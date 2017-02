– Jeg ble overrasket over flere ting. At jeg hadde lagt ut bilder på Facebook av barna mine mens de var syke, mens de badet eller i bare bleier, sier blogger Mariann Johansen til NRK.

Det var appen «På denne dag» på Facebook som gjorde henne oppmerksom på et bilde hun hadde lagt ut av en febersyk og blankøyd ettåring i bleier.

– Jeg ble sjokkert over at jeg hadde lagt det ut, for jeg kunne virkelig sverget på at jeg hadde bedre vurderingsevne. Det hadde jeg åpenbart ikke, for jeg slettet masse bilder som jeg ikke lenger følte at jeg kunne stå inne for.

Ikke alle bildene hun slettet var intime eller private. For det meste var det vanlige bilder av helt vanlige barn på tur, smilende, friske og fullt påkledd.

– Men barna jeg har i dag, ville nok bestemt selv hva mine venner skulle vite om dem, derfor følte jeg at de måtte slettes.

Advarer mot ukritisk deling

Datatilsynet advarer mot ukritisk bildedeling av barn. Nylig lanserte de en veiledning for hvordan voksne bør håndtere bilder av barn, med mål å bevisstgjøre foreldre på hva man deler om barna sine på internett.

Seniorrådgiver Guro Skåltveit i Datatilsynet. Foto: Datatilsynet

– Lovlighet, type bilde, mengde, kanalbruk og jevnlig sletting bør ligge i ryggmargen hos oss alle, sier Guro Skåltveit i Datatilsynet til NRK.

Hun roser Johansen opp i skyene for å være ærlig og åpen om at hun angret.

– Det store problemet er ikke at man legger ut et bilde nå og da. Men all informasjonen som følger med; du sjekker inn i barnehagen, på skolen, på hytta eller hjemme. Detaljert informasjon om barnet blir allmennkunnskap, og det er svært utleverende, sier Skåltveit.

Handler om mengde

Nå er barna til Mariann Johansen 8 og 10 år. I dag deler hun ingen bilder av dem på internett.

– De er i ferd med å skape sin egen identitet, og med sterke meninger om hva som passer inn i deres sosiale profil. Det er helt fjernt for meg å skulle dele noe som angår dem på nettet. Like fjernt som om jeg plutselig skulle begynne å fortelle om venninnene mine sine anliggender på min egen Facebook.

Hun håper at 2017 blir året da foreldre tar dette på alvor.

– Jeg syns det handler mye om mengde. Jeg reagerer ikke på om vennene mine legger ut bilde av barna sine, på tur, eller om de har bursdag, eller bare et tilfeldig hverdagsbilde. Jeg syns det blir problematisk om hele vennelisten kan danne seg et nokså komplett bilde av barnet ditt, avslutter Johansen.