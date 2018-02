Nå er mandarinen tilbake

Mens du har spist klementiner i flere tiår, spiser du nå også mandarin. For å gjøre det enda mer forvirrende, så spiser du nå en mandarin som nesten er en klementin.

– Det er interessant at folk igjen er opptatt av om de spiser klementiner eller mandariner. I mange år importerte vi bare klementiner til landet. Mange kalte disse for mandariner, av gammel vane, sier Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Foto: Vivian Stensrud / NRK

Lettere å skrelle

Hun sier det ikke spiller noen rolle hva vi kaller dem.

– De kan sees på som ulike variasjoner av arten, men med litt ulike egenskaper. Akkurat som vi har ulike eplesorter og potetsorter.

Hun forklarer at høysesongen snart er over for de klementinene vi spiser mest av i Norge. Klementiner har vanligvis høysesong fra november og ut i januar. I snitt spiser vi cirka fem kilo per person i denne perioden.

– Men vi er så heldige at vi kan få nesten alle frukter gjennom hele året, fordi de dyrkes på ulike steder i verden, sier hun til NRK.

Det er mange myter om klementiner og mandariner, men det som stemmer er at mandarinen har en kraftigere aroma og at klementinen er lettere å skrelle. Det som er feil er at mandariner har mye stener. Nå kan vi få mandariner med få eller ingen stener.

I jula og ut januar er det klementiner vi spiser. I den perioden spiser vi i snitt cirka fem kilo hver. Foto: Anette Torjusen / NRK

Nye sorter

– Det har skjedd en spennende utvikling de siste 20 årene. Derfor kan vi tilby mandariner og klementiner hele året, men de er ikke på markedet samtidig. De siste årene har vi fått inn nye mandarinsorter med klementinens egenskaper, forteller Hanne Linnert, kommunikasjonssjef i Bama.

En av de nye mandarinene fra Marokko som er på markedet nå, er lettskrelte, aromatiske, søte og saftige, men kan ha noen steiner. Etter sommeren kommer en annen sort fra Sør-Afrika.

– De tradisjonelle mandarinsortene var ofte vanskelige å skrelle, kraftigere i smaken og hadde mye sten, sier Linnert.

Hun synes heller ikke det er så viktig om folk blander klementiner og mandariner:

– Det viktigste er at folk får tak i denne sunne frukten hele året.