klinisk ernæringsfysiolog.

Hun understreker at det er viktig nå å få i seg de vitaminene og mineralene som kroppen trenger. Sundfør trekker fram spesielt C-vitamin som det er mye av i appelsiner, kiwi, brokkoli og paprika.

– Sverg til naturlige matvarer og prøv å kjøpe inn enda mer frukt og grønt enn du pleier. Spiser du variert behøver du ikke kosttilskudd, sier Sundfør.

6. Slutt ikke med kjerringråd hvis de funker for deg

Varm te med honning er et av mange kjente kjerringråd mot forkjølelse. Foto: Hanna Førland / NRK

«Kjerringrådene» for å unngå forkjølelse florerer. Noen sverger til en varm kopp te med honning, andre har tro på at et glass rødvin virker forebyggende. Eller sitronsaft, kanskje hvitløk eller en ingefærshot.

– Vi skal ikke undervurdere placeboeffekten, sier Sundfør, og legger til:

– Men det er nå en gang slik at vi ikke kan anbefale det som ikke er vitenskapelig bevist.

Hennes eget kjerringråd er å følge den oppskriften vi selv synes gjør oss godt.

– Så lenge du styrer unna råd som kan gi negative virkninger, er det lov å ha sin egen resept. Det er du som kjenner det på kroppen.