MDG om matsvinnet i NRK-avsløring: – Katastrofalt

NRK fortalte i går om matsvinnet i norsk landbruk.

Enorme mengder fullt spiselige grønnsaker, tomater og kjøttprodukter når aldri butikkhyllene og forbrukerne. For eksempel blir tonnevis av norsk sau stuet bort på fryselagre fordi etterspørselen er lav.

Nå reagerer MDG på avsløringene.

Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson i MDG. Foto: MDG

– Det som kommer frem i NRKs reportasje er katastrofalt. Det betyr at vi kaster mat systematisk, sier Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson i MDG.

– Det holder ikke med utredninger

Han mener statistikken på matsvinn ikke er god nok, og dette må tas skikkelig tak i.

– Det holder ikke med utredninger. Man må gå i dybden og se på hele systemet.

Han mener vi ikke kan fortsette å sløse med ressursene på den måten vi gjør, og underprise det vi betaler for varene til bøndene. Videre peker han på butikkjedene.

– Vi hører stadig om forbrukere som er på jakt etter varer som ikke tas inn av butikkene. Butikkjedene lar være å selge varer som forbrukerne ønsker. Derfor trenger vi flere matkjeder og mer konkurranse for å øke tilfanget av varer, sier Moskvil.

Sauebonde Lise Nicoline Hartvigsen bruker sauekjøttet hun produserer som hundemat, fordi hun får så dårlig betalt for det. Foto: Brage Lie Jor / NRK

– Det er et hån

Sauebonde Lise Nicoline Hartvigsen mener at det er forferdelig.

– Det er et hån, sier hun på Dagsnytt 18.

Hun forteller at hun som bonde får mellom 2 og 19 øre per kilo sauekjøtt.

– Jeg bruker sauekjøttet mitt som «bikkjemat», sier Hartvigsen.

Hartvigsen mener at butikkene og kjøttnæringen må ta ansvar, og lage flere produkter av sau.

– Det er helt feil at folk ikke vil spise sau, man må bare få det ut til butikkene, sier Hartvigsen.

Framtiden i våre hender: – Dette er helt grotesk

Også leder i organisasjonen Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, reagerer på avsløringene og kaller matsvinnet «groteskt».

Hun er enig i at kartleggingen av matsvinnet i Norge er for dårlig.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Foto: FIVH

– Uavhengig av om det er kjøtt eller grønnsaker som kastes, så viser denne saken en enorm sløsing av ressurser. Matsystemet vårt må bli mer helhetlig. I Norge er landbruket gjennomregulert. Hvordan kan vi da ende opp med å kaste så mye?

Hun mener at dette er et politisk ansvar.

– Skaper et forskrudd bilde

Riise mener forbrukerne blir gitt et forvridd bilde av hva maten faktisk koster.

– Vi forbrukere har et ansvar for å spise opp maten, men i dag blir vi lokket inn i butikkene med tre-for-to-tilbud, prisdumping på lammekjøtt og juleribbe. Denne virksomheten pågår jevnt og trutt gjennom hele året og bidrar til at vi kjøper mer enn vi trenger. Det skaper et forskrudd bilde av hvor billig maten skal være, sier hun.

Likevel mener hun hverken forbrukerne eller bøndene kan bli sittende med svarteper for matsvinnet.

– Det er viktig at vi ikke legger alt ansvaret for matsvinnet på bonden og primærleddet. Dette handler også om dagligvarekjedene, om planlegging og regjeringens evne til å føre en helhetlig matpolitikk.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan. Foto: Brage Lie Jor / NRK

– Lys i tunnelen

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan håper at det nå blir mer sau på markedet.

– I dette programmet i går, så vi representanter fra de største kjedene stå å si at de nå ville satse mer på sauekjøtt, sier Skogan på Dagsnytt 18.

Han forteller at departementet nå har invitert de største kjedene på møter med ministeren.

– Det er lys i enden av tunnelen, sier Skogan, som videre mener at dette handler om holdninger, og å faktisk få kjøttet ut i markedet.

– Utfordringen er å skape holdninger om at sau faktisk er et helt fantastisk produkt.

Les den originale saken her: Det skjulte matsvinnet