Nå kommer feriepengene

Feriepengene er straks på konto, og i år rykker det ekstra i reisefoten. Reise topper nemlig lista over hva vi skal bruke feriepengene på, viser en undersøkelse Ipsos har gjort for DnB.

– Vi kan vente oss en kraftig boost av økonomien. I år er det ferie som topper listen, og dette skyldes nok at vi har en litt romsligere økonomi i år enn i fjor, sier finansrådgiver i DnB, Hanna Folkvord.

Hanna Folkvord i DnB sier det lett å føle seg litt smårik når pengene tikker inn. Foto: DNB

Forbruket nesten dobler seg

I fjor var det en betydelig nedgang i andelen som skulle bruke feriepengene på reiser, men i år trår vi til igjen.

–​ Det kan tyde på at flere føler seg trygge nok til å kunne bruke feriepengene i stedet for å spare eller betale ned på gjeld.

Hovedorganisasjonen Virke bekrefter at reise står høyt på lista over hva vi skal bruke feriepengene på.

Sverre McSeveny-Åril i Virke merker at folk vil reise i sommerferien. Foto: Virke

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at nordmenns ferie- og reiselyst er høy. Ved inngangen til året var det flere som oppga at de skulle på sommerferie til utlandet enn tidligere år, så reiselysten syntes å holde seg høy også for årets sommerferie. Våre tilbakemeldinger fra bransjen tyder også på det samme, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør reise utland i Virke.

Og vi er ikke gniene når vi er på ferie.

– Vi vet også av erfaring at vi prioriterer å bruke feriepengene på nettopp ferie og at det er på utenlandsreise man bruker mest penger, med et forbruk som ligger nærmere på det dobbelte av det man legger igjen på hjemmeferie, sier han.

Føler seg «smårik»

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien og være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, opplyser Arbeidstilsynet.

Lurer du på feriepengegrunnlaget? Sjekk Mine inntekter og arbeidsforhold i Altinn.

– Hva bør man gjøre med feriepengene?

– Ikke la feriepengene forsvinne inn i daglig forbruk og impulsive kjøp. Feriepengene er en gyllen mulighet til å realisere det du drømmer om, sier Hanna Folkvord.

Planlegg hva du skal bruke dem på.

– Feriepengene representerer et vitaminsprøyte i privatøkonomien. Men her er det fort gjort å bli blendet av å føle seg litt «smårik». Derfor er det viktig å legge en plan.

Solnedgang i Florida? Mange vil bruke feriepengene på reise i år. Foto: Anette Torjusen / NRK

Både feriepengene og skattepengene kan være billetten du trenger for å realisere det du går og drømmer om.

– De unge som ennå ikke har kommet inn i boligmarkedet kan fylle opp BSU-kontoen. Er du midt i livet kan det være startskuddet til sparingen til å pusse opp eller kjøpe båten du har siklet på. Hvis du ikke trenger pengene i nærmeste fremtid kan du la de vokse i aksjefond slik at du kan nyte pensjonisttilværelse uten økonomiske bekymringer.