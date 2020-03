Mattilsynet: – Det er mer eller mindre trygt å bestille takeaway

Hverdagen har endret seg for mange nordmenn kun i løpet av den siste uka. For restauranteier Cuiming Pang har endringen vært drastisk.

Før korona-pandemien var kun en liten andel av bestillingene til «Kinabolle» takeaway-bestillinger. Nå kommer nesten alle gjennom matleveringstjenesten Foodora.

– Vi jobber med små marginer. Takeaway er nå den eneste måten vi kan overleve dette, forteller Pang.

De fleste restauranter tjener mindre på bestillinger gjennom leveringstjenester ettersom de må betale en andel til de som leverer ut maten.

Derfor jobber nå Pang mange timer hver dag, uten å ta ut lønn selv.

– Det er viktigere at jeg klarer å holde restauranten åpen og utbetale lønn til mine ansatte. Jeg må gjøre det jeg kan for at de skal klare å betale sine regninger, sier hun.

– Ingen tegn på at viruset smitter via mat

Så langt er det ingenting som skulle tilsi at koronaviruset smitter via mat og drikkevann.

– Det er ingenting som tyder på at det er mer eller mindre trygt å bestille take-out nå enn tidligere, skriver Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet i en e-post til NRK.

Men Mattilsynet anbefaler likevel at du vasker hendene grundig med såpe og vann når du har tatt imot takeaway-maten.

Egne tiltak i bransjen

Flere restauranter og matleveringstjenester har innført egne tiltak og regler for å forsikre forbrukere om at det er trygt å bestille mat hjem på døren.

– Det er trygt å spise takeaway. Vi har en kvalitetsavdeling og følger alle anbefalinger fra myndighetene fortløpende, sier Salman Sherifi, regionsjef i Dominos.

Han forteller at pizzakjeden har stengt for muligheten til å spise i restaurantene.

– Alle ansatte har også fått beskjed om å øke hyppigheten for desinfisering av utstyr og vi har strengere regler for håndhygiene. Nå må man vaske hendene hver gang man har hatt kontakt med en kunde og mellom hver oppgave, sier Sherifi.

Dominos har innført nye leverings- og hygienerutiner, forteller regionsjef Sherifi. Foto: Privat

«Kontaktløs levering»

Paul Olai-Olssen, tillitsvalgt Foodora-syklist er fornøyd med måten sikkerheten til sykkelbudene har blitt ivaretatt i denne unntakstilstanden.

Paul Olai-Olssen antar at det er trygt å legge igjen posen med mat på dørmatta. – Har man viruset på dørmatta, så har man det nok innafor dørstokken også. Vi må bare prøve så godt som vi kan for å forhindre smitten, sier han. Foto: Foodora / Presse

– Vi har en fortløpende dialog med ledelsen om hva som skal til for at syklistene skal være og føle seg trygge. Man skal ikke gå på jobb og være redd, sier han.

Foodora tilbyr nå i likhet med andre aktører som Wolt og Dominos, såkalt «kontaktløs levering» og tar heller ikke lenger imot kontanter.

Det tillater budene til å legge igjen maten utenfor inngangsdøra til kundene for å minimalisere fysisk kontakt.

– Det aller viktigste er å sikre at leveransene våre er trygge både for våre bud og våre kunder. Vi har vært i kontakt med kommunelegene i alle byene vi er til stede, og følger rådene som kommer, sier Foodora-sjef Elisabeth Myhre.

– Viktig at restauranter er åpne

For sikkerhets skyld har Cuiming Pang også bestemt at alle som jobber i restauranten, skal bruke munnbind.

– Jeg bruker det bare når jeg er på jobb. Det er viktig at vi gjør alt vi kan for å forsikre oss om at det er trygt å jobbe og kjøpe mat herfra, sier hun.

Pang presiserer at hun ikke prøver å oppmuntre folk til å bestille take-out fra hennes restaurant.

– Det må folk få velge helt selv. Vi vil bare sørge for at vi holder åpent og kan gi folk muligheten til å bestille mat hvis de skulle ønske det, sier hun.

Hun mener det er viktig at restauranter holder åpent i slike unntakstider.

– Det er betryggende for folk i karantene å vite at de har muligheten til å få hjemmelaget mat på døra, dersom de skulle bli for syke til å gå ut eller lage mat selv, sier hun.