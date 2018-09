Overta bolig? Her er fire grunner til å holde igjen penger

Gleden over at drømmeboligen endelig har blitt din, kan fort snu seg til frustrasjon. Det du ikke påpeker ved overtakelse må du ordne opp i selv senere. Det kan bli unødvendig dyrt.

Her er de fire vanligste grunnene til at du kan holde tilbake penger.

1. Skader

Skulle du oppdage skader som ikke er notert i prospektet, og selger ikke har opplyst om det, må du være på vakt.

– I verste fall kan det være en omfattende vannlekkasje der det stod et skap på visning. Da kan det være snakk om å holde tilbake så mye som over 100 000 kroner, sier Espen Kheradmandi, advokat i Huseiernes Landsforbund.

Han understreker at dette forutsetter at selger kjente til skaden.

Oftest er det snakk om lavere verdier, men det er viktig å være våken her også.

– Sjekk om det er skader på inventar og hvitevarer som må ha skjedd mellom visning og overtakelse. Selger kan for eksempel ha vært uheldig under utflytting, og da har vedkommende plikt til betale utgiftene for å få rettet opp i dette, sier Kheradmandi.

Han forteller at ved uenighet kan kjøper holde tilbake så mye penger som sikrer at det blir utbedringer. Dette må noteres i overtakelsesskjemaet.

– Det er likevel viktig at du som kjøper ikke krever en sum som overstiger de faktiske kostnader. Da kan du risikere at du må betale forsinkelsesrenter på den delen av beløpet som er for stort, understreker han.

2. Defekt varmepumpe og ventilasjonsanlegg

- Svært få sjekker om varmepumper og ventilasjonsanlegg virker på overtakelsesdagen, sier Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund. Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

Sjekk om det tekniske i boligen virker som det skal.

– Finner du ut at for eksempel ventilasjonsanlegget eller varmepumpen ikke virker, og selger ikke har opplyst om det, kan du holde tilbake penger for å få dekket reparasjoner, sier advokaten i Huseiernes Landsforbund.

Han råder deg til å ta den samme sjekken på hvitevarer.

3. For dårlig vasket

- Slik skal ikke stekeovnen se ut når du overtar en bolig, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

Det er lovpålagt at eiendommen skal være rengjort og ryddet før nye eiere skal overta sin nye bolig. Likevel klages det mest på at boligen er for dårlig vasket.

– Som regel er det snakk om at stekeovner, kjøkkenvifter, lufteventiler og sluker på bad ikke er vasket godt nok. Da har du krav til å holde tilbake penger som tilsvarer utgifter for å få rengjort dette, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Noen få opplever likevel ekstreme tilfeller, slik som et par som skulle overta et dødsbo i Bergen.

– Det var gamle matrester og flekker på kjøkkenet, og det stod igjen esker og søppelposer med klær. Paret fikk fullstendig hakeslepp, sier Stian Grøtte, eiendomsmegler i PrivatMegleren.

Selger mente at kjøper visste at det var et dødsbo, og måtte forvente at huset ikke var ryddet og gjort rent.

– Det argumentet ble ikke akseptert, og det endte opp med at selger måtte ut med over 30 000 kr for å få huset ryddet og vasket, sier Grøtte.

4. Inventar er tatt bort

Hvitevarer og garderobeskap skal følge med boligen hvis ikke annet er avtalt. Har selgeren likevel tatt det med seg, kan du holde tilbake penger for å få skaffet nye.

– Mange kjøpere tror at de kan kreve en sum for en ny vare, men det er kun kostnadene for en brukt vare som gjelder, forteller Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.