Nå bør du ikke lufte i kjelleren

Nå er det fort gjort å gå i luftefella. Det er hett og varmt, og vi åpner alle vinduer. Mens det er mellom 20 og 30 grader ute, er det kjøligere i kjellere, både i krypkjellere og kjellerhybler. Da kan det bli kondens, og det setter fart på muggsoppen.

– Pass på i kjellerhybelen, der gror muggsoppen mot de kjølige flisene under senga hvor hybelkaniner og støv er god mat. Muggsopp trives også godt nederst på gipsplatene i disse kondensdagene, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder i Mycoteam.

– Pass nøye på

Han sier de ofte ser muggsoppen etter en varm og klam sensommer og høst, men i år har det vært varmerekorder flere steder i landet allerede i mai.

– Mens det meste i huset tørker i varmen, blir kjøligere steder i huset ditt fuktig. Da får du kondens og det liker muggsoppen.

– Hva er ditt råd?

– Ikke luft eller åpne vinduene. Steng ventiler og vurder å få deg en luftavfukter.

Har du hybel i kjelleren, bør du passe ekstra nøye på.

– Trekk for eksempel senga ut fra veggen og gjør ordentlig rent. I noen tilfeller anbefaler vi de som leier ut i kjelleren, at de setter inn en avfukter hele dagen. Da får du trukket fuktigheten ut. Steng alle åpninger hvis du har en kjølig underetasje.

Her har det dannet seg muggsopp etter kondens i en kjellerleilighet. Foto: Mycoteam

Kan reagere på muggsopp

Ifølge Folkehelseinstituttet har en rekke undersøkelser vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt forekomst av luftveissymptomer. De trekker frem hovedsakelig hoste, piping i brystet og i noe mindre grad, astma.

Du kan også oppleve øyeirritasjoner, hodepine, unormal tretthet i innemiljøer med fuktskader.

Muggsopp finnes naturlig utendørs på alle typer av fuktig organisk materiale. Det finnes alltid muggsoppsporer i uteluften, men mengden og artssammensetningen varierer med årstid, værforhold og omgivelser.

Her kan vi se såkalt sommerkondens i en krypkjeller. Foto: Mycoteam

I boliger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og rom med høy luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller, kjeller og støpte gulv på bakken. I ekstreme tilfeller må en muggsoppangrepet bolig rives.

Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring, sier det er lurt å undersøke kjelleren ofte i sommerhalvåret.

– Kalde kjellere er spesielt utsatt for overflatekondens når en slipper inn varm og fuktig uteluft i sommerhalvåret. For å forebygge og unngå sopp- og råteutvikling er det derfor svært viktig å unngå fukt, samt å finne årsaken til eventuelle fuktproblemer og få disse under kontroll.