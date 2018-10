Mener det er sunnere med et kosthold som ikke er vegansk

Selv om det er sunt å spise grønnsaker, påpeker Birger Svihus at mat fra dyr inneholder viktige stoffer som det kan være krevende å få nok av som veganer.

– Fisk, melk og egg gir oss viktige stoffer som det finnes lite eller ingenting av i grønnsaker. Eksempler på dette er vitamin D, B12, jod og langkjedede omega-3-fettsyrer. For 100 år siden hadde du blitt syk og sannsynligvis dødd på grunn av mangelsykdommer, sier Birger Svihus, professor ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås.

Han påpeker at veganer bør passe på hvilke matvarer de spiser, og samtidig ta tilskudd.

– Men siden mange ikke har nok kompetanse om vegansk kosthold, vil det på befolkningsbasis være sunnere med et vanlig kosthold, mener Svihus.

Tilskudd for å være veganer

Også direktør Henriette Øien i Helsedirektoratet mener veganer har behov for tilskudd. Men hun påpeker at også vanlig kosthold kan bli mangelfullt.

– Om det er sunt kommer jo veldig an på hvilke matvarer du spiser. Det hjelper ikke å bare bytte ut kjøttet med pasta og ketchup og tro at man er sunn, sier Øien.

Helsedirektoratet mener imidlertid at vegetarkost har de næringsstoffene folk trenger.

– Vi anbefaler å begrense inntak av kjøtt, spise fisk og ha et mer plantebasert kosthold, sier Øien.

Hva er forskjellen på en vegetarianer og en veganer? Ekspandér faktaboks Veganere har et plantebasert kosthold og unngår all mat av fra dyr. Dette gjelder også for eksempel egg, melk og honning. Vegetarianere lever hovedsakelig av matvarer fra planteriket. Mange spiser dyreprodukter som ikke krever dyrenes liv, som for eksempel melk, egg og honning. Fleksitarianer er en fleksibel vegetarianer. De spiser hovedsakelig plantebasert mat, men de spiser også kjøtt og annen animalsk mat innimellom.

– Ikke så vanskelig

Lars Thore Fadnes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen er kritisk til Svihus sine uttalelser om at det er mer sunt med et kosthold som ikke er vegansk.

– De som har et vegansk kosthold er gjennomsnittlig friskere enn de som har et «vanlig» kosthold. Mangel på enkelte næringsstoffer eller for høyt inntak av andre næringsstoffer vil en finne hos mange, også hos de som spiser «gjennomsnittlig», sier Fadnes.

Det er viktig å se totalbildet, mener han videre.

– Gjennomsnittlig kommer et plantebasert vegansk kosthold sunnest ut, men det er viktig å innta B12 - og gjerne også jod og vitamin D, fortsetter Fadnes.

– Bra for miljøet

Dyrevelferd og miljø er også grunner for å spise vegansk. Samtidig har Norge et kaldt klima som gjør det utfordrende å dyrke planter. Derfor mener fagsjef Håkon Lindahl i Framtiden i våre hender at det er bærekraftig å spise litt kjøtt også.

– Det er mer optimalt å spise dyr som spiser gress og ikke kraftfor. Dyrene må ikke konkurrere med menneskemat. Men når jeg sier litt kjøtt, så mener jeg likevel at vi bør halvere kjøttforbruket vårt, sier Lindahl.