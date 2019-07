Nye regler for turister på Mallorca

PALMA DE MALLORCA (NRK): Spanske myndigheter har sett seg lei av europeiske turister som fester, drikker og bråker langs strandpromenadene i Playa de Palma, El Arenal og Palma by.

Nå innfører de bøter for alkoholkjøp, overstadig beruselse og kjøp av falske varer fra gateselgere.

– Vi kommer til å være nådeløse i kampen mot fylleturisme, sa Palmas borgermester Antoni Noguera til pressen da han presenterte de nye restriksjonene tidligere i år.

Nye restriksjoner i Palma Ekspandér faktaboks Barer og andre utesteder kan ikke promotere alkoholdrikking i gatene

Det er ulovlig med «Happy hour»- tilbud med store rabatter på alkohol

Det er ikke lenger lov å selge/kjøpe alkohol i kiosker og supermarkeder etter midnatt

Det er ikke lov å selge/kjøpe alkohol på gata eller på stranda

Det er ulovlig å kjøpe falske varer fra gateselgerne

Turistene kan risikere bøter mellom 100 - 1000 euro, avhengig av alvorlighetsgrad Kilde: Policia Local - Ajuntament de Palma

De nye reglene gjelder i de mest «party»-utsatte områdene som hovedstaden Palma og strandområdene Playa de Palma og El Arenal.

Det mest beryktede partystedet Magaluf omfattes ikke av reglene, da Magaluf ikke er en del av Palma kommune. Men vær obs, de har egne sett med regler for alkohol og fyll.

Først advarsel, så bot

Politisjef Miguel Quetglas har forståelse for at ikke alle turistene har fått med seg de nye reglene. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Politiet i Palma er godt i gang med å håndheve de nye reglene med bøter som kan svi i ferielommeboka.

– Vi gir turistene en advarsel først. Hvis vi ser at de fortsetter å bryte reglene, skriver vi ut bot, sier politisjef Miguel Quetglas.

Målet er å fjerne inntrykket av Palma som et sted hvor det er greit å drikke seg dritings på stranda.

– Selvsagt kan du ta en pils eller to på stranda. Vi er ikke puritanske, men da må du oppføre deg og ikke være en plage for omgivelsene, sier Quetglas.

Billige «Ray Baris»

Det er stekende sol på Playa de Palma. Mellom avslappede turister på solsenger, går unge afrikanske menn systematisk opp og ned langs stranda. Sekk på ryggen og håndholdte stativer med solbriller, tepper, vesker og capser.

«Only 10 euros. How many you want?»

Ved nærmere inspeksjon levner det ingen tvil om at «Ray Baris»-solbrillene og «Louis Votton»-veskene er falske.

– Good quality, sier Mor Niang og smiler vekk påstanden om at brillene er falske.

19-åringen fra Senegal hevder han tjener en euro for hver vare han klarer å selge.

Gateselgere er et velkjent syn for alle som har besøkt Playa de Palma eller tilsvarende strender på Mallorca. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Gateselgerne opererer i flokk. Mor Niang forteller at de er venner og at det er en sunn konkurranse. Han blir derimot tyst når vi spør om salget er organisert og hvem sjefen er.

Så lenge politiet ikke er til stede, er strandselgerne på plass. De er overalt der turistene er.

– Vi løper når politiet kommer. Men hvis de tar oss, så er det bare noen dager i fengsel, sier Niang og trekker på skuldrene.

Det er nettopp grunnen til at politiet nå også går etter turistene.

– Vi arresterer selgerne og tar fra dem varene. Dagen etter, er de tilbake på stranda med nye varer. Det nytter ikke. Vi må strupe etterspørselen, for at tilbudet skal forsvinne, sier Quetglas.

– Støtter politiet

Jan Olav og Kaja Emilie Stræte har ikke vært fristet til å kjøpe falske varer på ferieturen. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Jan Olav Løyning og Kaja Emilie Stræte synes det er bra at politiet gir bøter til turister som kjøper falske varer.

– Det høres ut som en effektiv måte å stoppe ulovlig salg. Hvis ikke, blir det sikkert bare flere falske varer i omløp, sier Kaja Emilie.

Selv har ikke paret opplevd gateselgerne som noe negativt.

– Det kan være plagsomt hvis de er veldig pågående. Men de fleste lar deg være i fred hvis du sier nei, sier Jan Olav.