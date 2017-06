Liljekonvall pynter opp og sprer godlukt i grøftekanter og på stuebord. Men hele den nydelige planten inneholder dessverre giftstoffer.

– Ja, både blomstene, bladene og bærene er giftige, sier Mette Ekeland, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen, til NRK.

– Men det er litt uklart hvor mye liljekonvall som skal til før det er farlig. Trolig varierer det hvor mye giftstoff plantene inneholder, og det er variasjoner mellom personer hvor godt man tåler det, fortsetter hun.

Les også: Sjekk når det kan være farlig å spise poteter

Lav terskel for å sende på sykehus

Biolog Rune Aae. Foto: Anette Torjusen / NRK

Blomstringen for liljekonvall er normalt nå i månedsskiftet mai/juni.

– Liljekonvallen er så vakker, og det er en blomst jeg tror de fleste har et forhold til. Jeg tror også at mange vet at den er giftig, sier Rune Aae, biolog ved Høgskolen i Østfold.

Hvis barnet ditt smaker på liljekonvall kan hun få vondt i magen, bli kvalm, kaste opp og få diaré.

– Vi har lav terskel for å sende barn til sykehus for observasjon hvis de har spist liljekonvall, i alle fall hvis det er mer enn en liten smak. Når det gjelder bærene, så anbefaler vi behandling etter å ha fått i seg fem til ti bær, forteller Ekeland ved Giftinformasjonen.

Kontakt Giftinformasjonen hvis barnet ditt får i seg liljekonvall. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Elsness / NRK

"Hjertegift"

Men det alvorligste er at giften i liljekonvall kan gi effekter på hjertet.

– Virkningen «hjertegift» har på hjertet er litt komplisert å forklare, og kan gi mange forskjellige symptomer fra hjertet. Enkelt sagt er det sånn at det er stoffer i liljekonvallen som forstyrrer hjertets funksjon, og det kan da for eksempel slå sakte eller urytmisk. Hjertefriske personer har mye større evne til å kompensere for denne påvirkningen enn hjertesyke, sier forgiftningseksperten.

Alle barn med kjent hjertesykdom følges derfor opp av lege eller på sykehus selv ved små inntak.

Førstehjelp ved forgiftning

Planten er giftig for både mennesker og dyr.

– Vi har mange spørsmål om liljekonvall, men det blir svært sjelden mer enn lette symptomer som kvalme og oppkast. Vi har hatt ca. 100 henvendelser om liljekonvall det siste året, opplyser Ekeland.

Her er Giftinformasjonens råd til førstehjelp når barn har fått i seg liljekonvall:

Fjern eventuelle planterester fra barnets munn

Gi deretter litt drikke

Hvis det er inntatt mer enn 5 bær eller blomster fra liljekonvall, eller en bit av et blad kan det være aktuelt med medisinsk kull

Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Biologen opplyser om at det er en grunn til at liljekonvallen er giftig.

– Det er for å hindre at den blir spist av andre enn fugl, da fugler sprer frøene via avføring uten at frøene tygges i stykker først, sier Rune Aae.

Han forteller videre at giften faktisk kan brukes til noe.

– Giften convallatoksin fra liljekonvall brukes som hjertemedisin på lik linje med giften i planten revebjelle, så helt unyttig er den jo ikke, asvlutter biologen.

Les også: Trendy julerose kan påvirke hjertet