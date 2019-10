Matkjedene lover mer sau i butikkene etter NRK-avsløring

Som NRK fortalte i går ligger tonnevis av norsk sau stuet bort på fryselagere fordi etterspørselen er lav.

Matkjedene innrømmet at de har vært for dårlige til å få folk til å velge sauekjøtt.

Rema: Flere produkter kommer

– Det har dessverre vært lav etterspørsel etter sau hos våre kunder, og vi har ikke vært flinke nok til å tilby det, sier Trond Morten Helgesen i Rema 1000.

Ferskt sauekjøtt som kunne stått på norske middagsbord, skal blant annet ende opp som minkfôr.

– Det er meningsløst at så mye godt kjøtt går til dyrefôr som i dag, så her skal vi ta grep, lover Helgesen.

Rema 1000 har utvidet salgssesongen for enkelte varer av sau. De planlegger også å ta inn nye produkter.

– Det er opp til oss i dagligvarebransjen å tilby gode saueprodukter, og fortelle kundene hvor gode de er, sier han.

– Dårlig rykte

Per Løberg Eriksen i Coop sier butikkene deres har sauekjøtt i hyllene hele året. Om etterspørselen øker vil det også komme mer sau i butikken.

– Dessverre hjelper det ikke å ha fantastiske produkter i hyllene dersom ikke kundene plukker det med seg.

MATSJOKKET: Gry og Kristofer Hivju får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Du trenger javascript for å se video. MATSJOKKET: Gry og Kristofer Hivju får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord.

Eriksen er klar på at også butikken har et ansvar her.

– Sau har rett og slett et dårlig rykte blant forbrukerne, og dette er noe vi må jobbe med å snu.

Coop har klart å øke salget av fryst fårikålkjøtt med 36 prosent så langt i år. Ferskt sauekjøtt er det vanskeligere å få solgt.

– Tross en negativ utvikling, beholder vi produktet i butikk i håp om å selge mer, sier Eriksen.

Fortsatt mye på lager

Norgesgruppen sier de også ønsker å selge sau, men hevder de sliter med salget.

– Vi jobber i disse dager med å få inn få inn fårefrikasse, og Nortura har tenkt å selge inn dette på kampanje til kjedene. Det blir spennende å se om de slår an. Erfaringsmessig ser vi at bearbeidede produkter selger best, så sånn sett er det håp for frikasseen, sier Kine Søyland i Norgesgruppen.

Nortura skriver i en pressemelding at de for øyeblikket har flere saueprodukter i butikkene. De fleste er bearbeide produkter, men de har også lansert filet av sau.

Kjøttprodusenten har fortsatt 30.000 kilo med sauekjøtt på lager. Det ender i verste fall som dyrefôr eller sement dersom de ikke får solgt det.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag invitert dagligvarekjedene til et møte for å høre om hvordan de vil bidra til å øke salg og etterspørsel av sauekjøtt.