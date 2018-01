Myggstikket var livsfarleg blodpropp

For fire åra sidan vakna Victoria Verheugen med kraftige brystsmerter. Mora tenkte at det var stressrelatert, og foreslo ein avslappande runde med shopping. Men smerta ga seg ikkje, og på kjøpesenteret fekk Victoria problem med å puste.

– Mamma trudde då det var eit anfall av panikkangst, og prøvde å roe meg ned, seier ho til NRK i samband med «Hva feiler det deg».

Det gjekk ikkje. Dei dro til legevakta, som kjapt sendte dei vidare på sjukehus. Der blei det oppdaga blodpropp i lungene, eller lungeemboli, som det heiter på legespråket.

– Det var veldig skremmande. Det er ikkje så vanleg for 17-åringar å få blodpropp.

– Hevelse i beinet

Victoria Verheugen er ein av pasientane i tv-konkurransen Hva feiler det deg? på NRK. Foto: Anders Leines

Victoria merka at noko var gale då ho var på ferie før blodproppen.

– Eg fekk ein hevelse i beinet. Eg svulma så kraftig opp at eg ikkje fekk på meg sko. Eg tenkte det kom av myggstikk, og fekk salve for det på eit apotek, utan at det hjalp.

Victoria veit ikkje nøyaktig kva som var årsaken til blodproppen hennar.

– Eg kan ha fått det på flyturen, eller på grunn av varmen. Det kan også vere fordi eg hadde skifta p-pillemerke like før turen.

– Friske folk får blodpropp

– For blodproppar ser vi ein auke på 27 prosent over dei siste 20 åra, seier Sigrid Brækkan, forskar ved K.G. Jebsen Senter for tromboseforskning ved Universitetet i Tromsø.

Sigrid Brækkan forskar på kva som gir auka risiko for blodpropp. Foto: Kristian L. Forsberg

– Vi har nok blitt flinkare til å oppdage blodpropp, men samtidig har det blitt meir fokus på forebygging, som burde gitt ein nedgang.

Fleire eldre og overvektige kan også forklare litt av auka. Men nesten halvparten som får blodpropp i beina eller lungene, har ikkje tidlegare kjent årsak til å vere i faresona.

– Vi veit ein del om kva som aukar risikoen for propp, men tydelegvis ikkje nok.

Krev rask hjelp

– Ring legen din dersom du mistenker at du har fått ein blodpropp i beinet. Ikkje ta til takke med ein time om to veker, men helst same dag eller den neste, seier legen i «Hva feiler det deg», Wasim Zahid.

Wasim Zahid er kardiolog og overlege ved Drammen sykehus. Og kjent frå legelaget i Hva feiler det deg? på NRK. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Han forklarar at tida er viktig. Før eller seinare vil deler av proppen kunne losne og flyte med blodstraumen til lungene. Det er då det verkeleg kan bli fatalt.

– Då blir du tungpusta, kan få vondt i brystkassa og kan svime av. Det er en akutt situasjon, som krev rask behandling for. Så då er det strake vegen til legevakt eller sjukehus, understrekar Zahid.

At proppen flyttar seg til lungene, kan skje alt frå dagar til veker og månader etter at blodproppen først oppsto.

Fem teikn på (veneøs) blodpropp Ekspandér faktaboks 1. Hevelse Ofte vil du oppleve ein hevelse der blodproppen først setter seg, som regel i eitt av beina. Det er uhyre sjeldan at det oppstår propp i begge beina på same tid, så om du er hoven i begge beina er det mest truleg noko anna. Blodproppar kan sette seg kor som helst i beina frå legg i sør til lyske i nord. Om du prøvar kløe- eller hevelsesdempande medisinar, men det ikkje har effekt, kan det tyde på at det er ein blodpropp du har å gjere med. 2. Rødt Området med hevelse blir gjerne også litt rødt, og huda stram. Du kan få lange, røde striper langs blodårer og vener. Og nokre gongar blir dei overflatiske venene ekstra tydelege og «struttande». 3. Smerte Du får smerte, men smerten er vanlegvis ikkje så kraftig. Ofte lindrar det greit om du sit med den hovne foten høgt. Smerten kjem gjerne når du går eller fleksar med foten. Det kan kjennast litt som ein muskelstrekk.

Jo høgare i beinet proppen sit, jo tydelegare vil gjerne symptoma vere. 4. Feber Ved ein blodpropp får du oftast litt feber. Og du blir gjerne litt varm i huda der proppen sete. 5. Risikofaktorer Dersom du har nokre av teikna over, og i tillegg kan krysse av for nokre av desse kjente risikofaktorane, er det grunn til å tru at du har fått ein blodpropp:

Om du har sitte lenge i ro i ei bestemt stilling, for eksempel på flytur, som hindrar god blodsirkulasjon.

Om du er dehydrert, som kan gjere blodet seigare.

Om du er overvektig. Stor kropp (BMI>30) doblar risikoen for blodpropp.

Om du nyleg har begynt å bruke p-piller, har skifta p-pillemerke eller tar østrogentilskot i samband med overgangsalder.

Om du er gravid.

Om du har ein nær slektning som har hatt blodpropp, eller om du sjølv har hatt det før.

Om du er sjuk. Kreft aukar faren for blodpropp. Det same gjer anna sjukdom som for eksempel ein alvorleg lungebetennelse.

Om du har ein genetisk defekt i blodlevringssystemet.

Om du nyleg har gjennomgått kirurgi. Kilde: Sigrid Brækkan, forskar ved K.G. Jebsen Senter for tromboseforskning ved Universitetet i Tromsø og Wasim Zahid, kardiolog og overlege ved Drammen sykehus