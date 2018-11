Panten har gått opp. Du får to kroner for en halvliter og brusboks, og tre kroner for en og en halv litersflaske.

– Vi ser en trend der folk panter mer og mer, sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet til NRK.

Sletter ikke strekkoder

Etter 1. september er det ikke lenger lov å tappe eller importere drikkevarer i flaske og bokser med gammel pant.

– Det ser ganske bra ut så langt i den relativt korte perioden. Vi ser allerede en svak økning. Målet er å komme over 90 prosent i løpet av ett til to år på småflasker og bokser

Målet er å få oss til å pante enda mer, så plasten ikke havner i naturen.

I dag panter vi i snitt 88 prosent flasker og bokser. De største flaskene fra en liter, ligger på 93 prosent. Hamar mener vi allerede nå kan se en effekt av at panten har økt.

.Han er overbevist om at høyere pant gjør oss til bedre pantere.

– Ja. Pengene har en effekt. Vi ser at panten har en økonomisk verdi, særlig nå som vi dobler panten på noen flasker og andre går opp til tre kroner.

– Kan det bli aktuelt med pant på annen plast også?

– Da må vi ha gode systemer for det. Panteautomatene gjør at forbrukerne kan levere panten effektivt uten at det tar lang tid.

Det blir fort penger av panten nå - bare i disse posene er det pant for 100 kroner. Foto: Maria Elsness / NRK

Får igjen pengene dine

Infinitum, selskapet som eier og drifter den norske panteordningen, har beregnet at en økning i panten vil gi en innsamling på cirka 92 prosent.

– Vi forventer en økning på cirka fire prosentpoeng, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Selv om du har gamle flasker hjemme, får du tilbake det du har betalt i pant. Emballasje som får ny pant får også ny strekkode, slik at du får igjen panten som du har betalt om det er en krone, to kroner, 2,50 eller tre kroner.

– Vi sletter ikke strekkoder. Folk får pantet.

For gamle flasker vil vi ha i mange år, sier hun.

– Det vil nok i mange år være flasker i markedet, både hjemme, på hytter i bilen og i butikk med gammelt pantemerke. Produsentene får lov å selge ut det de hadde på lager og mange butikker har også på lager.

Hun sier at den økte panten har blitt tatt godt imot så langt.

– Dette har folk fått med seg, og det sees på som positivt, sier hun.

Vær også obs på at 1. september ble det slutt på pant på glassflasker.