– Dette er et klassisk og utspekulert svindelforsøk som vi er kjent med, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor.

Akkurat nå er det flere som har mottatt en tekstmelding hvor de kan få en splitter ny Iphone. Meldingene er ofte sendt fra et utenlandsk telefonnummer. Ofte skal mottakeren trykke på en lenke for å kunne motta gevinsten.

Svindlerne er bedre i norsk

En «avsender» som ofte blir brukt er Elkjøp. De oppfordrer kundene til å være oppmerksomme på lange og utenlandske telefonnumre. De mener svindlerne stadig kommer med nye og mer kreative metoder.

Hvis du trykker på lenken, kommer du til en falsk konkurranse. Foto: Skjermdump

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly synes det er skremmende at forsøkene blir mer og mer proffe.

– Vi ser at språket er forbedret, noe som gjør at det er lett å bli forvirret, sier Bergly.

Telias råd er å bruke sunn fornuft og være skeptisk til alle som vil gi deg noe gratis.

– Vi er klar over disse svindelmeldingene som tilsynelatende utgir seg fra å være fra ulike detaljistbutikker eller andre, sier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia.

Lett å gå «fem på»

– Politiet kjenner til flere som har blitt lurt, sier politioverbetjent Anne Katrin Storsveen.

Som fagleder for Nettpatruljen i Oslo-politiet har hun sett en økning av denne type svindel.

– Når kontantsamfunnet forsvinner flytter de kriminelle seg over til nye områder hvor de kan lure til seg penger, sier Storsveen.

Politiet vet lite om hvem som står bak, men de mener det ofte er organisert kriminalitet med mellommenn som omsetter videre, for eksempel til kryptovaluta. Målet for svindleren er økonomisk vinning.

Seniorrådgiver Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) mener folk som lar seg lure ikke er dumme.

– Det er lett å gå på. Alle kriminelle spiller på tre ting: Frykt, fristelser og tillit i en eller annen kombinasjon, sier Sandland.

Skal du vinne må du være rask. – Det er lett å gå på, sier Vidar Sandland i NorSIS. Foto: Skjermdump

Ikke la deg friste

I NorSIS har de over flere år sett lignende svindlersaker. SMS-ene kalles SMiShing. Med smarttelefon kan lenken åpnes direkte fra SMS-en, noe som har ført til at SMiShing har økt kraftig.

– Det er ikke farlig å trykke på lenken. Det er hva du gjør etterpå som er viktig, sier Sandland.

Ifølge NorSIS er det sjelden at det ligger et virus bak. Det svindlerne ønsker er at du deler kredittkortopplysningene med dem.

Oppdatert brannmur og virusprogram gir god beskyttelse mot falske sider. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Sandland forklarer at du som oftest kommer til en konkurranse hvor du må svare på noen spørsmål. Så «vinner» du og kan kjøpe en Iphone til 20 kroner.

– Hvis du her oppgir kredittkortopplysninger, så vil de kriminelle tappe kortet for penger . Da bør du sperre kortet så fort som mulig, sier Sandland.

NRK forklarer Har du fått en mistenkelig melding eller e-post? for svar Da bør du gjøre dette før du går videre: E-post: Sjekk alle lenker ved å holde musepekeren over lenken. Da vil den ekte adressen vises.

SMS: Studer adressen som kommer opp. Svindlere bruker ofte URL-forkortere som f.eks. bit.ly eller goo.gl. Hvis du har trykket på lenken: Ikke legg inn kredittkortopplysninger

Ikke oppgi personopplysninger

Ikke gå i dialog med svindleren

Ta kontakt med politiets nettpatrulje dersom du er usikker Hva du kan gjøre for å forebygge: Ha brannmur og virusprogram oppdatert

Ha forskjellige passord på tjenestene du bruker

Bytt passord med jevne mellomrom

